استعفای ۲ مقام ارشد گوگل در پی انتقادات از پیکسل ۴

سایت The Information گزارش جدیدی را منتشر کرده که طبق آن «ریک استرلو» (Rick Osterloh)، مدیر بخش سخت‌افزار گوگل، از جدیدترین گوشی پرچم‌دار این شرکت یعنی گوگل پیکسل ۴ نارضایتی خود را مطرح کرده است. حتی قبل از اینکه گوشی مذکور روانه‌ی بازار شود، هیجان زیادی در مورد آن شکل نگرفته است.

گفته می‌شود ناامیدی استرلو مشخصا به تعبیه باتری کوچک و دیگر تصمیمات اتخاذ شده در زمینه طراحی و سخت‌افزار برمی‌گردد. ظاهرا او بدگمانی خود را طی جلسه‌ای در اکتبر سال گذشته به طور شفاف مطرح کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فروش این گوشی حتی در مقایسه با پیکسل ۳ هم پایین‌تر از حد انتظار بوده است. این موضوع به همراه عدم اشتیاق مدیران ارشد، منجر به خروج بی سروصدای دو نفر از اعضای کلیدی تیم توسعه گوشی‌های پیکسل در ماه‌های گذشته شده است.

«ماریو کیروز» (Mario Queiroz) مدیر کل بخش پیکسل بود که از سال ۲۰۰۵ همراه با گوگل بوده است. او رهبری بخش پیکسل را از ابتدا بر عهده داشت و در توسعه اولین گوشی اندرویدی گوگل موسوم به نکسوس وان نقش مهمی داشته است. دومین نفر کلیدی جدا شده از گوگل، «مارک لووی» (Mark Levoy) است که مسئول اصلی دوربین‌های پیکسل محسوب می‌شود. تخصص اصلی این مهندس ارشد در زمینه‌ی عکاسی محاسباتی است و نمی‌توان نقش مهم او را در کیفیت بالای دوربین گوشی‌های پیکسل کتمان کرد. «لووی» در ماه مارس بی سروصدا از شرکت گوگل بیرون آمده است.

گوشی بعدی شرکت گوگل، پیکسل ۴a نام دارد که در ابتدا قرار بود در هفته جاری معرفی شود. با این حال، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که این گوشی اوایل ماه آینده میلادی معرفی خواهد شد. باید ببینیم خروج این نفرات از تیم توسعه گوگل پیکسل و همچنین عدم موفقیت پیکسل ۴، چه تاثیری بر پیکسل ۵ خواهد گذاشت.

