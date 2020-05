گوشی نوکیا ۶.۳ با اسنپدراگون ۷۳۰ راهی بازار خواهد شد

اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی میان‌رده جدید HMD که نوکیا ۶.۳ نام دارد، قرار است با پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۷۳۰ راهی بازار شود.

اولین باری که در رابطه با نوکیا ۶.۳ خبری منتشر شده بود ادعا می‌کرد این محصول به یک پردازنده سری ۶۰۰ کوالکام مجهز خواهد شد. اما یک منبع داخلی اکنون این ادعا را رد کرده و می‌گوید اسنپدراگون ۷۳۰ قلب تپنده این گوشی خواهد بود.

به گفته این منبع که ادعا می‌کرد نسخه اولیه نوکیا ۶.۳ را نیز در اختیار دارد، این محصول به مجموعه دوربین ۴ تایی مجهز خواهد شد که سنسور اصلی آن ۲۴ مگاپیکسلی است و با یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق همراهی می‌شود.

این محصول قرار است از حسگر اثر انگشت ادغام شده با کلید پاور بهره ببرد حال این کلید پاور قرار است در کدام قسمت گوشی تعبیه شود مشخص نیست. طبق گفته‌های این منبع، نوکیا ۶.۳ یک گوشی کوچک و جمع و جور خواهد بود که کابران حتی با یک دست هم می‌توانند با آن کار کنند.

با توجه به اینکه نوکیا ۶.۲ در ماه اکتبر سال گذشته راهی بازار شد، می‌توان انتظار داشت این گوشی در فصل سوم (پاییز) راهی بازار شود. البته هنوز در رابطه با گوشی جدید نوکیا اطلاعات کافی در اختیار نداریم ولی قطعا در ماه‌های آتی در رابطه با آن بیشتر خواهیم شنید.

در حال حاضر نوکیا در بازار گوشی‌های میان‌رده عملکرد نسبتا خوبی ندارد و اکثر محصولات این شرکت یا بسیار قوی هستند یا ضعیف. وجود یک گوشی با پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ می‌تواند این شرکت را در مقابل بسیاری از شرکت‌های مدعی بازار سرپا نگه دارد. نوکیا فعلا از لحاظ بروزرسانی نرم‌افزاری در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و اگر بتواند محصولات خوبی با قیمت مناسب تولید کند، شاید بتوان به احیای دوباره آن امیدوار شد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا نوکیا می‌تواند مجددا در بازار گوشی‌های هوشمند قد علم کند یا به سرنوشت سونی HTC، ال‌جی و … دچار خواهد شد؟

