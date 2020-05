ساعت هوشمند Amazfit Ares در تاریخ ۳۰ اردیبهشت رونمایی خواهد شد

هوامی (Huami)، برند زیر مجموعه شیائومی که در تولید گجت‌های پوشیدنی فعالیت می‌کند قصد دارد در تاریخ ۱۹ مه (۳۰ اردیبهشت)، از ساعت هوشمند Amazfit Ares رونمایی کند.

روز گذشته در صفحه رسمی هوامی در شبکه اجتماعی ویبو، پستی منتشر شد که به لطف آن توانستیم بالاخره ساعت هوشمند Amazfit Ares را مشاهده کنیم. علاوه بر شکل ظاهری ساعت اما تعدادی از قابلیت‌های این محصول نیز در این تصویر دیده ‌شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پشتیبانی از ۷۰ نوع حالت ورزشی مختلف اشاره کرد.

Amazfit Ares طراحی صاف و ظریفی ندارد و به شکل یک هشت ضلعی طراحی شده. به همین خاط شاید کمتر ساعت هوشمندی در بازار از نظر ظاهر شبیه به این محصول باشد. همچنین با پشتیبانی از سیستم ردیابی حرفه‌ای Firstbeat، قابلیت‌های زیادی از جمله اندازه‌گیری حداکثر میزان اکسیژن مصرفی خون، اثربخشی تمرینات و مدت زمان ریکاوری به این ساعت هوشمند اضافه شده که می‌تواند باعث دوچندان شدن محبوبیت بالای آن در بازار شود.

هوانگ وانگ، مدیرعامل هوامی هم تصویری را از Amazfit Ares در صفحه رسمی خود منتشر کرد که این محصول را در رنگ سبز تیره نشان می‌دهد. از آن جایی که تا زمان معرفی این گجت فقط ۴ روز باقی مانده، بنابراین می‌توان انتظار داشت تا یکی دو روز آینده خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر شود.

هوامی با عرضه ساعت‌های هوشمندی چون Amazfit GTR و Amazfit GTS توانست پیشرفت چشمگیری در بازار داشته باشد و حال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار Amazfit Ares خواهد بود. با این همه قابلیت خوب و جالب و البته برچسب قیمتی معقولانه، بعید به نظر می‌رسد این محصول در بازار با شکست مواجه شود چون تقریبا هر آنچه یک کاربر نیاز داشته باشد در آن وجود دارد. البته هنوز اطلاعات قطعی در رابطه با قیمت این محصول در اختیار نداریم و خب خوشبختانه برای فهمیدن این موضوع هم نیازی نیست مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم.

نظر شما در رابطه با ساعت هوشمند Amazfit Ares چیست؟ آیا این گجت می‌تواند مسیر موففیت‌آمیزی را در بازار طی کند؟

