عمر باتری یک روزه یکی از مهم‌ترین معیارها هنگام خرید گوشی‌های جدید است. برای بررسی عمر باتری گوشی های هوشمند، آزمایش‌های متعددی انجام می‌شود و صرفا با نگاه کردن به عدد مربوط به ظرفیت باتری موردنظر نمی‌توان در این زمینه نتیجه‌گیری کرد. به همین خاطر گاهی اوقات کاربران از عمر پایین باتری‌های ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تعجب می‌کنند و از طرف دیگر می‌بینند که باتری کوچک گوشی‌هایی مانند پیکسل ۳a و نسل جدید آیفون SE می‌توانند برای ساعات زیادی انرژی گوشی را تأمین کنند.

عدد مربوط به میلی‌آمپر ساعت باتری گوشی اگر به تنهایی در نظر گرفته شود، تقریبا معیار بی‌معنایی است. عمر باتری مفهوم بسیار پیچیده‌ای است که در این زمینه طیف گسترده‌ای از متغیرهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نقش دارند. در این مطلب قصد داریم به شما بگوییم که چرا برای بررسی عمر باتری گوشی نباید صرفا به ظرفیت باتری موردنظر توجه کنید.

واحد میلی‌آمپر ساعت دقیقا چه معنایی دارد؟

عبارت mAh که در جدول مشخصات گوشی در کنار باتری می‌توانید ببینید، مخفف واحد میلی‌آمپر ساعت است. هر میلی‌آمپر نشان دهنده ظرفیت ذخیره کردن انرژی معادل یک هزارم آمپر در یک ساعت است و این واحدی است که توان الکتریکی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین یک باتری ۱ میلی‌آمپر ساعت می‌تواند جریان ۱ میلی‌آمپری را برای یک ساعت فراهم کند و باتری ۱۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت قادر به ارائه جریان ۱ میلی‌آمپری برای ۱۰۰۰ ساعت خواهد بود. با این حال، دوام یک باتری ۱۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که خروجی آن جریان ۲ میلی‌آمپر است، کمتر از ۵۰۰ ساعت خواهد بود. البته به خوبی می‌دانید که باتری گوشی های هوشمند صدها یا هزاران ساعت دوام نمی‌آورند زیرا خروجی آن‌ها بیش از ۱ میلی‌آمپر است. هرچقدر جریان بیشتری توسط گوشی شما دریافت شود، عمر باتری گوشی هم کاهش پیدا می‌کند.

اگر مشخصات دو گوشی دقیقا یکسان باشد، گجت دارای باتری بزرگ‌تر می‌تواند عمر باتری بیشتری به ارمغان بیاورد. با این حال، معمولا چنین چیزی به ندرت اتفاق می‌افتد زیرا سخت‌افزار گوشی‌ها و در نتیجه مصرف انرژی آن‌ها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. سخت‌افزار و نرم‌افزار منحصربه‌فرد درون گوشی‌های مختلف بدین معناست هیچ‌کدام از گوشی‌ها به طور کامل مشابه یکدیگر نیستند. به همین دلیل است که صرفا با دانستن ظرفیت باتری نمی‌توانید با قاطعیت در مورد طول عمر باتری اظهارنظر کنید.

آزمایش عمر باتری در برابر میلی‌آمپر ساعت

قبل از اینکه به جزییات این موضوع بپردازیم، بهتر است نتایج آزمایش‌های انجام شده را مرور کنیم. برای این موضوع، آزمایش عمر باتری با رویکرد یکسان برای چند گوشی دارای مشخصات و ظرفیت‌های متنوع باتری انجام شده است تا ببینیم در عرض چند ساعت ظرفیت باتری به اتمام می‌رسد. در این تست سرعت موسوم به Speed Test G، فشار بسیار زیاد به گوش وارد می‌شود و بنابراین نتیجه‌ی به دست آمده به معنای عمر باتری گوشی در شرایط طبیعی نیست ولی برای مقایسه بین گوشی‌ها می‌تواند معیار مناسبی باشد. در ادامه می‌توانید نتایج به دست آمده را مشاهده که گوشی‌ها به ترتیب ظرفیت باتری در این نمودار قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که می‌بینید، هیچ روند مشخص و واضحی در نتایج به دست آمده وجود ندارد. ممکن است انتظار داشته باشید که با افزایش ظرفیت باتری، عمر باتری گوشی هم به همان نسبت بیشتر می‌شود اما در واقع این‌طور نیست.

