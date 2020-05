تصاویر رسمی گوشی آنر ۱۰X 5G به همراه مشخصات فنی آن منتشر شد

آنر ۱۰X 5G تا ۶ روز دیگر (۳۱ اردیبهشت) راهی بازار می‌شود و تاکنون جزئیات زیادی در رابطه با آن منتشر شد. امروز هم یک پوستر تبلیغاتی، تصاویر رسمی گوشی آنر ۱۰X 5G را منتشر کرد و خوشبختانه به لطف آن، برخی از مهم‌ترین اطلاعات سخت‌افزاری این گوشی را در اختیار داریم.

اینطور که به نظر می‌رسد، آنر ۱۰X 5G قرار است به یک دوربین پاپ آپ مجهز شود و در رنگ‌های آبی و سفید با طراحی جذاب و چشم‌نواز راهی بازار خواهد شد. روی پنل پشتی این گوشی نیز یک ماژول مربعی نسبتا بزرگ در نظر گرفته شده که میزبان ۳ دوربین است.

علاوه بر این پوستر تبلیغاتی، یک وب‌سایت خرده فروشی نیز آنر ۱۰X را در لیست گوشی‌های خود قرار داد و به همین خاطر از جزئیات بیشتر این محصول نیز خبردار شدیم. اخیرا هم یکی از افشاران حوزه فناوری با نام Ishan Agrawal، جزئیات کاملی از این گوشی را در صفحه رسمی خود در توییتر به اشتراک گذاشت که از جمله آن‌ها می‌توان به پشتیبانی آن از اینترنت ۵G، بهره‌مندی از پردازنده قدرتمند کایرین ۸۲۰، نمایشگر ۶.۶۳ اینچی LCD با وضوح +FHD و رفرش ریت ۹۰ هرتز اشاره کرد.

روی پنل پشتی آنر ۱۰X سه دوربین قرار گرفته است که قدرتمندترین آن از سنسور ۴۰ مگاپیکسلی سفارشی ساخت سونی که تحت عنوان IMX600y شناخته می‌شود بهره می‌برد (گشودگی دیافراگم در این سنسور f/1.8 است). در کنار این دوربین یک دوربین ۸ مگاپیکسل فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.4 و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 قرار گرفته‌اند که برای یک گوشی میان‌رده باید کافی باشد.

در این توییت همچنین آمده آنر ۱۰X از گواهی IP5X بهره می‌برد که یعنی این گوشی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا حدودی مقاوم است. رابط کاربری MagicUI 3.1.1 به همراه اندروید ۱۰، عهده‌دار بخش نرم‌افزاری نماینده جدید آنر خواهند بود ولی بعید به نظر می‌رسد پشتیبانی از نرم‌افزارهای گوگل را در آن ببینیم.

پردازنده قدرتمند کایرین ۸۲۰ به همراه ۶ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا ۲۵۶ گیگابایت، ترکیب خوبی را تشکیل می‌دهند که برای پاسخ‌گویی به اکثر نیازهای کاربران کافی خواهد بود. گفته می‌شود سنسور اثر انگشت این گوشی نیز در بغل آن قرار داشته و با کلید پاور ادغام شده است.

منبع تغذیه این محصول یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که از فناوری شارژ سریع ۲۲.۵ واتی نیز پشتیبانی می‌کند. در پایان باید به این نکته هم اشاره کنیم که خبرهای اندکی پیرامون وجود مدل پروی این محصول منتشر شده که ظاهرا یک دوربین ۸ مگاپیکسلی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال را هم در مجموعه دوربین‌های خود جای داده اما هنوز هیچ خبر رسمی آن را تایید نکرده.

تصاویر رسمی گوشی آنر ۱۰X 5G در این پوستر تبلیغاتی به ۲۰ ماه مه (۳۱ اردیبهشت) به عنوان تاریخ معرفی رسمی این گوشی اشاره داشته تا از این بابت کاملا مطمین شویم هرچند هنوز در رابطه با قیمت آن اطلاعات زیادی نداریم.

