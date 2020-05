اوایل این ماه، اطلاعاتی از طریق موسسه Canalys منتشر شد مبنی براینکه شیائومی ردمی ۸/۸T پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی سال ۲۰۲۰ است اما با توجه به اطلاعات Strategy Analytics که اخیرا منتشر شده، ظاهرا این گوشی میان‌رده سامسونگ بود (گلکسی A51) که توانست در بین گوشی‌های اندرویدی در فصل اول سال جاری، بیشترین میزان فروش را تجربه کند.

طبق این آمار، سامسونگ توانست ۶ میلیون از این گوشی را در فصل اول سال جاری به فروش برساند که یعنی ۲.۳ درصد از سهم بازار. دومین گوشی اندرویدی نیز ردمی ۸ است که با فاصله کمی پشت سر گلکسی A51 قرار گرفت. حال جالب اینجاست در رده سوم دیگر شاهد حضور گوشی میان رده یا اقتصادی نیستیم؛ در کمال تعجب گلکسی اس ۲۰ پلاس توانست ۱.۷ درصد از سهم فروش گوشی‌ها را در اختیار گرفته و در این رتبه قرار گیرد.

گلکسی A10s و شیائومی ردمی نوت ۸ هم که یکی از محبوب‌ترین محصولات بازار هندوستان و چین است مشترکا با در اختیار داشتن ۱.۶ درصد از سهم بازار، در رده چهارم قرار گرفتند. در رده پنجم باز هم نماینده‌ای از سامسونگ را مشاهده می‌کنیم که گلکسی A20s است.

به گزارش Strategy Analytics، آخرین اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد کاربران در این روزها به جای تمایل به خرید پرچم‌دارهای ۱۰۰۰ دلاری یا بیشتر، به گوشی‌هایی علاقه نشان می‌دهند که ارزش خرید بسیار بالایی دارند و نمونه بارز این محصولات را می‌توان گوشی‌های سری ردمی نوت شیائومی و گلکسی A سامسونگ دانست.

