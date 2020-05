به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا قانون جدیدی را می‌خواهد اجرا کند که هدف مستقیم آن تراشه‌های هواوی هستند. طبق این قانون، تراشه‌های هواوی که به صورت مستقیم با فناوری‌های آمریکایی ارتباط دارند، مشمول محدودیت‌های جدیدی خواهند شد.

سال گذشته، شرکت هواوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفت و به همین خاطر شرکت‌های آمریکایی از همکاری با هواوی منع شدند. این ممنوعیت چند روز قبل تا سال ۲۰۲۱ تمدید شد. اما شب گذشته، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که هواوی با خرید محصولات از شرکت‌های خارجی که از فناوری آمریکایی استفاده می‌کنند، توانسته این تحریم‌ها را به نوعی دور بزند و حالا دولت آمریکا می‌خواهد تحریم‌های علیه این شرکت را دوچندان کند.

با اجرایی شدن این قانون، این شرکت‌های خارجی برای ارائه‌ی تراشه‌های مختلف به هواوی باید از دولت آمریکا مجوز بگیرند؛ علاوه بر تراشه‌هایی که از فناوری آمریکایی استفاده می‌کنند، شرکت‌هایی که از تجهیزات آمریکایی هم استفاده می‌کنند مشمول این قانون جدید خواهند بود. این قانون جدید نه‌تنها هواوی را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد، بلکه تاثیر زیادی بر شرکت تایوانی TSMC خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تراشه‌های هواوی را تولید می‌کند. این تراشه‌ها علاوه بر تعبیه در گوشی‌های هواوی و آنر، در تجهیزات مخابراتی کمپانی هواوی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیران این شرکت تایوانی در حال حاضر مشغول صحبت با تیم وکلای خود هستند تا ببینند این قانون جدید دولت آمریکا چه معنایی برای آن‌ها دارد. در همین رابطه، باید به خبر سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری TSMC در ایالت آریزونا آمریکا اشاره کنیم که قرار است در این منطقه مجموعه کارخانه‌های بزرگی برای ساخت تراشه‌های ۵ نانومتری آماده شود.

چین هم در واکنش به این تصمیم، تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کرده است و از جمله آن‌ها می‌توان به اعمال محدودیت برای شرکت‌هایی مانند اپل، سیسکو و کوالکام اشاره کنیم که تا حد زیادی به کارخانه‌های چینی وابسته هستند. در ضمن ممکن است چین در واکنش به این تصمیم دولت آمریکا، خرید هواپیماهای بویینگ را به حالت تعلیق در بیاورد.

در نهایت باید به اظهارنظر جدید دونالد ترامپ اشاره کنیم که ظاهرا قصد دارد تعرفه‌های مربوط به شرکت‌هایی که محصولات خود را در کشورهای خارجی تولید می‌کنند، افزایش دهد. این یعنی شرکت‌هایی مانند اپل احتمالا از دو طرف تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند.

