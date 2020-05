با معرفی سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ، جهش ناگهانی را در قیمت این گوشی‌ها شاهد بودیم به گونه‌ای که کمتر کسی توان خرید پرچم‌داران جدید این شرکت را داشت. اضافه شدن قابلیت ۵G به تمام گوشی‌های این سری، استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، نمایشگر با کیفیت، دوربین‌های بسیار قدرتمند و مواردی از این دست مزید بر علت شد تا سامسونگ قیمت گوشی‌هایش را به شدت افزایش دهد. اما سوال اینجاست آیا اس ۲۰ و برادران بزرگ‌ترش با این همه قابلیت‌های ریز و درشت، می‌توانند باعث شوند ارزش خرید گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۲۰ را نادیده بگیریم؟

قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا به دلایل بهتر بودن اس ۱۰ به نسبت اس ۲۰ و دیگر پرچم‌دارهای بازار اشاره کنیم. سپس می‌توانیم در مورد ارزش خرید این محصول در سال جاری دید بهتری داشته باشیم. بدیهی است پرچم‌داران جدید قابلیت‌های منحصربه‌فرد و تازه‌ای را با خود به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آن پردازنده و دوربین قدرتمند است. خصوصا آن‌هایی که در اس ۲۰ اولترا مورد استفاده قرار گرفتند. (البته نه فقط اس ۲۰، بلکه همه گوشی‌هایی که امسال با ویژگی‌های زیاد راهی بازار شدند نظیر وان پلاس، شیائومی، هواوی و …). اما آیا همه این‌ها ارزش این همه اختلاف قیمت را دارد؟ گلکسی اس ۱۰ بدون همه این موارد هم می‌تواند محدوده وسیعی از نیازهای کاربران را پوشش دهد.

بیشتر بخوانید: پوکو F2 پرو با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و نمایشگر AMOLED معرفی شد

گلکسی اس ۱۰ ارزان‌تر است

یک دلیل ساده اما بسیار مهم برای ارزشمند بودن اس ۱۰، قیمت بسیار پایین آن به نسبت اس ۲۰ است و دیگر پرچم‌داران بازار است. به طور کلی این گوشی‌ها به نسبت مدل‌های جدید حداقل ۲۰۰ دلار اختلاف قیمت دارند که خب اگرچه به خاطر قابلیت‌های بیشتر طبیعی است اما این قابلیت‌ها می‌توانند دلیل قانع کننده‌ای برای ترجیح آن‌ها به اس ۱۰ نباشند. مثلا گلکسی اس ۲۰ اولترا تقریبا دو برابر اس ۱۰ قیمت گذاری شده این در حالی است که تنها برتری ارزشمند آن، پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و دوربین قدرتمند است. هرچند در بررسی‌ها دیدیم که این دوربین قدرتمند اصلا در حد و اندازه‌های اعداد و ارقام ظاهر نشد.

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین هواوی P40 پرو، P30 پرو، گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

اینترنت ۵G هنوز همه‌گیر نشده است

پشتیبانی از اینترنت ۵G شاید یکی از بزرگ‌ترین دلایلی باشد که بسیاری از کاربران را به خرید سری جدید تشویق می‌کند اما خب سوال اینجاست در کشور ما این نسل از اینترنت چه زمانی همه گیر می‌شود؟ برخی از شرکت‌های مخابراتی در آمریکا هنوز به طور کامل نتوانستند بستر لازم را برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G فراهم کنند بنابراین برای آن دسته از کاربرانی که در ایران یا هر نقطه‌ای از جهان بدون اینترنت ۵G زندگی می‌کنند، ترجیح محصولات جدید صرفا به خاطر این نسل از اینترنت منطقی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: سامسونگ و هواوی در صدر فروش گوشی‌های ۵G در فصل اول سال جاری

گلکسی اس ۱۰ هنوز هم دوربین‌های قدرتمندی دارد

وقتی صحبت از دوربین می‌شود، ناخودآگاه ذهنمان به سمت دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اس ۲۰ اولترا و بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری آن می‌رود. اما در بررسی‌ها دیدیم که این آمار و ارقام فقط روی کاغذ ترغیب کننده و جذاب هستند و اگرچه کیفیت بسیار خوبی دارند اما آنقدر خوب و افسانه‌ای نیستند که سامسونگ از آن‌ها یاد می‌کرد.