اگرچه در این بررسی گوشی‌های دارای باتری‌های غول‌پیکر ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عمر باتری بالایی داشته‌اند، اما در این تست پیکسل ۳a ایکس‌ال دارای باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی موفق شده مقام اول را به دست آورد. در این زمینه، مشخصات ضعیف‌تر این گوشی نقش مهمی داشته است. در همین رابطه، می‌توانیم به تفاوت اندک عمر باتری گوشی‌های پیکسل ۴ ایکس‌ال با باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و ایسوس ذن‌فون ۶ با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که نشان می‌دهد ظرفیت باتری به‌تنهایی نمی‌تواند طول عمر بالای باتری گوشی‌ها را تضمین کند.

واضح است که ویژگی‌های مختلف سخت‌افزار و نرم‌افزار، باتری‌ها را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت فشار قرار می‌دهند. اما این تفاوت‌ها دقیقا چه چیزهایی هستند؟

نقش مهم قطعات سخت‌افزاری در عمر باتری گوشی

باتری موجود در گوشی، انرژی قطعات زیادی از نمایشگر گرفته تا تراشه و دیگر موارد را تامین می‌کند. چنین موضوعی کاملا واضح است اما در این میان باید بگوییم که تمام تراشه‌ها لزوما به طور یکسان انرژی مصرف نمی‌کنند و مثلا مصرف انرژی تراشه‌های میان‌رده و پایین‌رده کمتر از تراشه‌های پرچم‌دار است. به طور کلی، عملکرد بهتر به انرژی بیشتری نیاز دارد. به همین خاطر گوشی‌های مقرون به صرفه معمولا در مقایسه با گوشی‌های پرچم‌دار دارای باتری هم‌اندازه از عمر باتری بیشتری بهره می‌برند.

همانطور که در بررسی انجام شده مشاهده کردید، حتی گوشی‌های پرچم‌دار هم از لحاظ مصرف انرژی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در همین زمینه مثلا می‌توانیم به تفاوت عمر باتری گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون و اگزینوس اشاره کنیم. سازندگان گوشی‌ها حتی می‌توانند نهایت سرعت پردازنده‌ها را تا حدی تغییر دهند تا عملکرد و مصرف انرژی موردنظر آن‌ها محقق شود.

در همین رابطه می‌توانیم به ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی اشاره کنیم که کاربرد چندانی ندارند ولی انرژی زیادی را مصرف می‌کنند. سیستم راداری پیکسل ۴ یک نمونه بارز برای این موضوع است که عمر باتری را کاهش می‌دهد. در همین رابطه می‌توانیم به سنسورهای ToF، اسپیکرهای استریو قدرتمند یا نمایشگر ۴K در گوشی اشاره کنیم که تمام این موارد بر روی عمر باتری گوشی تأثیر زیادی دارند. حتی قابلیت ظاهرا بی‌اهمیتی مانند شارژ قلم S Pen هم تا حدی می‌تواند عمر باتری گلکسی نوت را کاهش دهد. این ویژگی‌ها اگرچه گوشی‌های موردنظر را منحصر به فرد می‌کنند، اما کاربران باید بهای آن را هم در نظر بگیرند.

اخیرا موضوع رفرش ریت بالای نمایشگر مورد توجه تولیدکنندگان زیادی قرار گرفته که این موضوع تاثیر زیادی در کاهش عمر باتری گوشی دارد. به همین خاطر گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ با وجود اینکه از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند، اما به صورت پیش‌فرض رفرش ریت ۶۰ هرتز را ارائه می‌دهند. حالت ۹۰ هرتز پیکسل ۴ هم به روشنایی نمایشگر ارتباط دارد تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود.

در همین زمینه مثلا می‌توانیم به وان‌پلاس ۸ دارای باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر ۹۰ هرتز اشاره کنیم که از لحاظ عمر باتری عملکرد بهتری نسبت به وان‌پلاس ۸ پرو مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز و باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی دارد. این دو گوشی از لحاظ ویژگی‌های مختلف، شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما همین اختلاف عمر باتری نشان‌دهنده‌ی اهمیت زیاد نمایشگر و رفرش ریت آن در این زمینه است.

در زمینه‌ی عمر باتری فقط سخت‌افزار اهمیت ندارد بلکه باید به نرم‌افزار هم اشاره کنیم. مثلا نرم‌افزار گوشی با بستن اپلیکیشن‌های موجود در پس‌زمینه می‌تواند فعالیت پردازنده را کاهش دهد و در نتیجه عمر باتری افزایش پیدا کند. در این زمینه، رابط کاربری EMUI گوشی‌های هواوی برای بستن اپلیکیشن‌های پس‌زمینه نسبت به رابط کاربری One UI سامسونگ به عملکرد سخت‌گیرانه‌تر شهرت دارد.

