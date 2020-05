مشخصات کلیدی ریلمی بادز ایر نئو (Air Neo) لو رفت

با توجه به گفته‌های یک منبع بسیار آگاه، ریلمی قصد دارد به زودی از یک ایربادز ارزان قیمت تحت عنوان ریلمی بادز ایر نئو رونمایی کند که در واقع نسخه ارزان قیمت‌تر ریلمی بادز ایر محسوب می‌شود.

از مشخصات بارز این ایربادز، توانایی فوق‌العاده باتری آن است. به طوری که می‌تواند حتی بدون کیس، تا ۱۷ ساعت پخش موسیقی، کاربر را همراهی کند. البته از نقاط ضعف این محصول هم می‌توان به درگاه قدیمی میکرو USB برای کیس اشاره کرد که از شارژر بی‌سیم هم پشتیبانی نمی‌کند.

باقی قابلیت‌های این محصول مشابه همان بادز ایر است مانند چیپ اختصاصی R1، بلوتوث نسخه ۵، درایورهای ۱۳ میلی‌متری صدا و پشتیبانی از حالت گیمینگ ریلمی که برای استریم بدون تاخیر ویدئو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از تاریخ رسمی عرضه ریلمی بادز ایر نئو خبری نداریم اما گفته می‌شود در تاریخ ۲۵ مه (۵ خرداد) این اتفاق خواهد افتاد.