در طرف مقابل اما گلکسی اس ۱۰ هنوز هم با همان دوربین سه‌گانه قدرتمندش که شامل ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو، ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض می‌شود، می‌تواند تصاویر کم نظیری را ثبت کند. ثبت تصاویر در محدوده ۱۲۳ درجه‌ای با دوربین فوق عریض (که حتی ۳ درجه از اس ۲۰ نیز بیشتر است)، بزرگ‌نمایی دیجیتالی ۱۰ برابری، لرزشگیر فوق‌العاده در فیلم‌برداری و عکاسی و دوربین سلفی دوگانه اصلا قابلیت‌های کمی نیستند که بخواهیم آن‌ها را نادیده بگیریم. به عبارتی ساده‌تر، هنوز وقت آن نرسیده که دوربین این گوشی را به خاطر عدم برطرف کردن نیازهایمان تعویض کنیم.

شاید در بزرگ‌نمایی اپتیکال آنقدرها خوب عمل نکند، شاید نتواند در نور کم به خوبی پرچم‌داران جدید فیلم‌برداری و عکاسی کند اما هنوز تمام موارد مورد نیاز یک شخص علاقه‌مند به عکاسی را در خود جای داده و اصلا شما را ناامید نمی‌کند.

قابلیت‌های مشابه گلکسی اس ۱۰ با پرچم‌داران بازار

در بخش نرم‌افزار شباهت‌ها بیداد می‌کند. گلکسی اس ۱۰ در حال حاضر از رابط کاربری One UI مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد و بنابراین تقریبا ۹۰ درصد تمام قابلیت‌های نرم‌افزاری سری اس ۲۰ و دیگر پرچم‌دارها را در خود جای داده است. حتی قابلیت شارژ بی‌سیم محصولاتی مانند هدفون یا گوشی دیگر هم در اس ۱۰ وجود دارد تا بتوانید در مواقع ضروری محصولات خود را با استفاده از گوشی شارژ کنید. کاربران حتی در سال ۲۰۲۰ هم می‌توانند از بروزرسانی اندروید ۱۱ در گوشی گلکسی اس ۱۰ بهره‌مند شوند که نکته بسیار خوبی است.

حسگر اثر انگشت اس ۱۰ جز آن دسته از مواردی بود که به شدت به آن اعتراض می‌شد اما سامسونگ در سری جدید باز هم از همان سنسورها استفاده کرد پس در این بخش هم شاهد هیچگونه برتری خاصی نیستیم. البته در برخی از گوشی‌های دیگر از حسگر اپتیکال استفاده شده که برخی‌ها آن را ترجیح می‌دهند.

سامسونگ و شرکت‌هایی نظیر وان پلاس، شیائومی، هواوی و … برای کم کردن حواشی پرچم‌داران خود سعی کردند دوربین سلفی درون نمایشگر را حتی‌الامکان کوچک‌تر کند و اتفاقا موفق‌ هم بودند. اما با نگاهی به اس ۱۰ یا اس ۱۰ پلاس می‌بینیم در این گوشی‌ها نیز خبری از حواشی آزاردهنده و زیاد نیست و شاید اگر سخت‌گیر نباشیم بتوانیم بگوییم پرچم‌دار قدیمی سامسونگ با گوشی‌های پرچم‌دار بازار از نظر طراحی برابر است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ ویژگی کاربردی اندروید ۱۰ که باید در گوشی‌های اندرویدی از آن‌ها استفاده کنید

تجربه کاربری

شاید اگر یک گوشی با اسنپدراگون ۸۵۵ و ۸۶۵ در اختیار داشته باشیم، در حالت عادی تفاوتی بین عملکرد آن‌ها حس نکنیم و این کاملا طبیعی است. در بالا به این نکته اشاره کردیم که اس ۱۰ از نمایشگر ۶۰ هرتزی بهره می‌برد و اگر بخواهید اس ۲۰ یا دیگر پرچم‌داران را روی ۱۲۰/۹۰ هرتز تنظیم کنید حتی با یک اسکرول ساده هم متوجه تفاوت خواهید شد اما اگر شرایط برابر باشد این تفاوت تا چه حد محسوس است؟ صادقانه بگوییم، هیچ!

