سونی به تازگی گزارش مالی مربوط به عملکرد سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ (ژانویه تا مارس) را منتشر کرده و طبق آن، وضعیت بخش موبایل این شرکت اصلا مطلوب نیست. این شرکت ژاپنی طی این مدت موفق شده تنها ۴۰۰ هزار گوشی را به فروش برساند که عملکرد بسیار بدی محسوب می‌شود. برای درک بهتر بحران، می‌توانیم عملکرد این سه‌ماهه را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم که شاهد کاهش ۶۴ درصدی فروش گوشی‌های سونی هستیم. روی هم رفته آخرین باری که بخش موبایل سونی در زمینه‌ی فروش عملکرد مثبت داشته، طی سه‌ماهه دوم ۲۰۱۷ بوده است.

این گزارش جدید همچنین در مورد عملکرد بخش موبایل سونی در سال مالی ۲۰۱۹ که توانسته فقط ۳.۲ میلیون گوشی را روانه‌ی بازار کند، اطلاعات بیشتری به ما می‌دهد. برای مقایسه، سونی در سال مالی ۲۰۱۸ توانست ۶.۵ میلیون گوشی به فروش برساند. همانطور که می‌بینید، آمار فروش گوشی‌های این شرکت طی چند سال گذشته روند نزولی شدیدی داشته است و اگر سونی می‌خواهد در بازار موبایل باقی بماند، به موفقیت گوشی‌های جدید خود نیاز مبرمی دارد.





طبق اعلام مدیران سونی، این شرکت فعلا نمی‌خواهد از این بازار خارج شود و در ماه ژوئن قرار است نسل دوم گوشی‌های اکسپریا ۱ و اکسپریا ۱۰ عرضه شوند. این شرکت تایید کرده کارخانه‌های تولیدی گوشی‌های سونی در چین و تایلند تحت شرایط عادی فعالیت دارند اما عملکرد برخی از تامین‌کنندگان قطعات در مالزی و فیلیپین با تاخیر مواجه شده است که همین موضوع می‌تواند تاریخ عرضه گوشی‌های آینده این شرکت را تغییر دهد.

