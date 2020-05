تحریم آمریکا علیه هواوی برای یک سال دیگر تمدید شد

دونالد ترامپ دستور اجرایی خود مبنی بر ممنوعیت همکاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌هایی که خطری برای امنیت ملی محسوب می‌شوند و همچنین ممنوعیت خرید تجهیزات مخابراتی از شرکت‌های موردنظر را تا مه ۲۰۲۱ تمدید کرد. اگرچه در این دستور اجرایی مشخصا به نام کمپانی‌های موردنظر اشاره‌ای نشده، اما در هر صورت این فرمان برای توقف همکاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های چینی مانند هواوی و ZTE صادر شده که حداقل تا سال آینده نمی‌توانند تجهیزات مخابراتی خود را در آمریکا به فروش برسانند.

کاخ سفید تقریبا یک سال قبل فرمان اجرایی خود را صادر کرد که طبق آن، به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی، شرکت‌های آمریکایی از استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی و ZTE منع شدند. البته این ممنوعیت فقط شامل تجهیزات مخابراتی نیست و مثلا هواوی برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای شرکت گوگل هم با سد محکمی مواجه شده است. اما در این میان، هواوی با دریافت مجوزهای موقتی از طرف وزارت بازرگانی آمریکا موفق شده به پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی‌هایی که قبل از آغاز تحریم عرضه شده‌اند، ادامه دهد.

اما بعد از اینکه شرکت هواوی چند معافیت موقتی را دریافت کرد، جدیدترین معافیت دریافتی فردا در تاریخ ۱۵ مه به پایان می‌رسد. هنوز هواوی‌ و وزارت بازرگانی آمریکا در مورد احتمال تمدید این معافیت اظهارنظر نکرده‌اند و به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست این مجوز به هواوی اعطا شود.

