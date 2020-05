در هفته‌ای که گذشت خبرهای زیادی در رابطه با گوشی آنر ۱۰X 5G شنیدیم؛ محصولی که ۶ روز دیگر (۲۰ مه، ۳۱ اردیبهشت) راهی بازار می‌شود. اما طبق جدیدترین اخبار که از حساب رسمی آنر در شبکه اجتماعی ویبو منتشر شده، ظاهرا این گوشی قرار است به یک نمایشگر ۹۰ هرتزی با نرخ نمونه‌برداری لمس ۱۸۰ هرتز مجهز شود.

با توجه به شایعات اخیر، می‌دانیم آنر ۱۰X 5G از یک نمایشگر ۶.۶۳ اینچی IPS LCD با وضوح +FHD بهره می‌برد. پردازنده کایرین ۸۲۰ با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G و همچنین یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به همراه شارژر سریع ۲۲.۵ واتی، دیگر مشخصات این محصول را تشکیل می‌دهند.

در بخش کناری آنر ۱۰X، یک کلید پاور قرار دارد که حسگر اثرانگشت نیز با آن ادغام شده و از آن جایی که سخت‌افزاری است، احتمالا سرعت و دقت بالایی هم دارد. دوربین اصلی این گوشی از سنسور سفارشی ۴۰ مگاپیکسلی ساخت سونی تحت عنوان IMX 600y بهره می‌برد که خب خیلی زود است بخواهیم در رابطه با کیفیت آن حرفی بزنیم.

آنر ۱۰X 5G در کنار پردازنده قدرتمند خود از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین امکان پشتیبانی از اینترنت ۵G در Dual Mode و در ۹ محدوده فرکانسی رایج نیز به لطف کایرین ۸۲۰ برای این گوشی فراهم شده. طبق آخرین خبرها، ظاهرا آنر ۱۰X به همراه مچ‌بند آنر بند و لپ تاپ مجیک‌بوک راهی بازار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بررسی و نمونه عکس‌های دوربین گوشی آنر ۲۰

منبع: gsmarena

The post گوشی آنر ۱۰X 5G با نمایشگر ۹۰ هرتزی راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala