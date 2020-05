بعد از بررسی دوربین گوشی پیکسل ۴a، توسعه‌دهندگان XDA با همکاری مجموعه TecnoLike Plus تصمیم گرفتند گوشی مورد انتظار گوگل را در بنچمارک‌هایی مقابل پیکسل ۳a XL، پیکسل ۳ XL و یک مدل مرجع کوالکام با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ قرار دهند تا ببینند عملکرد این محصول به چه شکل است. البته TecnoLike Plus پیش‌تر در یوتیوب، بررسی پیکسل ۴a را به همراه بنچمارک آن به زبان اسپانیایی منتشر کرده بود اما XDA اکنون آن را به زبان انگلیسی در اختیار کاربران قرار داد.

توضیحات XDA در این رابطه بسیار زیاد بود که خب از حوصله این متن خارج است. بنابراین می‌پردازیم به مهم‌ترین نکات آن تا ببینیم پیکسل ۴a در بنچکمارک AnTuTu چه عملکردی از خود به جای گذاشت.

در این تست، پیکسل ۴a توانست در مجموع، حدودا ۴۸ درصد مدل مرجع کواکلام با اسنپدراگون ۸۶۵ و نزدیک به ۷۰ درصد پیکسل ۴ امتیاز کسب کند. این عملکرد مشابه پیکسل ۳ XL و بهتر از پیکسل ۳a XL بود. با نگاهی به ریز-امتیازات بنچمارک AnTuTu، می‌بینیم پیکسل ۴a در بخش پردازنده مرکزی، حافظه رم و تجربه کاربری بسیار عالی عمل کرد اما وقتی به گرافیک رسید، با اختلاف زیادی پست سر تمام پردازنده‌های سری ۸ کوالکام قرار گرفت. در واقع پیکسل ۴a در تمامی بخش‌ها به جز پردازشگر گرافیکی پیکسل ۳ XL را پشت سر بگذارد؛ بخشی که این محصول فقط توانست ۵۰-۶۰ درصد نماینده سال‌های گذشته گوگل عمل کند. عملکرد پیکسل جدید در بخش حافظه رم دقیقا مشابه عملکرد پیکسل ۴ و ۳ XL بود که خب اندکی جای تعجب داشت چون پیکسل ۴ و ۴a از ۶ گیگابایت رم بهره می‌برند ولی ۳ XL از ۴ گیگابایت. تجربه کاربری در پیکسل ۴a بسیار عالی بود و این محصول توانست امتیازی مشابه با پیکسل ۴ بدست آورد که فوق‌العاده است. در مقایسه با پیکسل ۳a XL و پیکسل ۳ XL نیز عملکرد این محصول به ترتیب ۳۶ و ۳۳ درصد بهتر بود. سوای اعداد و ارقام اما به خوبی می‌دانیم پیکسل ۴ با نمایشگر فوق‌العاده با کیفیت و ۹۰ هرتزی خود در کنار پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵، بهترین تجربه کاربری را در بین گوشی‌های این بررسی فراهم می‌کند. به طور کلی در بنچمارک AnTuTu این نتیجه بدست آمد: پیکسل ۴a در تمامی بخش‌ها از پیکسل ۳a XL بهتر بود و همچنین در تمامی بخش‌ها از مدل مرجع کوالکام ضعیف‌تر عمل کرد که اصلا هم جای تعجب ندارد.

تست مشابه در برنامه PCMark 2.0 هم همین نتیجه را رقم زد.

اگرچه تفاوت عمده‌ای بین امتیازات پیکسل ۴a و پیکسل ۳a XL وجود دارد، بین پیکسل ۴، پیکسل ۳ XL و نماینده جدید گوگل تفاوت چندانی نیست. بررسی امتیازات مدل مرجع کوالکام فایده زیادی ندارد چون با آن ترکیب سخت‌افزاری قدرتمند بدیهی بود که بتواند در تمامی تست‌ها فوق‌العاده عمل کند. ریز-امتیازات پیکسل ۴a در تست PCMark 2.0 و Photo Editing 2.0 به این صورت بود که به نسبت پیکسل ۳a XL به ترتیب ۴۴ و ۵۶ درصد بیشتر شد و این برای آن دسته از کاربرانی که بیشتر با فعالیت‌هایی نظیر ویرایش تصاویر و اسناد سر و کار دارند خبر بسیار خوبی است.

نتایج بدست آمده از قدرت بالای پیکسل ۴a خبر می‌دهد و این یعنی گوگل علی‌رغم رفتن دو مغز متفکر سری پیکسل ۴، اصلا دلش نمی‌خواهد بازار را از دست بدهد. طبیعی بود این گوشی نتواند در مقابل پرچم‌دار دوام بیاورد اما برابری آن با پیکسل ۳ XL و شکست دادن رقیبی ارزشمند مثل ۳a XL در تقریبا تمامی تست‌ها، بیانگر کیفیت بالا و عملکرد رضایت بخش آن است.

طبق شنیده‌ها، پیکسل ۴a در تاریخ ۳ جولای (۱۳ تیر) راهی بازار خواهد شد و در آن زمان می‌توانیم به شکل بهتری از عملکرد این محصول در دنیای واقعی آگاهی پیدا کنیم. فعلا به نظر می‌رسد خریداران احتمالی این محصول اصلا نباید نگران عملکرد ضعیف آن باشند.

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ با توجه به فروش بسیار کم این گوشی‌ها در کشور ما، به نظر شما خرید محصولی از گوگل منطقی است؟

