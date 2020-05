اول Max Weinbach از وب‌سایت XDA-Developers بود که متوجه شد دوربین Color Filter در وان پلاس ۸ پرو می‌تواند داخل برخی اجسام را ببیند. این دوربین که سنسوری ۵ مگاپیکسلی دارد، رنگ‌های معمول را نداشته و یک فیلتر IR هم در جلوی آن قرار گرفته تا کاربران این گوشی بتوانند عکس‌هایی هنری با آن ثبت کنند. اما حالا مشخص یا کشف شده که با این دوربین می‌توان داخل برخی اجسام یا حتی برخی لباس‌هارا دید!











پس از این توییت، وب‌سایت AndroidPIT درباره چرایی این موضوع تحقیق کوتاهی داشت و مشخص شد که چهارمین دوربین در بخش پشتی وان پلاس ۸ پرو می‌تواند در شرایط مناسب، پشت برخی اجسام را ببیند. اما این شرایط مناسب چه هستند و چطور این اتفاق رخ می‌دهد؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید اول ببینیم که سنسورهای دوربین چطور عمل می‌کنند. هر سنسور به خودی خود، فقط نوری که از سمت اشیا و اجسام مختلف دریافت می‌کند را ثبت می‌کند. در دوربین‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، روی چنین سنسوری یک فیلتر رنگی قرار می‌گیرد تا بتواند رنگ اشیا و سوژه را هم تشخیص دهد. یادتان می‌آید که برخی گوشی‌ها مخصوصا از طرف هواوی، دارای سنسورهای مونوکروم یا سیاه و سفید بودند؟ آن‌ها سنسورهایی هستند که فقط می‌توانند تصاویر را به صورت سیاه و سفید ثبت کنند زیرا فاقد فیلتر رنگی هستند.

سنسور دوربین‌ها علاوه بر دارا بودن فیلتر رنگی، یک فیلتر IR یا اینفرارد هم دارند تا به کمک آن نورهایی که خارج از طیف دید ما هستند را فیلتر کرده و حذف کنند. حالا وان پلاس ۸ پرو در دوربین چهارم خود، دو فیلتر رنگی و IR را حذف کرده و نتیجه، دوربینی است که نسبت به نورهای IR هم حساسیت دارد و آن‌ها را ثبت می‌کند.

و بعد از آن‌جایی که جذب نور از اجسام به طول موج آن‌ها بستگی دارد، برخی اجسام می‌توانند در دوربین وان پلاس ۸ پرو نامرئی به نظر برسند؛ حتی اگر آن‌ها با چشم غیر مسلح نامرئی نباشند. یک مثال دیگر که می‌توانیم برای درک بهتر این موضوع بیاوریم، مثال دستگاه X-Ray و بدن ما انسان‌ها است که دستگاه X-Ray می‌تواند داخل بدن را ببیند.

بنابراین اگر شما به اندازه کافی نور خورشید داشته باشید (یا به عبارت دیگر، نور اینفرارد) که به جسم می‌تابند و سپس پوشش متناسب هم روی آن جسم قرار گرفته باشد، می‌توان با دوربین چهارم وان پلاس ۸ پرو پشت آن پوشش را دید. که این موردی که گفتیم و در بالا می‌بینید، چیزی نیست که به سادگی بتوان فراهم کرد. درواقع می‌خواهیم بگوییم اگر وان پلاس ۸ پرو دست کسی در خیابان دیدید، نگران نشوید؛ دوربین این گوشی به این سادگی‌ها قرار نیست بتواند پشت لباس افراد را ببیند.

منبع: GSMArena

