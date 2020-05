اسپاتیفای دو پیشنهاد برای کاربران خود در نظر گرفته تا بتواند افراد بیشتری را به سمت سرویس پریمیوم و پولی خود بکشاند. اولین پیشنهاد برای افرادی است که تا به حال در اسپاتیفای حساب کاربری نداشته‌اند. این افراد می‌توانند از امروز و تا ۱۰ تیر ماه، در اسپاتیفای ثبت نام کنند و با خرید از پلن‌های پریمیوم این سرویس که شامل سرویس پریمیوم فمیلی هم می‌شود، سه ماه ابتدایی را به صورت رایگان از تمام امکانات اسپاتیفای استفاده کنند و سپس برای ماه چهارم پول پرداخت کنند.

پیشنهاد بعدی برای کاربرانی است که تا به حال اشتراک پریمیوم داشته‌اند اما در حال حاضر به هر دلیلی تا قبل از تاریخ ۲۶ فروردین امسال، عضویت پریمیوم خود را لغو کرده بودند. این افراد هم می‌توانند دوباره و با پرداخت ۹.۹۹ دلار، سه ماه اشتراک پریمیوم اسپاتیفای دریافت کنند که با اینکار عملا تا سه ماه هزینه‌ای تقریبا در حدود ۳.۵ دلار کرده‌اند. برای دسترسی به این پیشنهادات نیز می‌توان از طریق آدرس spotify.com/premium اقدام کرد.

این دو آفر جدیدی که اسپاتیفای در نظر گرفته، مشخصا نشان می‌دهد که این سرویس می‌خواهد سوددهی سرویس Premium خود در شرایطی که در پاندمی ویروس کرونا هستیم را همچنان حفظ کند. بخش زیادی از درآمد اسپاتیفای از طریق تبلیغات به دست می‌آید که حالا و با شرایط حال حاضر دنیا، کاهش پیدا کرده است. این شرکت در گزارش مالی اخیر خود مشخصا اعلام کرده که درآمد اسپاتیفای از تبلیغات، کمتر از انتظار بوده که باعث شده تا میانگین درآمد سالانه این شرکت هم کاهش پیدا کند.

اینکه حتی این شرکت مستقیما گفته کسانی که تا قبل از ۲۶ فروردین اشتراک خود را لغو کرده باشند می‌توانند با پرداخت هزینه کمتر برای سه ماه دوباره اشتراک خریداری کنند، نشان می‌دهد که افراد زیادی اشتراک پریمیوم خود را در شرایط پاندمی کنونی لغو کرده‌اند که موجب کاهش درآمد برای اسپاتیفای شده. اسپاتیفای در گزارش مالی خود می‌گوید اگرچه افرادی که اشتراک خود را در سه ماهه اخیر لغو کرده‌اند در مجموع آنقدر زیاد نبوده اما یکی از هر ۶ نفر آن‌ها گفته که دلیل لغو اشتراک، ویروس COVID-19 بوده است. همچنین این افراد گفته‌اند که به محض اینکه شرایط اقتصادی مناسب‌تری پیدا کنند، دوباره اشتراک پریمیوم اسپاتیفای خود را فعال خواهند کرد.

دنیا در شرایط بسیار سختی است و نرخ بیکاری روز به روز و به خاطر ویروس کرونا، بیشتر از قبل می‌شود. در این شرایط شرکتی که بتواند کاربران اشتراکی خود را با مبلغ کمتر در سرویس خود حفظ کند، قطعا می‌تواند تاثیر مثبتی در ذهن مشتریان داشته باشد و در طولانی مدت آن‌ها را به سادگی از دست ندهد.

