شیائومی روز گذشته از هدست بی‌سیم Mi AirDots 2 SE با قیمت استثنائی ۲۴ دلار رونمایی کرد. این هدست‌ها از امروز در کشور چین برای پیش خرید در دسترس قرار دارند و عرضه رسمی آن‌ها از تاریخ ۱۹ ماه مه (۳۰ اردیبهشت) آغاز خواهد شد.

فرق عمده بین Mi AirDots 2 SE و Mi AirDots 2s این است که مدل SE از کدک LHDC پشتیبانی نمی‌کند اما خوشبختانه کدک AAC در آن وجود دارد. این هدست از طریق بلوتوث نسخه ۵ به گوشی کاربر متصل شده که به صورت همزمان با هر دو سری ارتباط برقرار می‌کند تا از این طریق، اتصال پایدارتر و بهتر شود.

هر دو سری تنها ۴.۷ گرم وزن دارند و تا ۵ ساعت گوش دادن مداوم به موسیقی دوام میاورند. کیس ۴۸ گرمی این محصول می‌تواند تا ۲۰ ساعت به این میزان اضافه کند و نکته مثبت هم این است که در طول ۱.۵ ساعت از طریق کابل USB-C به صورت کامل شارژ می‌شود. از دیگر نقاط ضعف این گوشی هم می‌توان به عدم پشتیبانی آن از شارژر بی‌سیم اشاره کرد که خب شاید برای بعضی‌ها مهم نباشد.

هدست بی‌سیم Mi AirDots 2 SE از کنترل‌های لمسی و سنسورهای پوشیدنی بهره می‌برد که به کمک آن می‌تواند هنگامی که هدست را از گوش خود بیرون میاورید به صورت خودکار پخش موسیقی را متوقف کند و اگر هم آن را مجددا درون گوش خود قرار دهید، فرایند پخش موسیقی بدون دخالت شما از سر گرفته خواهد شد.

Mi AirDots 2 SE، با کیفیت و سرعت بالایی با رابط کاربری MIUI گوشی‌های شیائومی ارتباط برقرار می‌کند و کاربر می‌تواند از طریق گوشی میزان شارژ هر دو سری را به همراه کیس مشاهده کند. علاوه بر این، با یک بار باز کردن در کیس، گوشی به صورت خودکار و با بالاترین سرعت ممکن، هدست‌ را شناسایی خواهد کرد.

مانند نسخه گران قیمت‌تر خود، Mi AirDots 2 SE نیز از قابلیت حذف نویز محیط بهره می‌برد. در واقع این نامی است که شیائومی روی قابلیت حذف نویز هنگام مکالمه گذاشته ولی خب قابلیت حذف نویز اکتیو در این هدست وجود ندارد.

