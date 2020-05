«مینگ چی کو» که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، در جدیدترین گزارش خود در مورد آیپدها و همچنین عینک هوشمند اپل اطلاعاتی را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، اپل در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از آیپد ۱۰.۸ اینچی رونمایی می‌کند و در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ هم می‌توانیم انتظار عرضه نسل جدید آیپد مینی را داشته باشیم که ظاهرا اندازه نمایشگر آن بین ۸.۵ تا ۹ اینچ خواهد بود. به گفته آقای «کو»، برگ برنده این آیپدها قیمت مناسب به همراه تراشه همه‌فن‌حریف است که ظاهرا در این زمینه قرار است رویکرد نسل جدید آیفون SE تکرار شود.

در حال حاضر، شرکت اپل تبلت آیپد ۱۰.۲ اینچی را با قیمت ۳۲۹ دلار به فروش می‌رساند و کاربران برای خرید آیپد‌ ایر ۱۰.۵ اینچی باید مبلغ ۴۹۹ دلار بپردازند. هنوز معلوم نیست که آیا آیپد ۱۰.۸ اینچی به‌عنوان جانشین آیپد‌ ۱۰.۲ اینچی انجام وظیفه خواهد کرد یا اینکه قرار است جای خالی آیپد‌ ایر ۱۰.۵ اینچی را پر کند. در همین رابطه می‌توانیم به شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه آیپد دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر هم اشاره کنیم.

در مورد نسل جدید آیپد مینی هم جزییات خاصی مطرح نشده ولی اندازه نمایشگر آن قابل توجه است. اپل فعلا آیپد مینی را با نمایشگر ۷.۹ اینچی به فروش می‌رساند. این احتمال وجود دارد که اپل با کاهش حاشیه‌های نمایشگر این تبلت بتواند صفحه‌نمایش حدودا ۹ اینچی را در بدنه‌ی نسبتا هم‌اندازه‌ای تعبیه کند. اگر اپل چنین کاری را انجام دهد، احتمالا شاهد ارائه‌ی حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر یا فیس آی‌دی خواهیم بود. باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۱۹ اپل از نسل جدید آیپد مینی رونمایی کرد که از تراشه A12 بهره می‌برد.

در نهایت، آقای «کو» اعلام کرده که عینک هوشمند اپل در بهترین حالت در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. ظاهرا ساخت این عینک اصلا کار ساده‌ای نیست زیرا اپل برای ارائه‌ی تجربه کاربری بهتر در زمینه‌ی واقعیت افزوده می‌خواهد از شیشه‌های چندلایه استفاده کند که همین موضوع پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ هم مدتی قبل اعلام کرد عینک هوشمند اپل در سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

منبع: ۹To5Mac

The post آیپد ۱۰.۸ اینچی و نسل جدید آیپد مینی در راه هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala