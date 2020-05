گوشی ردمی نوت ۱۰ با پشتیبانی از اینترنت ۵G و نمایشگر OLED در TENNA دیده شد

اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی ردمی نوت ۱۰ اولین گوشی از سری ردمی نوت شیائومی خواهد بود که به اینترنت ۵G و نمایشگر OLED مجهز می‌شود و وب‌سایت TENNA هم آن را با قابلیت پشتیبانی از معماری NSA و SA و همچنین LTE لیست کرده بود.

از دیگر بهبودی‌های این محصول به نسبت قبل، تغییر از پنل LCD به یک پنل ۶.۵۷ اینچی OLED است که وضوح تصویر در آن به ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد. همچنین دوربین سلفی درون نمایشگر هم ظاهرا جای خود را به طراحی قطره‌ای می‌دهد و سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل خواهد داشت.

دوربین اصلی روی پنل پشتی ۴۸ مگاپیکسلی است؛ درست مانند آنچه که در ردمی نوت ۹ مورد استفاده قرار گرفت. با این تفاوت که تنها دو دوربین دیگر آن را همراهی می‌کنند. البته نمی‌دانیم شیائومی دقیقا کدام دوربین را حذف کرده که تعداد آن‌ها از ۴ به ۳ رسیده ولی امیدواریم سنسور سنجش عمق باشد.

به نسبت باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی ردمی نوت ۹، این گوشی از یک باتری کوچک‌تر با ظرفیت ۴۴۲۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برد که کمی عجیب است چون این محصول از اینترنت ۵G استفاده می‌کند و در بدترین حالت باید میزان ظرفیت باتری با هم برابر می‌بود. حال شاید نمایشگر OLED نقش مهمی در ذخیره انرژی ایفا کند. حتی میزان سرعت شارژر در ردمی نوت ۱۰ به ۲۲.۵ وات می‌رسد که از نسخه ۳۰ واتی ردمی نوت ۹ کم‌تر است.

اما سوال اینجاست که چه پردازنده‌ای برای این گوشی در نظر گرفته می‌شود تا هم قیمت آن را در راستای سیاست‌های شیائومی پایین نگه دارد و هم از اینترنت ۵G‌ پشتیبانی کند؟ با این سوال، ذهنمان ناخودآگاه سمت مدیاتک هدایت می‌شود. شرکتی که اخیرا مشغول تولید پردازنده‌های ارزان قیمت ۵G بوده. البته TENNA هیچ اشاره‌ای به این مورد نکرد اما تمام شایعات و تیزرها در شبکه اجتماعی ویبو به این نکته اشاره دارند که مدیاتک سازنده پردازنده این گوشی خواهد بود.

در حال حاضر پردازنده‌ای که می‌تواند در این محصول بکار رود Dimensity 820 است که به نسبت Helio G85 در ردمی نوت ۹ و اسنپدراگون ۷۲۰G در ردمی نوت ۹S و نوت ۹ پرو، یک بروزرسانی بزرگ محسوب می‌شود. هسته‌های بزرگ این پردازنده به فرکانس خیره کننده ۲.۶ گیگاهرتز دست پیدا می‌کنند. در رابطه با دیگر مشخصات این پردازنده اطلاعات دیگری نداریم اما همینکه فرکانس هسته‌های قدرتمند آن به چنین مقداری می‌رسد باید برای تضمین قدرت بالای ردمی نوت ۱۰ کافی باشد. حتی قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K نیز با کمک این چیپست فراهم می‌شود؛ ویژگی مهمی که ردمی نوت ۹ از آن بی‌بهره بود.

گفته می‌شود ردمی نوت ۱۰ در مدل‌های مختلفی با ظرفیت ۶/۶۴ و ۸/۲۵۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی راهی بازار می‌شود که برای هر دوی آن‌ها درگاه کارت حافظه جانبی جهت افزایش حافظه در نظر گرفته شده. نکته جالب اما اینجاست که از عرضه رسمی ردمی نوت ۹ به بازار زمان زیادی نمی‌گذرد و حتی برخی از بازارها نتوانستند آن را تهیه کنند؛ با این حال شیائومی برنامه دارد محصول جدید خود را به زودی روانه بازار کند.

البته محصولات ردمی بهترین زیرمجموعه‌های شیائومی هستند. مثلا ردمی نوت ۸ یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمندی بود که در فصل نخست سال جاری، پشت سر گلکسی A51 قرار گرفت. طبق آمار، تقریبا ۳۰ میلیون واحد از این گوشی در بازه زمانی یاد شده به فروش رسید و به همین خاطر، عرضه زودهنگام گوشی‌های این سری اصلا به ضرر شیائومی نخواهد بود.

پردازنده Dimensity 820 در تاریخ ۱۸ مه (۲۹ اردیبهشت) رونمایی می‌شود و خب بعید هم نیست اگر ببینیم شیائومی در همان حوالی از گوشی جدید خود رونمایی کند.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala