علاقه انکار ناپذیر مدیرعامل شیائومی به آیفون ۱۱ خبرساز شد

اینطور که به نظر می‌رسد، لی جون، مدیرعامل شیائومی یکی از طرفداران سرسخت محصولات اپل است. چون اخیرا علاقه او به آیفون ۱۱ حسابی خبرساز شد. در واقع اینطور فرض می‌شود که کل شرکت شیائومی به نوعی الهام گرفته از اپل باشد چون برخی‌ها معتقدند محصولات غول چینی کاملا شبیه به محصولات اپل است.

لی جون به تازگی پستی را در صفحه رسمی خود در ویبو به اشتراک گذاشت که ظاهرا این فرایند با یک آیفون ۱۱ صورت گرفته. کاربران هم به سرعت متوجه این موضوع شده و به آن واکنش نشان دادند. در این بین پن جیوتنگ، شریک تجاری شیائومی، تلاش کرد با این منطق که این اتفاق صرفا برای زیر نظر داشتن محصولات پر طرفدار رقیب رخ داده اوضاع را آرام کند اما ظاهرا او نکات مهمی را فراموش کرد.

بدیهی است اگر هر عضوی از یک شرکت، گوشی از شرکت رقیب در اختیار داشته باشد، منطقا مشکل خاصی ندارد و ذکر نکات بعدی صرفا در پاسخ به پن جیوتنگ است که سعی داشت نشان دهد آیفون ۱۱ صرفا برای بررسی در اختیار لی جون قرار گرفت.

نکته اول اینجاست که اگر لی جون، تنها برای چک کردن وضعیت محصول رقیب از آن استفاده می‌کند، چرا آن را به عنوان گوشی اول خود در اختیار دارد؟ به علاوه، همانطور که بسیاری از کاربران نیز به آن اشاره داشتند، از معرفی آیفون ۱۱ مدت زمان زیادی می‌گذرد و چطور مدیرعامل شیائومی اکنون به فکر بررسی آن افتاده؟

حتی اگر ما هم بخواهیم این منطق را بپذیریم، ظاهرا لی جون تمایلی به پذیرفتن آن ندارد چون در اقدام بعدی، او به وضوح نشان داد از آیفون استفاده می‌کند. او حتی بعدا مجبور شد پست خود را پاک کرده و با می ۱۰ پرو مجددا آن را به اشتراک بگذارد. حال دوباره باید این سوال را از پن جیوتنگ بپرسیم که آیا واقعا آیفون ۱۱ برای تست در اختیار لی جون قرار داشت؟

البته علاقه مدیرعامل شیائومی به آیفون ۱۱ چیز جدیدی نیست؛ به عبارتی او تنها شخصی نیست که چنین تمایلی دارد. یکی از نمایندگان سامسونگ و مدیرعامل شعبه هندوستان ریلمی نیز در حالی که از آیفون به عنوان گوشی اول خود استفاده می‌کردند رویت شدند. حتی سلبریتی‌هایی که (افراد مشهور) در تبلیغ گوشی‌های اندرویدی فعالیت می‌کردند، در زندگی روزمره ترجیح می‌دادند از آیفون به عنوان گوشی اصلی خود استفاده کنند. اگر دوران کوتاه گوشی‌های لومیا را به خاطر داشته باشید، قطعا می‌دانید جو بلفیوری هم نتوانست مشکلات بسیار زیاد ویندوزفون را تحمل کند و علی‌رغم تشویق همگان به استفاده از این گوشی‌ها، خود در تعطیلات با یک آیفون دیده شد.

البته اینکه یک سلبریتی این کار را انجام دهد دور از انتظار نیست، اما برای رئیس یک شرکت، استفاده از گوشی شرکت رقیب کمی شرایط را برای کاربران جالب می‌کند. اینکه یکی از اعضای ویندوزفون اقدام به استفاده از گوشی رقیب کند جای تعجبی نداشت اما گوشی‌های اندرویدی بسیار خوبی توسط شیائومی تولید می‌شود که شاید در خیلی از بخش‌ها بهتر از آیفون‌ها باشند. اما ظاهرا شیائومی نمی‌تواند محصول مورد علاقه مدیرعامل خود را تولید کند!

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعا اوضاع گوشی‌های اندرویدی آنقدر وخیم هست که حتی مدیرعاملان این شرکت‌ها هم تمایلی به استفاده از آن‌ها ندارند؟

