رندر و مشخصات گوشی گلکسی A21s سامسونگ فاش شد

گوشی میان‌رده گلکسی A21s سامسونگ به زودی معرفی می‌شود و به همین خاطر حجم اخبار مربوط به آن تا حد زیادی افزایش یافته است. در همین رابطه، ساعاتی قبل گزارش حاوی رندر رسمی و مشخصات این گوشی منتشر شد. بر اساس این گزارش، گلکسی A21s از تراشه اگزینوس تازه‌نفس بهره می‌برد.

طبق گزارش سایت آلمانی Winfuture.de، این گوشی همراه با تراشه اگزینوس ۸۵۰ به دست کاربران می‌رسد. به نظر می‌رسد این تراشه از پردازنده هشت هسته‌ای با حداکثر سرعت ۲ گیگاهرتز بهره می‌برد ولی هنوز در مورد جزییات آن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. همچنین در کنار آن باید به ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم.

سامسونگ برای گلکسی A21s از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ استفاده کرده است. همانطور که در رندر منتشر شده می‌توانید ببینید، در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر یک حفره تعبیه شده که میزبان دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی است. در پنل پشتی، دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی تشکیل شده ولی در این گزارش به مشخصات دو گوشی دیگر اشاره نشده است.

انرژی گلکسی A21s از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که برای شارژ باتری آن می‌توان از پورت USB-C استفاده کرد. با وجود اینکه این گوشی مجهز به باتری غول‌پیکری است، ولی فقط ۱۹۱ گرم وزن دارد و ضخامت آن به ۸.۹ میلی‌متر می‌رسد. انتظار می‌رود این گوشی از اواخر ماه جاری میلادی با قیمت ۱۹۹ یا ۲۰۹ یورو روانه‌ی بازار شود.

