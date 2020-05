سامسونگ از گوشی گلکسی A کوانتوم با فناوری رمزنگاری کوانتومی رونمایی کرد

سامسونگ با همکاری شرکت مخابراتی SK Telecom کره، گوشی هوشمند جدیدی را با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G و البته تولید اعداد تصادفی کوانتومی معرفی کرد که گلکسی A کوانتوم نامیده می‌شود (Galaxy A Quantum).

گلکسی A کوانتوم اولین گوشی ۵G دنیاست که به یک چیپ تولید اعداد تصادفی کوانتومی مجهز می‌شود. این چیپ توسط ID Quantique، زیر مجموعه SK Telecom واقع در شهر سوییس طراحی شده است و می‌تواند امنیت گوشی‌های هوشمند را تا حد چشم‌گیری افزایش دهد. شاید مفهوم «اعداد تصادفی» کمی برایتان نا آشنا باشد که خب طبیعی است چون آن‌ها نقش پنهان ولی بسیار مهمی در زندگی روزمره کاربران ایفا می‌کنند. در واقع اعداد تصادفی در فعالیت‌های مربوط به رمزنگاری و امنیت سایبری بسیار اهمیت ویژه‌ای دارند چون الگوریتم‌های رمزنگاری باید از اعداد تصادفی برای محافظت کردن از داده‌ها استفاده کنند.

چیپست جدید که SKT IDQ S2Q000 نام دارد دقیقا با همین هدف در گوشی گلکسی A کوانتوم قرار گرفته و در حقیقت می‌تواند به حفظ اطلاعات گوشی کمک شایانی کند. در واقع این پردازنده با ایجاد اعداد تصادفی یک قفل غیر قابل پیشبینی می‌سازد تا مانع از لو رفتن داده‌ها شود.

این چیپ از یک LED و سنسور تصویر CMOS استفاده می‌کند تا نور ساطع شده از دیود را تشخیص داده و اعداد تصادفی تولید کند. این اعداد تصادفی سپس برای سرویس‌هایی نظیر پرداخت با موبایل که به شناسایی هویت و تاییدیه نیاز دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد تا یک قفل رمزنگاری شده با اعداد تصادفی ایجاد کرده و از این طریق امنیت آن‌ها را افزایش دهد.

علاوه بر این چیپ، گلکسی A کوانتوم به نوعی گلکسی A71 5G با یک نام دیگر است که این یعنی همان پردازنده اگزینوس ۹۸۰، نمایشگر ۶.۷ اینچی +FHD با فناوری سوپر امولد و دوربین سلفی درون نمایشگر در این گوشی نیز حضور دارد. در واقع به جز این چیپ، هیچ تفاوت دیگری را بین این محصول و گلکسی A 71 5G مشاهده نخواهید کرد.

گلکسی A کوانتوم از اندروید ۱۰ مبتنی بر رابط کاربری One UI بهره می‌برد و با در نظر گرفتن دوربین سلفی، در مجموع از ۵ دوربین بهره می‌برد. دوربین اصلی این گوشی ۶۴ مگاپیکسل است که یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق نیز آن را همراهی می‌کنند.

گلکسی A کوانتوم از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۵ واتی بهره می‌برد و در سه رنگ مشکی، نقره‌ای و آبی با میزان حافظه ۸/۱۲۸ به فروش می‌رسد. خوشبختانه این چیپ جالب باعث افزایش چشمگیر قیمت نشده و شاهد این هستیم که سامسونگ آن را حدودا ۵۳۰ دلار قیمت گذاری کرده است. از تاریخ ۱۵ مه (فردا) کاربران می‌توانند در کره جنوبی این گوشی را پیش خرید کنند. زمان عرضه رسمی آن به بازار هم ۸ روز بعد و در تاریخ ۲۲ مه (۲ خرداد) خواهد بود.

آن دسته از کاربرانی که گلکسی A کوانتوم را پیش خرید کنند یک جفت گلکسی بادز نیز به رایگان دریافت خواهند کرد و کاربرانی هم که بعد از زمان پیش خرید آن را خریداری کنند، برای خرید گلکسی بادز، تخفیف ۴۰ دلاری دریافت می‌کنند.

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ آیا برای کاربران معمولی، به چیپی با توانایی تولید اعداد تصادفی کوانتومی نیاز است؟

