دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد میزان مالیات شرکت‌های محلی نظیر اپل را که کارخانه مونتاژ آن‌ها در خارج از کشور تاسیس شده افزایش دهد. تهدید شرکت‌های آمریکایی توسط ترامپ باعث می‌شود آن‌ها برای عدم پرداخت مبالغ اضافی، کارخانه‌های مونتاژ خود را درون کشور تاسیس کنند؛ البته این چیزی است که رئیس جمهور آمریکا امیدوار به انجام آن است.

به گفته مقامات دولت ترامپ، این یکی از راه‌هایی است که می‌توان از آن طریق، وابستگی به چین را در تولید محصولات کاهش داد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی آیا شرکت‌ها تخفیف مالیاتی هم دریافت خواهند کرد گفت اگر این کار را انجام ندهند با افزایش مالیات مواجه خواهند شد اما به طور کلی این وظیفه آن‌هاست که تاسیسات خود را درون کشور بنا کنند.

صادقانه بگویم، اگر آن‌ها به تولید محصولاتشان در خارج از آمریکا ادامه دهند مالیات جدیدی برایشان وضع خواهد شد. ما نباید کاری برایشان انجام دهید، این وظیفه آن‌هاست که برایمان کاری انجام دهند.

بیشتر بخوانید: برنامه ترامپ برای تسهیل استانداردهای آلایندگی صنعت خودروسازی آمریکا

با توجه به داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا، در ماه ژانویه، از زمانی که دونالد ترامپ قوانین مربوط به افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی چینی را تصویب کرد، شرکت‌های آمریکایی ۴۶ میلیارد دلار ضرر کردند. طبق آنچه که تخمین زده شده، این جنگ تجاری باعث شد روی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار کالای وارداتی چینی تعرفه گمرکی اعمال شود.

اگر شرکت‌های مونتاژ را در خاک خود تاسیس کنیم، مانند کاری که دیگر کشورها در قبال ما انجام می‌دهند، اپل می‌تواند ۱۰۰ درصد محصولات خود را در آمریکا تولید کند. این اتفاقی است که باید رخ دهد.

به گزارش رویترز، روز پنجشنبه، ترامپ که اتفاقا در ماه نوامبر (۱۳ آبان) به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بعدی آمریکا در انتخابات مشارکت خواهد داشت و برای برنده شدن به ایالت‌های کلیدی و مهم نظیر پنسیلوانیا، میشیگان، اوهایو و ویسکانسین نیاز مبرم دارد، زنجیره‌های تامین جهانی را «احمق» خواند و گفت شیوع بیماری کرونا و در نتیجه آن نایاب شدن محصولات ضروری، آسیب‌پذیری و عدم توانایی زنجیره‌ها در تامین این کالاها را به وضوح به تصویر کشید. ترامپ می‌گوید اصلا هیچ زنجیره تامینی نباید وجود داشته باشد و در ازای آن شرکت‌ها مستقیما باید در خاک آمریکا اقدام به تولید و توزیع محصولات و اقلام ضروری کنند.

من می‌گویم چیزی به اسم زنجیره تامین نباید وجود داشته باشد. ما باید بتوانیم همه آن‌ها را در کشور خود داشته باشیم چون شرکت‌های زیادی برای انجام این کار در اختیار داریم. اگر هم نداشته باشیم، می‌توانیم شرکت‌های جدیدی تاسیس کنیم.

بیشتر بخوانید: تعرفه‌های ترامپ برای کالاهای چینی کدام محصولات اپل را دربرمی‌گیرد؟

بسیاری از شرکت‌های تجاری خواستار لغو این تعرفه‌ها شدند. بعضی از آن‌ها انقدر متحمل ضرر شده‌اند که درخواست لغو موقتی را هم برای ترامپ ارسال کردند تا از این طریق فشار مالی روی آن‌ها کمتر شود. اینطور که به نظر می‌رسد، برخی از شرکت‌ها واقعا در میزان درآمد سالانه خود با مشکل مواجه شده‌اند و ظاهرا قوانین سخت‌گیرانه ترامپ اصلا به نفع آن‌ها نبوده. حتی صندوق بین‌المللی پول هشدار داده افزایش قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با تجارت بین آمریکا و چین می‌تواند باعث بوجود آمدن یکی از بدترین بحران‌ها اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شود.

اگر دولت آمریکا بتواند اپل و دیگر شرکت‌ها را متقاعد کند کارخانه‌های مونتاژ را به درون خاک آمریکا بیاورند، این سوال پیش می‌آید که قیمت این محصولات تا چه حد افزایش پیدا می‌کند؟ آیفون‌ها در حال حاضر توسط فاکسکان و در دو تاسیسات بسیار بزرگ در کشور چین تولید می‌شوند و حتی اگر این کارخانه‌ها به درون خاک آمریکا منتقل شوند و (خوشبینانه) تخفیف‌های مالیاتی هم شامل حال اپل شود، بعید به نظر می‌رسد باز هم شاهد افزایش قیمت نباشیم. بنابراین اینکه این محصولات افزایش خواهند داشت یا خیر سوال اصلی نیست: در واقع باید پرسید تا چقدر باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم؟

نظر شما در رابطه با قانون جدید دولت ترامپ چیست؟ به نظر شما تهدید شرکت‌های آمریکایی توسط ترامپ تاثیری در روند کنونی سیاست‌ آن‌ها خواهد داشت؟

بیشتر بخوانید: علاقه انکار ناپذیر مدیرعامل شیائومی به آیفون ۱۱ خبرساز شد

منبع: reuters

The post ترامپ شرکت‌های آمریکایی را به افزایش سنگین مالیات تهدید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala