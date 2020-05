گوشی‌های هوشمند به ابزارهای ضروری زندگی روزمره ما بدل شده‌اند؛ این گجت‌ها دنیایی از اپلیکیشن‌ها را ارائه می‌دهند، ما را متصل به یکدیگر نگه می‌دارند و به ساماندهی زندگی‌مان کمک می‌کنند. در این میان، بسیاری از کاربران مرتبا با گوشی‌های خود عکس می‌گیرند و به همین خاطر کیفیت دوربین گوشی برای افراد زیادی اهمیت قابل توجهی دارد. به همین خاطر در این مطلب به ویژگی‌هایی می‌پردازیم که برای خرید گوشی دارای دوربین عالی باید به آن‌ها توجه کنید.

تنوع دوربین‌ها

این روزها دوربین‌های سه‌گانه و حتی چهارگانه به بسیاری از گوشی‌های ارزان قیمت راه پیدا کرده است. اما این دوربین‌ها دقیقا چه کارکردی دارند؟ عموما با ۶ نوع دوربین سروکار داریم که عبارت‌اند از: دوربین اصلی، اولترا واید، تله‌فوتو یا پریسکوپی، ماکرو، سنسور مونوکروم یا تک‌رنگ و سنسور تشخیص عمق یا ToF.

دوربین اصلی یا استاندارد

در سال‌های گذشته، گوشی‌های هوشمند فقط از یک دوربین بهره می‌بردند ولی در هر صورت در گوشی‌های جدید هم در نهایت یک دوربین به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. روی هم رفته دوربین موردنظر معمولا بهترین کیفیت را به ارمغان می‌آورد.

دوربین اولترا واید

ال‌جی برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ گوشی دارای دوربین اولترا واید را معرفی کرد. این دوربین در مقایسه با سنسور اصلی می‌تواند میدان دید وسیع‌تری را ثبت کند و به همین خاطر برای عکس‌های دسته‌جمعی، عکس‌برداری معماری و ثبت مناظر گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود. همچنین به لطف وجود چنین دوربینی، کمتر از گذشته به ثبت عکس‌های پانوراما نیاز پیدا می‌کنید. با کاهش قیمت دوربین‌های اولترا واید، حتی گوشی‌هایی با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار هم از آن بهره می‌برند ولی برای گوشی‌های ارزان‌تر معمولا چنین قابلیتی ارائه نمی‌شود.

دوربین تله‌فوتو یا پریسکوپی

این نوع دوربین‌ها برای زوم کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند و دوربین‌های تله‌فوتو معمولا می‌تواند زوم اپتیکال ۲ تا ۳ برابر را امکان‌پذیر کنند. در این زمینه باید به دوربین‌های پریسکوپی هم اشاره کنیم که تازه‌نفس هستند و با استفاده از منشور درون ماژول دوربین می‌توانند زوم اپتیکال بسیار بهتری را به ارمغان بیاورند.

برخی شرکت‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار و بدون استفاده از دوربین تله‌فوتو یا پریسکوپی می‌توانند زوم باکیفیتی را ارائه کنند. در این میان، برخی گوشی‌ها از ترکیب زوم دیجیتال و اپتیکال استفاده می‌کنند که در نهایت این رویکرد منجر به ارائه‌ی زوم هیبریدی شده است. اگرچه کیفیت زوم هیبریدی به پای اپتیکال نمی‌رسد، اما در هر صورت نمی‌توان بهتر بودن کیفیت آن نسبت به زوم دیجیتال را کتمان کرد.

دوربین ماکرو

اخیرا برخی شرکت‌ها به تعبیه دوربین ماکرو در گوشی های هوشمند توجه نشان داده‌اند. با استفاده از این نوع دوربین‌ها، می‌توانید از فواصل بسیار نزدیک از سوژه موردنظر مانند حشرات و گل‌ها عکس بگیرید. برخی گوشی‌ها مانند وان‌پلاس ۷T، به جای تعبیه دوربین ماکرو اختصاصی، برای این کار از دوربین اولترا واید استفاده می‌کنند.

دوربین مونوکروم

هواوی اولین شرکتی بود که گوشی دارای سنسور مونوکروم یا تک‌رنگ را معرفی کرد و این روزها در بین گوشی‌های جدید چنین سنسوری دیگر دیده نمی‌شود. در هر صورت، این سنسور فقط قادر به ثبت عکس‌های سیاه‌وسفید است که عمدتا برای بهبود کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور، به دوربین اصلی کمک می‌کند؛ زیرا فقدان فیلتر رنگی در سنسور موردنظر باعث می‌شود پیکسل‌ها نسبت به نور حساسیت و توان بیشتری داشته باشند.

سنسور تشخیص عمق و ToF

این نوع سنسورها برای عکس‌برداری تعبیه نمی‌شوند بلکه وظیفه اصلی آن‌ها ثبت اطلاعات مربوط به عمق محیط است. سنسورهای تشخیص عمق در بیشتر موارد برای حالت پرتره به کار گرفته می‌شوند تا مرز بین سوژه و محیط اطراف آن برای مات کردن پس‌زمینه با دقت بیشتری مشخص شود. سنسورهای ToF هم به نوعی نسل جدید سنسورهای تشخیص عمق هستند که این کار را با دقت بهتری انجام می‌دهند. روی هم رفته، معمولا در گوشی‌های ارزان‌قیمت سنسور تشخیص عمق دیده می‌شود و سنسورهای ToF در گوشی‌های رده‌بالا تعبیه می‌شود.

گوشی شما به چند دوربین نیاز دارد؟

گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت (کمتر از ۱۰۰ دلار)، معمولا از یک دوربین یا نهایتا دوربین اصلی به همراه سنسور تشخیص عمق بهره می‌برند. در این میان برخی از گوشی‌های ارزان هم به جای سنسور تشخیص عمق، دوربین اولترا واید تعبیه کرده‌اند. اما روی هم رفته، روزبه‌روز تعداد بیشتری از گوشی‌های مقرون به صرفه از دوربین‌های سه‌گانه و حتی چهارگانه استفاده می‌کنند که معمولا از دوربین اصلی، اولترا واید، تشخیص عمق تشکیل شده و گاهی اوقات دوربین ماکرو هم دوربین چهارم ماژول را تشکیل می‌دهد.

دوربین‌های زوم معمولا محدود به گوشی‌های رده‌بالا هستند زیرا این دسته از دوربین‌ها در مقایسه با دوربین‌های اولترا واید یا ماکرو قیمت بالاتری دارند. بسیاری از گوشی‌های رده‌بالا در کنار دوربین اصلی، از دوربین‌های زوم و اولترا واید بهره می‌برند و به همین دلیل به کاربران اجازه می‌دهند هنگام عکس‌برداری انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند.

اما در جواب سوال تعداد دوربین‌های مورد نیاز در گوشی، باید از خود بپرسید که عمدتا چه نوع عکس‌هایی را ثبت می‌کنید. آیا اهل سفر هستید و مرتبا به شهرها و مناطق جدیدی سفر می‌کنید؟ پس برای ثبت مناطق وسیع دوربین اولترا واید مثمر ثمر واقع می‌شود. آیا از جمله افرادی هستید که مرتبا از قابلیت زوم دوربین گوشی استفاده می‌کنید؟ پس باید دنبال گوشی هوشمندی باشید که از دوربین زوم باکیفیتی بهره ببرد. در نهایت همان‌طور که گفتیم، بسیاری از گوشی‌های رده‌بالا به صورت همزمان از دوربین‌های اولترا واید و زوم بهره می‌برند و دست شما را برای عکاسی باز می‌گذارند.

شرکت سازنده اهمیت دارد (البته تا حدی)

قبل از خرید گوشی دارای دوربین عالی، حتما به نام شرکت سازنده توجه کنید. زیرا هرکدام از این برندها در زمینه‌ی عکاسی رویکرد متفاوتی اتخاذ می‌کنند و این موضوع در نتیجه‌ی نهایی تاثیر دارد. در ادامه به تعدادی از مهمترین شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی می‌پردازیم و تفاوت رویکرد آن‌ها در زمینه‌ی عکس‌برداری را مطرح می‌کنیم. به خاطر داشته باشید که شاید این نکات برای تمام گوشی‌های ساخته شده توسط برند موردنظر صدق نکند و عمدتا مربوط به گوشی‌های پرچم‌دار برندهای موردنظر است. همچنین باید خاطرنشان کنیم عکس‌های گرفته شده در طول روز معمولا از لحاظ کیفیت تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند.

گوگل

آیا می‌خواهید گوشی پیکسل بخرید؟ پس باید بگوییم که دوربین گوشی‌های پیکسل به ثبت عکس‌هایی با رنگ‌های بسیار طبیعی شهرت دارند. همچنین باید به توان دوربین گوشی‌های پیکسل در زمینه‌ی محدوده دینامیکی هم اشاره کنیم که این موضوع به ثبت جزییات بیشتر در روشن‌ترین و تاریک‌ترین بخش‌های تصویر برمی‌گردد. همچنین گوشی‌های پیکسل اگر در زمینه‌ی عکس‌برداری در محیط‌های تاریک بهترین نباشند، قطعا یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شوند.

هواوی

گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت چینی طی چند سال گذشته در زمینه‌ی عکاسی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. کلیت گوشی‌های هواوی در طول روز عکس‌های بسیار باکیفیتی را ثبت می‌کنند و در زمینه‌ی محدوده دینامیکی گسترده و ثبت جزییات فراوان حرف زیادی برای گفتن دارند. همچنین در بررسی‌های انجام شده، دوربین گوشی‌های هواوی در مقایسه با گوشی‌های سامسونگ و پیکسل معمولا رنگ‌های محیط را گرم‌تر ثبت می‌کنند. البته خوشبختانه هواوی چند پروفایل رنگی مختلف را ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند از بین آن‌ها دست به انتخاب بزنند.

گوشی‌های این برند قبلا به خاطر شارپ کردن بیش از حد عکس‌ها شهرت داشتند اما در گوشی‌های اخیر این مشکل برطرف شده است. باید خاطرنشان کنیم هواوی اولین برندی بود که قابلیت نرم‌افزاری حالت شب را ارائه داد و خیلی زود دیگر شرکت‌های رقیب به ارائه‌ی این مشخصه روی آوردند.

