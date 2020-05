اگر بخواهیم به شایعات اخیر پیرامون گوشی گوگل پیکسل ۵ اعتماد کنیم، باید آن را نسخه تکامل یافته پیکسل ۴ بدانیم و نه محصولی کاملا جدید و متفاوت.

بر اساس تمام آنچه که تاکنون در رابطه با گوشی پیکسل ۵ منتشر شد و همچنین سیاست‌های خود گوگل در قبال تولید گوشی‌های هوشمند، Sarang Sheth از وب‌سایت Yanko Design تصمیم گرفت طراحی جدیدی از این محصول را به نمایش بگذارد که در آن شاهد یک تغییر بزرگ و شاید نه چندان رضایت بخش هستیم.

از روبرو، پیکسل ۵ تا حد زیادی مشابه پیکسل ۴ است، البته کمی زیباتر. حواشی بالا و پایین اندکی کمتر شده‌اند و اینطور که به نظر می‌رسد همچنان دوربین سلفی، سنسورهای تشخیص چهره و چیپ Soli در همان حاشیه کوچک باقی‌مانده حضور دارند. این طراحی نشان می‌دهد گوگل بالاخره توانسته راهی برای کوچک‌تر کردن سنسورهای خود پیدا کرده تا از این طریق بتواند هم حاشیه‌ها را کمتر کند و هم چیزی را از دست ندهد.

گوشه‌های نمایشگر در بالاترین و پایین‌ترین بخش گوشی اندکی خمیده به نظر می‌رسند ولی خود نمایشگر کاملا تخت است. همین مسئله نیز موجب می‌شود در دست گرفتن این گوشی بسیار لذت بخش‌تر از قبل باشد. از آن جایی هم که نمایشگر خمیده نیست، از مشکلاتی نظیر برخورد اشتباه دست با آن نقاط پیش‌گیری می‌شود و این خود یک نکته مثبت به حساب می‌آید.

در کناره‌های گوشی شاهد همان کلیدهای سخت‌افزاری صدا و کلید رنگی پاور هستیم که در سمت راست حضور دارند. پورت USB-C نیز مانند بسیاری از گوشی‌های دیگر در زیر این محصول تعبیه شده و کاربر می‌تواند از طریق آن گوشی را شارژ کند. فعلا در مورد باتری و شارژر پیکسل ۵ هیچ اطلاعی نداریم اما با توجه به سیاست گوگل، احتمالا تا یکی دو ماه دیگر جزئیات بسیار زیادی در رابطه با این گوشی منتشر خواهد شد.

روی پنل پشتی اما همان ویژگی تعیین کننده حضور دارد. نه می‌توان گفت نمای گوشی از پشت زشت شده و نه می‌توان صفت زیبا را در رابطه با آن بکار برد. مثل همیشه این بخش را به کاربر واگذار می‌کنیم تا در رابطه با آن تصمیم گیری کند اما اصلا مشخص نیست چرا گوگل همیشه تمایل دارد تفاوت را به گونه‌ای در گوشی‌های خود معنا کند که خبرساز شود. البته این‌ها فقط کانسپتی از گوشی است و این یعنی آنچه که انتظار داریم. شاید گوگل محصول نهایی خود را با شکل و شمایل متفاوتی راهی بازار کند که اگر هم این اتفاق رخ ندهد جای تعجب نیست.

طبق شایعات، گوگل پیکسل ۵ از سه دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد و امیدواریم گوگل برای تعبیه آن‌ها از چنین ماژولی در آن نقطه از گوشی استفاده نکند. البته برخی از کاربران این طراحی را به ماژول دوربین در پیکسل ۴ ترجیح می‌دهند. جالب اینجاست که نوع چینش این سه دوربین به همراه فلش به گونه‌ای است که شکل یک ربات را در ذهنمان تداعی می‌کند. پیش‌تر این شباهت دوربین با ربات را در دوربین دوگانه پیکسل ۳ XL دیده بودیم و به همین خاطر Sheth سعی کرد محصول جدید را شبیه به نسخه‌های قبل طراحی کند.

با این حال اگر طراحی دوربین پیکسل ۵ واقعا همینطور باشد، باید بگوییم کاربر به محض دیدن آن به احتمال زیاد حس و حال ممتنعی نخواهد داشت؛ یا باید آن را کنار گذاشت و یا به آن علاقه‌مند شد. در واقع به نظر می‌رسد حد وسطی در رابطه با این طراحی وجود ندارد.

در حالی که بحث‌های زیادی وجود دارد پیرامون این موضوع که گوگل باید با طراحی یک محصول قابل و بالارده با گوشی‌هایی نظیر گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ پرو رقابت کند، پیکسل ۵ احتمالا با قابلیت‌ها و شکل و شمایلی پایین‌تر از یک پرچم‌دار راهی بازار می‌شود. همین مسئله شاید باعث شود این شرکت در رقابت با رقبای قدرتمندی چون سامسونگ و اپل بیشتر مورد توجه کاربران قرار گیرد.

در واقع گوگل نه تنها گوشی‌های بدی تولید نمی‌کند بلکه محصولات این شرکت بسیار عالی نیز هستند. اما از آن جایی که در اصل سازنده سخت‌افزار نیست، شاید دلیل عمده‌ای باشد برای اینکه نتواند در ساخت گوشی هوشمند مانند رقبای قدری چون سامسونگ و اپل قد علم کند.

در حال حاضر این شرکت گوشی میان ‌رده‌ای را تحت عنوان پیکسل ۴a در دست ساخت دارد که گفته می‌شود با قیمتی بسیار خوب راهی بازار می‌شود. اگر گوگل بتواند قیمت گوشی‌های خود را پایین نگه دارد، با توجه به اینکه از نظر نرم‌افزاری پشتیبانی خوبی از آن‌ها می‌کند، می‌توان به آینده درخشان آن امیدوار بود. در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد بتوان جایگاهی خوب برای این شرکت پیش‌بینی کرد.

نظر شما در رابطه با گوشی‌های هوشمند گوگل چیست؟ اگر شهرت این محصولات در بازار کشور ما بیشتر از آنچه که فعلا هست شود، تمایلی به خرید آن‌ها دارید؟

