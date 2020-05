دل در چندسال اخیر، توانسته لپ‌تاپ‌های فوق‌العاده‌ای در خانواده XPS معرفی کند و حالا دو عضو جدید این خانواده، تغییرات خیلی خوبی نسبت به قبل داشته و در اندازه جدید هم عرضه شده‌اند. دو محصول جدید این خانواده شامل دل XPS 15 که نسبت به نسل قبلی شامل بازطراحی شده و دل XPS 17 می‌شوند که دل در آن‌ها تنها از پورت USB-C استفاده کرده. نسبت نمایشگر هم به ۱۶:۱۰ تغییر پیدا کرده است تا این دو لپ‌تاپ هم مثل دل XPS 13 چنین نمایشگری داشته باشند.

ابتدا بگذارید سراغ مدل ۱۵ اینچی جدید برویم. این لپ‌تاپ که تا پارسال طراحی قدیمی خود از ۵ سال پیش را داشت، حالا شامل یک باز طراحی شده تا نمایشگر ۱۶:۱۰ و ۱۵.۶ اینچی خود را در بدنه‌ای کوچک‌تر قرار دهد. این کار به لطف کاهش حاشیه‌های نمایشگر در هر چهار سمت صفحه نمایش صورت گرفته و دوربین وب‌کم هم در حاشیه باریک بالای این نمایشگر جای گرفته است.

نمایشگر دل XPS 15 جدید در مدل پایه، رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل دارد اما اگر مدل ۴K را خریداری کنید، رزولوشن ۳۸۴۰ در ۲۴۰۰ پیکسل خواهد داشت که مدل ۴K می‌تواند لمسی هم باشد. جدا از این‌ها، در هنگام خرید می‌توانید پردازنده لپ‌تاپ را تا اینتل Core i9 10885H که نسل دهم و ۴۵ واتی است، ارتقا دهید. تا ۶۴ گیگابایت حافظه رم، ۲ ترابایت SSD و گرافیک انویدیا GeForce GTX 1065 Ti Max-Q هم برای این لپ‌تاپ قابل انتخاب است.

دل XPS 15 جدید همچنین دارای سه پورت USB-C است که دوتا در سمت چپ قرار گرفته و یکی در سمت راست. دو پورت سمت چپ از نوع Thunderbolt 3 هستند اما پورت سمت راست تنها USB-C 3.1 است. همچنین در لبه سمت راست این لپ‌تاپ، جایگاه کارت حافظه SD Card دیده می‌شود و پورت هدفون هم در همان‌جا قرار گرفته است. حذف پورت‌های کلاسیک مثل USB-A و HDMI و جایگزینی آن با USB-C را شرکت دل در لپ‌تاپ XPS 13 مدل ۲۰۲۰ شروع کرد و حالا در این دو لپ‌تاپ جدید هم شاهد ادامه آن هستیم. همچنین حذف این پورت‌ها باعث شده تا کناره‌های لپ‌تاپ باریک‌تر باشد و حالا XPS 15 تنها ۱۸ میلی‌متر در ضخیم‌ترین بخش خود ضخامت دارد. جدا از این موضوع، دل وعده داده که بیشترین شارژدهی باتری یک لپ‌تاپ ۱۵ اینچی، در XPS 15 دیده خواهد شد که می‌تواند تا ۲۵ ساعت در مدلی که نمایشگر فول‌اچ‌دی دارد، شارژدهی داشته باشد. قیمت مدل پایه لپ‌تاپ دل XPS 15 جدید هم ۱۲۹۹ دلار تعیین شده است.

حال نوبت به دل XPS 17 رسیده است. تقریبا ده سال از زمانی که آخرین لپ‌تاپ XPS 17 را دیده‌ایم می‌گذرد و همانطور که از اسمش پیداست، این لپ‌تاپ به نمایشگر ۱۷ اینچی مجهز شده تا بزرگ‌ترین عضو خانواده کنونی XPS باشد. دل می‌گوید که XPS 17 جدید، قدرتمندترین عضو خانواده XPS است و با توجه به مشخصات فنی این لپ‌تاپ، می‌توانیم این ادعا را تایید کنیم.

قبل از هر چیز، باید بگوییم که لپ‌تاپ دل XPS 17 جدید، کوچک‌ترین لپ‌تاپ ۱۷ اینچی دنیاست. آنطور که Donnie Oliphant، مدیر مارکتینگ محصولات XPS دل ادعا می‌کند، «این لپ‌تاپ به گونه‌ای طراحی شده تا حتی از ۵۰ درصد لپ‌تاپ‌های ۱۵ اینچی حال حاضر بازار هم کوچک‌تر باشد».

مثل دو عضو دیگر این خانواده، دل XPS 17 هم به نمایشگری با نسبت نمایش ۱۶:۱۰ مجهز است. این نمایشگر هم در دو مدل با رزولوشن‌های ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ و ۳۸۴۰ در ۲۴۰۰ پیکسل عرضه می‌شود. وب‌کم HD لپ‌تاپ هم در لبه باریک بالای نمایشگر قرار گرفته است. جدا از این موضوع، این لپ‌تاپ هم مثل دل XPS 15 جدید می‌تواند به پردازنده نسل دهم و ۴۵ واتی اینتل Core i9 مجهز شود. همچنین می‌توان در هنگام خرید، این لپ‌تاپ را تا ۶۴ گیگابایت حافظه رم و ۲ ترابایت حافظه داخلی ارتقا داد.

برای این لپ‌تاپ می‌توان از بین دو مدل کارت گرافیک انویدیا GTX 1650 Ti Max-Q و یا گرافیک قدرتمندتر RTX 2060 انتخاب کرد. این لپ‌تاپ بسیار قدرتمند که تنها ۲.۱ کیلوگرم هم وزن دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای اجرای بازی‌های سنگین باشد. همچنین کاربران حرفه‌ای هم می‌توانند برای تدوین ویدیو و یا کارهای گرافیکی این چنینی، سراغ این محصول بروند.

دل همچنین برای اینکه بتواند عملکرد مناسبی از این سخت‌افزار ارائه دهد، سیستم خنک‌کننده پردازنده و گرافیک را بهبود بخشیده و از صفحات Vapor Chamber استفاده کرده که درون آن‌ها بخار آب وجود دارد. مثل دل XPS 15 جدید، خبری از پورت USB-A در این محصول نیست اما در عوض، شاهد چهار پورت تاندربولت ۳ هستیم که دوتا در سمت چپ و دوتا در سمت راست لپ‌تاپ قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه کارت حافظه SD Card هم در لبه سمت راست و در کنار پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون دیده می‌شود.

لپ‌تاپ دل XPS 17 جدید از تابستان امسال و با قیمت پایه ۱۴۹۹ دلار عرضه خواهد شد. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

