اطلاعات جدیدی در رابطه با پردازنده اگزینوس ۸۸۰ سامسونگ منتشر شد

سامسونگ در حال طراحی پردازنده جدیدی تحت عنوان اگزینوس ۸۸۰ است که از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. احتمالا این پردازنده را باید هم‌رده با کایرین ۸۲۰ و اسنپدراگون ۷۶۵G بدانیم اما طبق آمار روی کاغذ، مشخصات آن مشابه اگزینوس ۹۸۰ است.

با توجه به گفته‌های Digital Chat Station، پردازنده جدید سامسونگ از ۲ هسته قدرتمند Cortex-A77 و ۶ هسته کم مصرف Cortex-A55 بهره می‌برد. پردازشگر گرافیکی آن نیز Mali-G76 است که البته هنوز مشخص نیست به چه تعداد هسته مجهز شده.

اینطور که به نظر می‌رسد، ویوو Y70s 5G جز اولین گوشی‌هایی است که گفته می‌شود با اگزینوس ۸۸۰ راهی بازار خواهد شد و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این پردازنده از مودم ۵G داخلی بهره می‌برد؛ درست مانند اگزینوس ۹۸۰. شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر، مشخصات این پردازنده را در مقایسه با اگزینوس ۹۸۰ و اسنپدراگون ۷۶۵G مشاهده کنید.

اسنپدراگون ۷۶۵G اگزینوس ۹۸۰ اگزینوس ۸۸۰ (غیر رسمی) پردازنده Kryo 475 پرایم با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز + گلد با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز ۲ هسته Cortex-A77 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز ۲ هسته Cortex-A77 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز هسته قدرتمند ۶ هسته Kryo 475 نقره‌ای با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز هسته کم مصرف آدرنو ۶۱۸ Mali-G76 MP5 Mali-G76 گرافیک ۷ نانومتری LLP EUV ۸ نانومتری LPP نامشخص لیتوگرافی

به طور کلی، پردازنده اگزینوس ۸۸۰ سامسونگ را می‌توان تا حد زیادی مشابه اگزینوس ۹۸۰ دانست مگر اینکه از لیتوگرافی ۷ نانومتری برخوردار باشد. البته فرکانس هسته‌های قدرتمند در اگزینوس ۹۸۰ ۲.۲ گیگاهرتز است (در مقایسه با ۲.۰ گیگاهرتز اگزینوس ۸۸۰) و این می‌تواند تا حد بسیار کمی بین عملکرد این دو تفاوت ایجاد کند. هرچند تجربه نشان داده این سطح از اختلاف در عمل اصلا محسوس نیست.

با نگاهی به بنچمارک منتشر شده از گوشی ویوو Y70s، به خوبی می‌توان دید عملکرد این سه پردازنده در بخش تک هسته و چند هسته تقریبا در یک سطح قرار می‌گیرد. حال شاید عملکرد گرافیکی بتواند تفاوتی بین آن‌ها ایجاد کند.

البته می‌توان گفت عملکرد نماینده جدید سامسونگ تا حد زیادی شبیه به اسنپدراگون ۷۶۵G نیز هست. هرچند نماینده کوالکام از هسته‌های Kryo 475 استفاده می‌کند که مبتنی بر معماری قدیمی Cortex-A76 (پرایم و گلد) و A55 هستند. شاید اسنپدراگون از نظر فرکانس در وضعیت بهتری قرار داشته باشد اما نتیجه گیک‌بنچ حداقل در بخش تک هسته به نفع اگزینوس است. البته به زودی پردازنده اسنپدراگون ۷۶۸G نیز به بازار خواهد آمد که باید دید چه تفاوتی در این مقایسه‌ها ایجاد می‌کند.

