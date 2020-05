شرکت مدیاتک قصد دارد در تاریخ ۱۸ مه (۲۹ اردیبهشت)، از پردازنده جدید خود که از اینترنت ۵G نیز بهره می‌برد، رونمایی کند.

با ورود اینترنت ۵G به بازار، شرکت‌های ساخت پردازنده برای ساخت محصولاتی مجهز به این نسل از اینترنت داده با یکدیگر به رقابت پرداختند. هم اکنون تمامی شرکت‌ها از حداقل یک پردازنده مجهز به ۵G بهره می‌برند به جز اپل که خب به احتمال زیاد چیپست A14 این قابلیت را به همراه خواهد داشت.

در این بین، مدیاتک که در بازار پردازنده‌ها مانند اگزینوس، کایرین، اسنپدراگون و سری A اپل آنقدرها محبوب و معروف نیست، سعی دارد با تولید محصولات میان‌رده ولی قدرتمند و مجهز، توجه کاربران را به سوی خود جلب کند. در ماه ژانویه امسال شاهد معرفی پردازنده‌های Dimensity 800 و Dimensity 1000 از این شرکت بودیم. حتی مدل +Dimensity 1000 این شرکت نیز اخیرا به همراه گوشی ویوو iQOO Z1 رونمایی شد.

امروز اما صفحه رسمی این شرکت در ویبو به وجود یک چیپست ۵G دیگر اشاره کرد که می‌تواند پردازنده +Dimensity 800 باشد با گرافیک قوی‌تر. درست مانند تصمیمی که کوالکام در قبال اسنپدراگون ۷۳۰ و اسنپدراگون ۷۳۰G گرفت.

این پوستر هیچ اطلاعات دیگری در رابطه با پردازنده جدید مدیاتک مشخص نکرد بنابراین نمی‌توانیم چیزی را با قاطعیت در رابطه با آن بیان کنیم. آنر در تاریخ ۱۸ مه (۲۹ اردیبهشت) رویدادی را برگزار خواهد کرد که خب بعید به نظر می‌رسد در آن از پردازنده جدید مدیاتک استفاده شود. به خصوص اینکه هواوی چیپ‌های اختصاصی خود را تولید می‌کند.

می‌توان انتظار داشت پردازنده جدید مدیاتک به همراه گوشی ردمی K30i راهی بازار شود. شنیده بودیم این محصول به هنگام عرضه از اینترنت ۵G پشتیبانی خواهد کرد و از آن جایی هم که یک میان‌رده است، احتمال اینکه +Dimensity 800 قلب تپنده آن باشد بسیار زیاد خواهد بود. این گوشی قرار است با قیمت ۲۸۰ دلار راهی بازار شود که اگر این اتفاق رخ دهد شاهد ارزان‌ترین گوشی ۵G خواهیم بود که به بازار عرضه شده.

فعلا باید ۴ روز دیگر منتظر ماند و دید در رویداد پیش رو چه پیش خواهد آمد. نظر شما در رابطه با پردازنده‌های مدیاتک چیست؟ آیا گوشی‌های مجهز به این پردازنده‌ها که معروف‌ترین آن در بازار ایران ردمی نوت ۸ پرو است، ارزش خرید بالایی دارند؟

