بنچمارک گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۰ با پردازنده Dimensity 820 منتشر شد

مدیاتک روز دوشنبه از پردازنده جدیدی تحت عنوان Dimensity 820 رونمایی می‌کند که قرار است به عنوان قلب تپنده گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۰ مورد استفاده قرار گیرد. در رابطه با قدرت این محصول اطلاع زیادی در اختیار نداشتیم تا اینکه روز گذشته نام آن را در بنچ‌مارک گیک‌بنچ مشاهده کردیم.

بسیاری از گوشی‌ها در این بنچمارک با نام Xiaomi M2004J7AC و برخی دیگر نیز با نام M2004J7BC لیست شده‌اند که حرف A در اینجا نام رمز اتم (Atom) و حرف B نیز نام رمز بمب (Bomb) ‌است.

هر دو دستگاه اما به پردازنده مدیاتک MT6875 مجهز شده‌اند که بنچمارک از آن به عنوان پردازنده معرفی نشده یاد می‌کند که به احتمال زیاد همان Dimensity 820 خواهد بود که پیش‌تر هم در رابطه با آن خبرهای زیادی شنیده بودیم. شما عزیزان می‌توانید نتیجه این بنچمارک را در زیر ببینید.

پردازنده جدید مدیاتک Dimensity 820 از هشت هسته بهره می‌برد که فرکانس پایه آن به ۲.۰ گیگاهرتز می‌رسد اما وب‌سایت TENNA فرکانس این پردازنده را ۲.۶ گیگاهرتز نشان داد که به احتمال زیاد این میزان بیشترین مقداری است که نماینده مدیاتک می‌تواند به آن دست یابد. هر دو محصول در این بنچمارک از ۸ گیگابایت رم و اندروید ۱۰ بهره می‌برند که نشان می‌دهد ردمی نوت ۱۰ برای مقابله با میان‌رده‌های قدرتمند بازار حسابی مجهز خواهد شد.

امتیاز بنچمارک اما برای حالت تک هسته به ۶۴۰ و برای حالت چند هسته‌ای نیز به ۲۶۰۰ رسید. البته این میزان برای گوشی با نام رمز Bomb به ثبت رسید و Atom اندکی پایین‌تر از آن را در بخش چند هسته‌ای کسب کرد (۲۴۰۰). با بررسی این امتیاز می‌بینیم Dimensity 820 تا حدودی ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۵۵، پرچم‌دار سال قبل کوالکام، عمل کرده.

گفته می‌شود روز دوشنبه از پردازنده جدید مدیاتک رونمایی خواهد شد و از آن جایی هم که اطلاعات زیادی در رابطه با این محصول نداریم، انتظار می‌رود در آن روز به بسیاری از اطلاعاتی که می‌خواهیم دست پیدا کنیم. از آن جایی که Dimensity 820 قرار است در یکی از مقرون به صرفه‌ترین و احتمالا پرطرفدارترین گوشی‌های میان‌رده دنیا مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز به آن می‌آورد، بنابراین به زودی شاهد این خواهیم بود که رقابت در این بخش از گوشی‌های موجود در بازار به اوج خود برسد.

منبع: gsmarena

