مشخصات فنی گوشی تاشو سرفیس دو (Surface Duo) لو رفت

با توجه به گزارشات اخیر، توانستیم از مشخصات فنی گوشی تاشو سرفیس دو (Surface Duo) تا حدودی آگاه شویم. مایکروسافت اخیرا از لحاظ فنی، سخت مشغول بررسی گوشی تاشو سرفیس دو است. محصولی که برخلاف گوشی‌های تاشوی سامسونگ و هواوی، از دو نمایشگر مجزا بهره خواهد برد که به کمک یک لولا بهم متصل شده‌اند. بنابراین دیگر شاهد یک پنل تاشونده نیستیم.

با شکل و شمایل ظاهری سرفیس دو که کاملا آگاه هستیم اما در مورد بدنه باید گفت این گوشی وقتی باز می‌شود تنها ۴.۸ میلی‌متر ضخامت خواهد داشت و وقتی هم بسته می‌شود این میزان به ۹.۶ میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این‌ها، مشخصات فنی این گوشی نیز تا حدودی لو رفت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

سرفیس دو از دو نمایشگر کاملا مشابه با اندازه ۵.۶ اینچ بهره می‌برد که نوع پنل بکار رفته در هر دوی آن‌ها از فناوری AMOLED برخوردار است. وضوح تصویر این نمایشگر ۱۸۰۰ × ۱۳۵۰ پیکسل بر هر اینچ است و متاسفانه حواشی بسیار زیادی در قسمت بالا و پایین آن وجود دارد. سرفیس دو هنگام عرضه به اندروید ۱۰ مجهز خواهد بود اما کمی بعد می‌تواند اندروید ۱۱ را نیز دریافت کند. همچنین از قلم سرفیس نیز به صورت پیش فرض در این گوشی پشتیبانی می‌شود.

متاسفانه یکی از بدترین نکات در مورد این محصول چیپست بکار رفته در آن است. مایکروسافت اگرچه در سال ۲۰۲۰ قصد عرضه این محصول به بازار را دارد اما از پردازنده سال قبل کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ به عنوان قلب تپنده گوشی تاشو خود استفاده خواهد کرد. از نظر میزان فروش، تجربه نشان نداده گوشی‌هایی که با پردازنده‌های قدیمی راهی بازار می‌شوند عملکرد خوبی داشته باشند.

اما مایکروسافت شاید دلیل خوبی برای این کار دارد. در واقع خیلی قبل‌تر از معرفی اسنپدراگون ۸۶۵، کار توسعه و طراحی سرفیس دو به پایان رسیده بود و از آن زمان تاکنون مایکروسافت در حال بررسی کامل این محصول است و به نظر می‌رسد دیگر نتوانسته فضایی در سرفیس دو برای تعبیه مودم X55 5G پیدا کند. (کوالکام شرکت‌هایی که از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ در محصولات خود استفاده می‌کنند را مجاب می‌کند این مودم را نیز در گوشی خود تعبیه کنند).

مایکروسافت با خرید نوکیا و ورود به دنیای گوشی‌های هوشمند از نظر سخت‌افزار خوب عمل کرد اما عدم بهره‌مندی از قدرت نرم‌افزاری مناسب برای شرکتی که غول نرم‌افزاری دنیا محسوب می‌شود باعث شد اکنون حتی اسمی از گوشی‌های این شرکت نیز شنیده نشود. به همین خاطر تصمیم گرفت وقتی مجددا وارد این صنعت بسیار شلوغ و پر رقابت می‌شود، محصولی را با قابلیت‌های بسیار خوب راهی بازار کند تا حرف و حدیثی در رابطه با آن وجود نداشته باشد. احتمالا دلیل طولانی شدن فرایند عرضه این گوشی نیز همین باشد.

سرفیس دو ۶ گیگابایت رم دارد که به نظر می‌رسد هنوز هم برای سیستم عامل گوگل مناسب باشد. اما در بازار گوشی‌های هوشمند، این میزان رم برای گوشی‌های میان رده مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون پرچم‌دارها از حداقل ۸ گیگابایت رم و حداکثر ۱۶ گیگابایت رم بهره می‌برند و البته تعدادی گوشی با این مشخصات راهی بازار شده‌اند مانند پیکسل ۴، شیائومی K20 پرو و … اما خب آن‌ها پرچم‌دار سال گذشته بودند.

به هر حال مایکروسافت به همراه این ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم در نظر گرفته که غیر قابل ارتقا است. یک دوربین در این گوشی وظیفه عکاسی و فیلم‌برداری را بر عهده خواهد داشت که ۱۱ مگاپیکسلی است و از گشودگی دیافراگم f/2.0 و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر بهره می‌برد.

در بخش بایومتریک و امنیت هم شاهد حسگر اثر انگشت هستیم که خب مشخص نشده دقیقا در کدام قسمت و با چه فناوری تعبیه خواهد شد. منبع تغذیه سرفیس دو ۳۴۶۰ میلی‌آمپر ساعت حجم دارد که به نظر کم می‌آید. حتی برای یک نمایشگر ۵.۶ اینچی هم استفاده از چنین باتری شاید مناسب نباشد. تنها پرچم‌داری که از هر نظر شباهت به این محصول دارد پیکسل ۴ است که خب نماینده گوگل از نظر باتری ظاهرا عملکرد بهتری خواهد داشت.

پشتیبانی از NFC و شارژر بی‌سیم در این گوشی وجود ندارد و کاربران به اینترنت ۵G‌ نیز دسترسی نخواهند داشت. تمام برنامه‌های از پیش نصب شده مایکروسافت روی این محصول به خوبی برای کار با نمایشگر دوتایی آن بهینه شده‌اند و کاربر می‌تواند با کشیدن و رها کردن آن‌ها بین دو صفحه با آن‌ها تعامل داشته باشد اما همه برنامه‌های شخص ثالث هنوز به طور کامل با چنین شکلی از نمایشگر بهینه سازی نشده‌اند.

اینکه برنامه‌ای از این قابلیت پشتیبانی کند کاملا به توسعه دهنده بستگی دارد ولی به طور کلی در تبلت‌هایی که از رابط کاربری متفاوت با گوشی هوشمند بهره می‌برند دیدیم که تغییر کاربرد برنامه و بهینه سازی آن با رابط کاربری غیر از گوشی چه نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. مایکروسافت اگر بخواهد مشکلات برنامه در ویندوزفون را مجددا تجربه نکند باید واقعا برای پیشرفت در این بخش سرمایه گذاری کند در غیر این صورت باز هم شاهد شکست این شرکت خواهیم بود.

سرفیس دو به نظر می‌رسد که برای عرضه به بازار آماده باشد اما مایکروسافت اعلام کرده اواخر امسال کاربران می‌توانند آن را از فروشگاه‌ها خریداری کنند. البته برنامه‌های زمانی ممکن است با توجه به اوضاع بازار تغییر کند.

نظر شما در رابطه با مشخصات فنی گوشی تاشو سرفیس دو چیست؟ آیا این محصول می‌تواند انتظارات شما را به عنوان یک گوشی هوشمند دو صفحه‌ای برآورده کند؟