فناوری ۵G انرژی بسیار زیادی را مصرف می‌کند

روند اخیر دیگری که منجر به کاهش عمر باتری گوشی‌های هوشمند شده، موضوع فناوری ۵G است. مودم‌های ۵G و قطعات آنتن در مقایسه با نسل قبلی اینترنت موبایل انرژی بسیار بیشتری را مصرف می‌کنند و به همین خاطر عمر باتری گوشی هنگام بهره‌گیری از اینترنت ۵G تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، میزان مصرف انرژی مودم‌های ۵G مختلف یکسان نیست.

تراشه‌های میان‌رده دارای مودم ۵G یکپارچه مانند اگزینوس ۹۸۰ و اسنپ‌دراگون ۷۶۵G معمولا انرژی نسبتا کمتری نسبت به تراشه‌های رده‌بالا دارای مودم ۵G خارجی مصرف می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، ظاهرا گوگل پیکسل ۵ با تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۶۵ عرضه نخواهد شد که احتمالا این موضوع تا حدی به مصرف بالای تراشه مذکور برمی‌گردد.

حرکت شرکت‌ها به سمت ساخت گوشی‌های ۵G باعث شده که نیاز به تعبیه باتری‌های غول‌پیکر افزایش پیدا کند. البته این موضوع در نهایت به کاربران بستگی دارد که آیا آن‌ها از فناوری ۵G گوشی‌های موردنظر استفاده خواهند کرد یا اینکه تا اطلاع ثانوی فناوری ۴G را ترجیح می‌دهند؛ در چنین حالتی، این قطعات ۵G تا حد زیادی بلااستفاده باقی می‌مانند و تاثیر زیادی بر عمر باتری نخواهند داشت. روی هم رفته، به گفته مدیر کل برند ردمی، پشتیبانی گوشی‌ها از فناوری ۵G منجر به افزایش ۲۰ درصدی مصرف باتری می‌شود و بنابراین از لحاظ تئوری برای داشتن عمر باتری برابر با گوشی مشابه ۴G، باید ظرفیت باتری موردنظر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

در جستجوی بهترین عمر باتری گوشی

با توجه به تمام نکات مطرح شده در این مطلب، می‌توانید ببینید که موضوع عمر باتری گوشی به سادگی تعبیه بزرگ‌ترین باتری ممکن نیست. تولیدکنندگان برای ساخت یک گوشی باید بین عمر باتری و ویژگی‌های سخت‌افزاری و دیگر بخش‌ها تعادل ایجاد کنند و بیشتر تولیدکنندگان در نهایت خواستار ارائه‌ی عمر باتری یک روزه هستند و چنین مشخصه‌ای نیازمند تعبیه باتری غول‌پیکر نیست.

در آزمایش انجام شده برای عمر باتری گوشی، ارتباطی بین ظرفیت باتری و عمر باتری دیده نشد زیرا چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد. مشخص است که باتری‌های بزرگ‌تر انرژی بیشتری ارائه می‌دهند اما از طرف دیگر سخت‌افزارهای تعبیه شده توسط تولیدکنندگان هم تاثیر زیادی بر عمر باتری دارند.

گوشی‌های میان‌رده با سخت‌افزارهایی که انرژی کمتری مصرف می‌کنند، حتی در صورت داشتن باتری کوچک‌تر در مقایسه با رقبای پرچم‌دار، می‌توانند عمر باتری بسیار طولانی‌تری به ارمغان بیاورند. اما در گوشی‌های پرچم‌دار، از آنجایی که از فناوری‌های پر مصرفی مانند نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت و رزولوشن بالا و فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند، پس شرکت‌های سازنده هم باتری‌های بزرگ‌تری برای آن‌ها تعبیه می‌کنند تا کاربران هنگام استفاده از این گوشی‌ها بتوانند از عمر باتری مناسبی بهره ببرند.

البته، در نهایت باید به نحوه استفاده کاربران از گوشی هم اشاره کنیم که این موضوع هم تاثیر بسزایی بر عمر باتری گوشی دارد. مطمئنا عمر باتری گوشی فردی که صرفا برای چت کردن و سر زدن به اینستاگرام استفاده می‌کند، بسیار بیشتر از عمر باتری گوشی یک گیمر خواهد بود.

