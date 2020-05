پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ در حال کار روی یک گوشی تاشو مقرون به صرفه تحت عنوان گلکسی فولد لایت است که خب این مسئله ظاهرا حقیقت دارد. از آن جایی که قیمت این محصولات بسیار زیاد بود، غول کره‌ای تصمیم گرفت نسخه ارزان قیمت‌تری را با مشخصات فنی بالا راهی بازار کند تا اولین قدم را در راستای تولید هرچه بیشتر آن‌ها در بازار بردارد.

گلکسی فولد اگرچه از نظر مهندسی و نوآوری یک شاهکار به حساب می‌آمد اما در بازار نتوانست آنطور که باید بدرخشد. بزرگ‌ترین دلیل این عدم موفقیت نیز قیمت ۱۹۸۰ دلاری آن بود. گلکسی Z Flip اما که از نظر نوآوری کمی پایین‌تر از گلکسی فولد قرار می‌گیرد، توانست توجه بیشتری را به سوی خود جلب کند چون قیمت بسیار خوبی داشت. ظاهرا همین مسئله باعث شد سامسونگ به دنبال راه حلی اساسی برای بهتر کردن آمار فروش گوشی‌های خود باشد که نتیجه آن گلکسی فولد لایت است.

اگر شایعات اخیری که پیرامون این محصول می‌شنویم حقیقت داشته باشد، احتمالا اواخر امسال شاهد رونمایی از یک گوشی قدرتمند با قیمت عالی هستیم. در واقع مکس وینبچ، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه فناوری، ادعا کرده نماینده جدید خانواده تاشو سامسونگ قرار است با نام گلکسی فولد لایت راهی بازار شود.

بیشتر بخوانید: افزایش فروش گلکسی Z Flip در میان عملکرد ضعیف سری اس ۲۰ سامسونگ

اطلاعاتی در رابطه با گلکسی فولد لایت در اختیار دارم. گلکسی فولد لایت ۴G

۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

مشکی، بنفش (Mirror Black، Mirror Purple)

نمایشگر پوشش UTG ندارد

در طراحی آن از فناوری‌ها و قطعات سال ۲۰۱۸/۱۹/۲۰ استفاده خواهد شد

نمایشگر بیرونی احتمالا کوچک‌تر خواهد بود (شبیه به گلکسی Z Flip، نه گلکسی فولد)

به گفته او، محصول جدید از نمایشگر بیرونی کوچک‌تری بهره می‌برد؛ یعنی تا حدودی مانند آنچه که در گلکسی Z Flip شاهد بودیم. در مورد اندازه نمایشگر اصلی آن هیچ جزئیات دیگری منتشر نشده. اینطور که به نظر می‌رسد، در این محصول نیز خبری از پوشش شیشه‌ای فوق باریک یا همان UTG نیست و این بدان معناست گلکسی فولد لایت هم مانند نسل گذشته خود، مستعد آسیب‌دیدگی است. مواد بکار رفته در آن اما ظاهرا بسیار با کیفیت خواهد بود چون طبق شنیده‌های اخیر، احتمالا سامسونگ می‌خواهد این محصول را با فریم آلومینیومی و پنل پشتی شیشه‌ای راهی بازار کند.

بیشتر بخوانید: سامسونگ مشغول ساخت یک گوشی تاشو مقرون‌به‌صرفه است

البته این ضعف (پوشش نمایشگر) در دیگر قسمت‌ها پوشش داده خواهد شد که یکی از این بخش‌ها پردازنده بکار رفته در آن است. سامسونگ تصمیم گرفت بر خلاف گلکسی Z Flip، در این گوشی از پردازنده قدرتمند شرکت کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده کند که ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی نیز آن را همراهی می‌کند. در رابطه با میزان رم این محصول نه خبری منتشر شده و نه وینبچ به موردی اشاره کرد. اما بعید به نظر می‌رسد با این برچسب قیمتی، شاهد بکارگیری میزان حافظه کمتر از ۸ گیگابایت باشیم. با توجه به ترکیب سخت‌افزاری دیگر محصولات، احتمالا این گوشی در دو مدل با حافظه‌های ۸/۱۲ گیگابایتی راهی بازار می‌شود.

به گفته وینبچ، گلکسی فولد لایت با قیمت ۱۰۹۹ دلار در دسترس کاربران قرار می‌گیرد که یعنی از مدل پایه گلکسی اس ۲۰ حدودا ۹۹ دلار گران‌تر است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که پرچم‌دار سامسونگ از اینترنت ۵G بهره می‌برد اما این گوشی تاشو فقط از اینترنت ۴G پشتیبانی می‌کند.

جالب این جاست با توجه به گفته‌های راس یانگ، مدیر عامل شرکت Display Supply Chain Consultants، گوشی تاشو مقرون به صرفه سامسونگ «گلکسی فولد Special Edition» نام دارد و قرار است در ماه جولای (تیر-مرداد) راهی بازار جهانی شود. حال باید دید حرف کدام یک از این دو منبع موثق در نهایت درست از آب در خواهد آمد.

قبل از پایان کار گلکسی فولد ۱ و آغاز گلکسی فولد ۲، سامسونگ از گلکسی فولد Special Edition در ماه جولای و با قیمت حدودا ۱۰۹۹ دلار رونمایی خواهد کرد. کمتر از ۵۵ هزار دستگاه از این سری ساخته و راهی بازارهای جهانی خواهد شد. از نظر ظاهر کاملا باید شبیه به گلکسی فولد باشد اما با قیمت عالی!

بیشتر بخوانید: چرا مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز پشتیبانی نمی‌کند؟

منبع: androidcentral

The post گلکسی فولد لایت اواخر امسال با قیمت ۱۱۰۰ دلار راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala