امروز تیزری از گوشی گیمینگ لنوو لیجن منتشر شد که نشان می‌داد این محصول در حالت افقی، تجربه فوق‌العاده‌ای از کار با یک گوشی گیمینگ را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

اولین گوشی گیمینگ لنوو قرار است با برند لیجن (Legion) راهی بازار شود و اگرچه اصلا از زمان عرضه یا مشخصات فنی آن اطلاعات کافی نداریم اما تا کنون تیزرهای زیادی در رابطه با آن مشاهده کردیم. امروز اما صفحه رسمی لنوو در شبکه اجتماعی ویوو، تیزر دیگری را از گوشی گیمینگ خود به اشتراک گذاشت. اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا لنوو لیجن در حالت افقی، تجربه فوق‌العاده‌ای از یک گوشی گیمینگ را برای کاربران رقم خواهد زد.

پیش‌تر دیده بودیم دوربین سلفی این محصول قرار است به صورت پاپ آپ و در کناره‌های آن تعبیه شود و دوربین اصلی نیز در مرکز پنل پشتی. با این تیزری هم که به تازگی منتشر شده، تقریبا می‌توان مطمئن بود این گوشی به صورت پیش فرض در حالت افقی کار می‌کند! حتی طراحی رابط کاربری این محصول هم به گونه‌ای است که برای حالت افقی گزینه‌های مختلفی دارد و با باز کردن تنظیمات می‌بینیم که صفحه به دو قسمت تقسیم شده و زیرمجموعه‌های یک منوی اصلی در کنار آن نمایش داده می‌شوند.

بدین ترتیب می‌توان محدوده دید وسیع‌تری روی فعالیت‌های مختلف گوشی داشت. البته گوشی موجود در این تیزر صرفا برای نمایش کار با آن در حالت افقی مورد استفاده قرار گرفت و قرار نیست لزوما محصول مورد نظر باشد، اما این احتمال هم وجود دارد که لنوو خواسته دقیقا همین گوشی را به نمایش بگذارد. بنابراین می‌توان احتمال داد گوشی گیمینگ جدید این شرکت بدون ناچ و یا دوربین روی پنل جلویی راهی بازار شود.

تاکنون به لطف خبرهای مختلفی که پیرامون لنوو لیجن منتشر شده می‌دانیم این گوشی قرار است با یک شارژر عجیب ۹۰ واتی، لوازم جانبی مخصوص گیمینگ و فناوری خنک کننده مایع راهی بازار شود. قابلیت‌هایی که فعلا در کمتر گوشی گیمینگی شاهد آن هستیم.

به ادعای سازنده، این محصول اولین گوشی بوده که توانسته در بنچمارک AnTuTu به امتیاز خیره کننده ۶۰۰.۰۰۰ دست پیدا کند. امتیازی که حتی پرچم‌داران مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ نیز در دست یابی به آن ناکام مانده‌اند. برای مثال می ۱۰ پرو توانست در نهایت به امتیاز ۵۹۳.۷۶۹ دست پیدا کند.

با این امتیاز می‌توان یک احتمال را هم در نظر گرفت: کوالکام در حال طراحی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است. چون اگر بخواهیم بگوییم پردازنده جدیدی از کوالکام در این گوشی حضور خواهد داشت، اختلاف امتیاز بین آن و ۸۶۵ آنقدر زیاد نیست. بنابراین می‌شود گفت نسخه پلاس این پردازنده در دست ساخت قرار دارد. اما خب فعلا هیچ خبری در این رابطه در اختیار نداریم.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا لنوو واقعا از پردازنده‌ای غیر از اسنپدراگون ۸۶۵ در گوشی گیمینگ خود استفاده می‌کند؟