در فروشگاه پلی استور برنامه‌ای وجود ندارد که ترکیب سخت‌افزاری اس ۱۰ و برادران بزرگ‌ترش از پس اجرای آن برنیایند و در تجربه کاربری روزانه هم اصلا ناامیدتان خواهند کرد. همه چیز به همان نرمی و روان بودن گوشی‌های پرچم‌دار بازار انجام می‌شود مگر اینکه بخواهید از قابلیت‌هایی نظیر اینترنت ۵G یا رفرش ریت ۱۲۰/۹۰ هرتز استفاده کنید که در مورد اینترنت در بالا توضیح دادیم و در مورد رفرش ریت هم باید بگوییم که به تخلیه سریع باتری می‌انجامد و حتی وضوح تصویر در اس ۲۰ به +FHD کاهش پیدا می‌کند.

گلکسی اس ۱۰e را فراموش نکنید

یکی دیگر از گوشی‌های بسیار خوب از سری ۱۰، گلکسی اس ۱۰e است. بهره‌مندی از ۶/۸ گیگابایت رم، ۲۵۶/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی به همراه پردازنده اگزینوس ۹۸۲۰ یا کوالکام ۸۵۵ باعث شده این محصول به یکی از ارزشمن‌ترین پرچمداران چه در سال ۲۰۱۹ و چه امسال تبدیل شود. آن دسته از کاربرانی که به گوشی‌های کوچک علاقه‌مند هستند، گلکسی اس ۱۰e می‌تواند برایشان بهترین انتخاب باشد و شاید حتی بتوان آن را رقیب سرسخت آیفون SE 2020 دانست. تمام قابلیت‌های خوب یک پرچم‌دار درون این محصول وجود دارد و اگرچه شاید طراحی آن به زیبایی و ظرافت سری اس ۲۰ نرسد اما قطعا شما را از خرید یک گوشی حدودا ۱۰۰۰ دلاری بی نیاز می‌کند. این محصول هم اکنون حتی با قیمت ۳۵۰ دلار نیز به فروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: قدرت پردازشی آیفون SE 2 از گلکسی اس ۲۰ اولترا و پیکسل ۴ نیز بیشتر است!

سخن نهایی

در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که انتخاب نهایی همیشه با شما عزیزان است. اینکه بخواهید پرچم‌داران بروز یا اس ۱۰ یا هر گوشی دیگری خریداری کنید کاملا سلیقه‌ای و بسته به نیاز شماست. اما اگر بخواهیم با در نظر گرفتن شرایط موجود که در آن قیمت حرف اول را می‌زند نظر دهیم، قطعا گلکسی اس ۱۰ را انتخاب بهتری می‌دانیم. بنابراین می‌توان به پرسش ایجاد شده در ابتدای متن پاسخ داد و گفت یقینا خرید اس ۱۰ در سال جاری یک انتخاب بسیار ایده‌آل و عالی محسوب می‌شود.

گوشی‌هایی که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند برای حداقل یک یا دو سال بعد مناسب هستند که خب مسلما گوشی‌های بهتری در آن زمان راهی بازار می‌شوند. اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت‌های سازنده پردازنده در تلاش هستند محصولاتی تولید کنند که علاوه بر قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G، از قدرت بسیار خوب و قیمت مناسبی برخوردار باشند. در حال حاضر مدیاتک به خوبی در این مسیر قدم برداشته و امیدواریم به زودی شاهد اقدام مشابه از سوی کوالکام، سامسونگ و حتی اپل باشیم.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که نه تنها خرید گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۲۰ منطقی است، بلکه با کمی جست‌و‌جوی بیشتر حتی می‌توان در محصولات شرکت‌هایی چون شیائومی هم گزینه‌های فوق‌العاده‌ای را پیدا کرد. اما اگر اصرار به خرید محصولی از سامسونگ در سال ۲۰۲۰ دارید، اس ۱۰ می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا خرید گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۲۰ را منطقی می‌دانید؟

بیشتر بخوانید: دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس رتبه دهم DxOMark را کسب کرد

منبع: sammobile businessinsider

The post آیا خرید گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۲۰ را منطقی می‌دانید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala