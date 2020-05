تصاویر جدیدی از گوشی آنر X10 قبل از عرضه رسمی منتشر شد

گوشی آنر X10 قرار است ۳ روز دیگر معرفی شود اما خوشبختانه روز گذشته تصاویری واقعی از این محصول در رنگ‌های آبی، مشکی و نارنجی منتشر شد تا بتوانیم طراحی و شکل ظاهری آن را به طور کامل مشاهده کنیم.

آنر X10 از بدنه شیشه‌ای بهره می‌برد و روی پنل پشتی آن نیز سه دوربین تعبیه شده و مانند بسیاری از گوشی‌های دیگر، این دوربین‌ها درون ماژول بزرگی قرار گرفتند که در سمت چپ-بالای پنل نصب شده است. در کنار این سه دوربین یک خط صاف کشیده شده که فلش LED و نوشته «Super Night Vision» در طرف دیگر آن به چشم می‌خورد.

همچنین می‌توان در زیر سومین دوربین، نوشته «AI» را مشاهده کرد که به معنای هوش مصنوعی است. در زیر ماژول بزرگ این گوشی باز هم یک نوشته وجود دارد که نشان می‌دهد دوربین اصلی آنر X10 از فناوری فیلتر رنگ‌های RYYB (قرمز، زرد، زرد، آبی) بهره می‌برد. به لطف شایعاتی که اخیرا منتشر شدند می‌دانیم این گوشی به یک دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد که در کنار آن یک سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه دید ۱۲۰ درجه و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو نیز حضور خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: تصاویر رسمی گوشی آنر ۱۰X 5G به همراه مشخصات فنی آن منتشر شد

تصاویری که روز گذشته منتشر شد، پنل جلوی این گوشی را به تصویر نکشید اما تصاویر رسمی از آن نشان می‌دهد نماینده جدید آنر بدون هیچگونه حاشیه‌ای درون نمایشگر و با دوربین سلفی پاپ آپ با سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل راهی بازار خواهد شد.

دیگر مشخصات فنی این گوشی شامل، نمایشگر ۶.۶۳ اینچی LCD، تا ۶/۱۲۸ و ۶/۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و رم، حسگر اثر انگشت ادغام شده با کلید پاور در بخش کناری دستگاه، باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و البته شارژر ۲۲.۵ واتی سریع می‌شود که در کنار پردازنده بسیار قدرتمند کایرین ۸۲۰، تجربه بسیار خوبی از کار با یک گوشی میان‌رده را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که بکارگیری پردازنده کایرین ۸۲۰ یعنی گوشی آنر X10 از مودم ۵G نیز بهره‌مند خواهد بود.

آنر همچنین قصد دارد در تاریخ ۲۰ مه (۳ روز دیگر، ۳۱ اردیبهشت) از نسخه پرو این محصول نیز رونمایی کند که به نظر می‌رسد با نمایشگر ۹۰ هرتزی، دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال و پشتیبانی از شارژر بی‌سیم ۲۰ واتی راهی بازار می‌شود. این در حالی است که در دیگر بخش‌ها هیچ تفاوتی بین مدل استاندارد و پرو وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: گوشی آنر ۱۰X 5G با نمایشگر ۹۰ هرتزی راهی بازار خواهد شد

منبع: gsmarena

The post تصاویر جدیدی از گوشی آنر X10 قبل از عرضه رسمی منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala