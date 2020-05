اوایل این هفته راس یانگ، مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultants، گفته بود نمایشگر ۱۲۰ هرتز تنها برای یک نسخه از گوشی‌های سری نوت ۲۰ در دسترس خواهد بود که بعدا در توییتی اعلام کرد این مدل گلکسی نوت ۲۰ پلاس است.

دو روز پیش وب‌سایت Gsmarena خبری منتشر کرد مبنی براینکه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز در هر دو مدل نوت ۲۰ وجود خواهد داشت اما ظاهرا چنین اتفاقی قرار نیست رخ دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، نوت ۲۰ نه اینکه در اعمال این رفرش ریت به وضوح تصویر پایین محدود شود، بلکه اصلا از آن پشتیبانی هم نخواهد کرد و سامسونگ می‌خواهد نمایشگری ۶۰ هرتزی را برای آن در نظر بگیرد.

البته راس یانگ دلیل قانع‌کننده‌ای برای این اتفاق دارد. روز گذشته او در پیامی در توییتر نوشت:

درحالی که نوت ۲۰ پلاس از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با فناوری LTPO بهره می‌برد، نوت ۲۰ با همان رفرش ریت ۶۰ هرتز و فناوری قدیمی LTPS عرضه خواهد شد. دلیل منطقی این قضیه هم این است که نمایشگرهای LTPO به خودی خود بسیار گران قیمت هستند و بدیهی است در گوشی‌های پرچم‌دار مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه می‌شد با نمایشگرهای LTPS هم رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را تجربه کرد اما این مسئله مصرف انرژی را افزایش می‌داد. بنابراین LTPO برای بکارگیری این میزان رفرش ریت بهترین انتخاب بود.

همانطور که می‌دانید، نمایشگرهای LTPO بسیار کم مصرف هستند و به همین خاطر همراه شدن آن‌ها با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز خیال سامسونگ را تا حد زیادی از بابت مصرف انرژی آسوده می‌کند. از طرفی افزودن آن به مدل پایه گلکسی نوت ۲۰ دقیقا همان مشکلی را ایجاد می‌کند که بسیاری‌ها با سری استاندارد اس ۲۰ داشتند؛ یعنی قیمت بسیار بالا. چون در کنار این‌ها، اگر سامسونگ قرار بود با فناوری قدیمی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز استفاده می‌کرد باید یک باتری قدرتمند نیز برای مدل استاندارد نوت در نظر می‌گرفت که در نتیجه باز هم قیمت نهایی افزایش می‌یافت.

راس یانگ اخیرا طی یک پست در توییتر، در رابطه با مشخصات نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ نیز توضیحاتی داده بود که با توجه به آن، این گوشی قرار است از نمایشگری ۶.۸۷ اینچی با نسبت تصویر ۱۹.۳:۹ و وضوح ۱۴۴۴ × ۳۰۹۶ بهره ببرد که چگالی تصویر در آن به ۴۹۷ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد.

این تصمیم هم نتیجه مثبتی در پی دارد و هم منفی. مثبت از این جهت که کاربران دیگر مجبور به پرداخت مبلغی نزدیک به هزار دلار برای تجربه یک پرچم‌دار نخواهند بود. منفی از این جهت که کاربر یک گوشی پرچم‌دار با نمایشگری قدیمی در اختیار دارد. حداقل انتظار می‌رفت سامسونگ رفرش ریت ۹۰ هرتز را به این محصول اضافه کند که متاسفانه تا اینجای کار به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نخواهد داد.

سوای این موارد، نبود گلکسی نوت ۲۰ اولترا در بین گوشی‌های مورد انتظار سامسونگ به نوعی تعادل را بهم می‌زند. از طرفی اگر نوت ۲۰ پلاس با این همه قابلیت گران قیمت راهی بازار شود، قطعا به مرز ۱۵۰۰ دلار هم می‌رسد. ولی مدل استاندارد که ظاهرا از قابلیت‌های ارزان قیمتی بهره می‌برد بعید به نظر می‌رسد قیمتی بیشتر از ۱۱۰۰ دلار داشته باشد و این یعنی بین دو پرچم‌دار سامسونگ حداقل ۴۰۰ دلار اختلاف قیمت وجود خواهد داشت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا تصمیم سامسونگ در این رابطه را منطقی می‌دانید؟

منبع متن: digikala