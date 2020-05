چندین ویژگی گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ لو رفت

در هفته‌های گذشته خبرها و شایعات زیادی در مورد ویژگی‌های گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ منتشر شده که بسیاری از آن‌ها از جانب یکی از افشاگران به نام «راس یانگ» (Ross Young) بوده است. حالا این افشاگر در جریان مصاحبه‌ای اختصاصی با یکی از کانال‌های یوتیوب، چندین ویژگی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس را فاش کرده است. در ادامه به مرور این اطلاعات مطرح شده می‌پردازیم.

تکنولوژی جدید حسگر اثر انگشت

به نظر می‌رسد گوشی‌های گلکسی‌ نوت ۲۰ از نسل دوم تکنولوژی حسگر اثر انگشت فراصوت کوالکام بهره می‌برند. این سنسور که اندازه بزرگ‌تری دارد، در دسامبر سال گذشته معرفی شد و به طور همزمان می‌توان دو اثر انگشت را تشخیص بدهد. نسل قبلی این سنسور با انتقادات زیادی مواجه شد ولی مدل جدید آن ۱۷ برابر اندازه بزرگ‌تری دارد و کوالکام وعده داده که سرعت آن هم بهبود پیدا کرده است. همچنین به لطف قابلیت تشخیص همزمان دو اثر انگشت، این سنسور می‌تواند امنیت گوشی‌ها را افزایش دهد.

عدم تغییر موقعیت حفره نمایشگر

این افشاگر مدعی شده که موقعیت حفره نمایشگر گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مانند نسل قبلی است و این یعنی در مرکز بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. بر اساس خبرهایی که آقای «یانگ» قبلا منتشر کرده، گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ از نمایشگر ۶.۴۲ اینچی و نوت ۲۰ پلاس از نمایشگر ۶.۸۷ اینچی بهره می‌برد.

دیگر مشخصات

مانند گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، خانواده نوت ۲۰ هم از حداکثر حافظه رم ۱۶ گیگابایتی بهره می‌برند. به گفته این افشاگر، ظرفیت باتری گوشی‌های گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت خواهد بود. برای مقایسه، باید بگوییم مدل استاندارد نوت ۱۰ مجهز به باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود و برای نوت ۱۰ پلاس هم از باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شده است.

تاریخ معرفی

سامسونگ معمولا گوشی‌های گلکسی نوت را در ماه آگوست معرفی می‌کند و به گفته آقای یانگ، برای گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ هم این رویه تکرار خواهد شد. همچنین در کنار این دو گوشی، انتظار می‌رود سامسونگ از گلکسی فولد ۲ هم رونمایی کند.

منبع: Android Authority

