به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ قرار است در محدوده قیمت زیر ۴۰۰ دلار، گوشی‌های جذاب متعددی روانه‌ی بازار شود. مدتی قبل اپل از نسل جدید آیفون SE رونمایی کرد و در بین گوشی‌های سامسونگ هم گلکسی A51 محبوبیت بسیار زیادی دارد و در این محدوده قیمت قرار دارد. در همین رابطه می‌توانیم به عرضه گوشی میان‌رده وان‌پلاس Z اشاره کنیم. در هر صورت از آنجایی که پیکسل ۴a قرار است در آینده نزدیک معرفی شود، این گوشی توجهات زیادی را جلب کرده و حالا می‌توانیم به قیمت آن اشاره کنیم.

بر اساس یک گزارش جدید، مدل ۱۲۸ گیگابایتی پیکسل ۴a با قیمت ۳۴۹ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد. برای مقایسه باید بگوییم که کاربران برای خرید پیکسل ۳a در ابتدای عرضه باید ۳۹۹ دلار می‌پرداختند و این گوشی از ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. می‌توان پیش‌بینی کرد که پیکسل ۴a با چنین قیمتی بتواند فروش قابل توجهی داشته باشد. نسل قبلی آن به لطف ویژگی‌های نرم‌افزاری جذاب، دریافت سریع آپدیت‌های اندروید و البته دوربین عالی توانست سروصدای زیادی راه بیندازد.

بر اساس خبرهای منتشر شده، دوربین اصلی این گوشی مانند پیکسل ۴ و پیکسل ۳a بار دیگر مبتنی بر رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود. همچنین برای دوربین سلفی هم می‌توانیم انتظار تعبیه دوربین گوشی‌های پیکسل ۳ را داشته باشیم. در هر صورت باید ببینیم پیکسل ۴a در بین میان‌رده‌های جذاب ۲۰۲۰ تا چه حد می‌تواند نظر کاربران را جلب کند.

منبع: Android Authority

