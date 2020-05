گوشی گلکسی A21s سامسونگ رسما معرفی شد

بعد از انتشار گزارش‌ها و خبرهای مختلف طی روزهای گذشته، بالاخره سامسونگ از گوشی میان‌رده گلکسی A21s رسما رونمایی کرد. این گوشی که از طراحی مشابه گلکسی A21 بهره می‌برد، در عین حال مجهز به دوربین بهتر، رم بیشتر و باتری بزرگ‌تر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است.

سامسونگ برای گلکسی A21s از نمایشگر ۶.۵ اینچی AMOLED با رزولوشن HD+ استفاده کرده و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی در حفره این نمایشگر تعبیه شده است. در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه هستیم که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است؛ یکی از این سنسورها برای تشخیص عمق و دیگری برای عکاسی ماکرو در این ماژول قرار گرفته‌اند. در ضمن نباید وجود حسگر اثر انگشت را در کنار ماژول دوربین از قلم بیندازیم.

قلب تپنده این گوشی پردازنده ۸ هسته‌ای با سرعت ۲ گیگاهرتز است که سامسونگ به نام آن اشاره نکرده ولی بر اساس یک گزارش منتشر شده، به نظر می‌رسد با تراشه اگزینوس ۸۵۰ سروکار داریم. در کنار آن، کاربران بین ۳ یا ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش حق انتخاب دارند. باتری این گوشی با داشتن ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی باتری غول‌پیکری محسوب می‌شود و از شارژ ۱۵ وات هم پشتیبانی می‌کند.

گلکسی A21s از تاریخ ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) در رنگ‌های مشکی، سفید، آبی و قرمز با قیمت ۲۰۰ یورو روانه‌ی بازار خواهد شد.