ال‌جی

دوربین گوشی های ال‌جی در طول روز عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کنند و در مقایسه با گوشی‌های شرکت‌هایی مانند سامسونگ، شاهد ثبت رنگ‌های طبیعی‌تری هستیم. اما یکی از انتقادهایی که از گوشی های پرچم‌دار ال‌جی می‌شود، موضوع محدوده دینامیکی پایین در تصاویر ثبت شده با آن‌ها است. همچنین دوربین گوشی های ال‌جی در مقایسه با گوشی‌های شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل، هواوی و سامسونگ در زمینه‌ی عکس‌برداری در محیط‌های تاریک حرف زیادی برای گفتن ندارند.

سامسونگ

دوربین گوشی های سامسونگ به ثبت رنگ‌های غلیظ و بیش از حد اشباع شده شهرت دارند. در این میان نباید محدوده دینامیکی عالی عکس‌های ثبت شده با دوربین گوشی های سامسونگ را کتمان کنیم. قبلا گوشی‌های سامسونگ به ضعف در زمینه‌ی عکس‌برداری در محیط‌های کم‌نور شهرت داشتند اما گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در این زمینه بهبود قابل توجهی داشته‌اند و سامسونگ بالاخره توانسته این ضعف مهم گوشی‌های خود را تا حد زیادی برطرف کند.

شیائومی

کمپانی شیائومی به عرضه گوشی‌های مقرون به صرفه جذاب شهرت دارد. دوربین گوشی‌های شیائومی در طول روز معمولا عکس‌های دارای رنگ‌های نسبتا غلیظی را ثبت می‌کنند ولی در این زمینه به پای گوشی‌های سامسونگ نمی‌رسند. همچنین باید ضعف دوربین گوشی‌های ساخت این شرکت در زمینه‌ی محدوده دینامیکی هم اشاره کنیم. در محیط‌های کم‌نور هم برخی از گوشی‌های شیائومی عملکرد خیلی خوبی دارند ولی برخی دیگر در این زمینه بسیار ضعیف ظاهرا شده‌اند. دوربین اصلی برخی از گوشی‌های شیائومی فاقد لرزش گیر اپتیکال هستند و به همین خاطر در محیط‌های کم‌نور برای جلوگیری از مات شدن عکس، هنگام عکس‌برداری باید گوشی را تا حد ممکن ثابت نگه دارید.

در نهایت، باید بگوییم حتی اگر با استفاده از دو گوشی ساخت دو شرکت مختلف با مشخصات دقیقا یکسان عکس‌برداری کنید، اما در نهایت به دلیل رویکرد متفاوت در زمینه‌ی عکاسی، شاهد عکس‌های نسبتا متفاوتی خواهید بود. این موضوع به‌خصوص برای عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور بیشتر دیده می‌شود. به همین خاطر اگر دوربین گوشی برای شما اهمیت زیادی دارد، قبل از خرید آن نمونه عکس‌های ثبت شده با دوربین موردنظر را مشاهده و بررسی کنید.

آیا هرچه مگاپیکسل‌ها بیشتر باشند بهتر است؟

مگاپیکسل به یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی کیفیت دوربین تبدیل شده است. اگرچه وجود مگاپیکسل‌های بیشتر به معنای ثبت جزییات بیشتر است، اما در کل برای قضاوت کیفیت دوربین صرفا نمی‌توان به تعداد مگاپیکسل‌های سنسور بسنده کرد.

در حال حاضر بسیاری از گوشی‌ها با دوربین‌های ۴۸ و ۶۴ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شوند و حتی شاهد عرضه گوشی‌های مبتنی بر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی هم هستیم. این دوربین‌ها به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌توانند به صورت نرم‌افزاری اندازه پیکسل‌ها را افزایش دهند و به همین خاطر دوربین ۴۸ مگاپیکسلی به صورت پیش‌فرض عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌کند و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی قادر به ثبت عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی است. بزرگ‌تر شدن پیکسل هم به معنای ثبت نور بیشتر و در نتیجه بهبود کیفیت عکس به‌خصوص در محیط‌های کم‌نور است. البته این دوربین‌ها می‌توانند با رزولوشن اصلی خود هم عکس بگیرند ولی مزیت این رویکرد تنها در عکس‌های گرفته شده در طول روز دیده می‌شود.

با وجود رقابت شرکت‌ها بر سر افزایش مگاپیکسل‌های دوربین، شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل با استفاده از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی نشان داده‌اند که می‌توان با همین مقدار رزولوشن و البته پردازش‌های نرم‌افزاری پیشرفته، عکس‌های بسیار جذابی را ثبت کرد. بنابراین کیفیت دوربین صرفا به مقدار مگاپیکسل سنسور بستگی ندارد.

نکات نهایی

یک دوربین عالی گوشی باید از ویژگی‌های دیگری هم بهره ببرد که یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، لرزشگیر اپتیکال است. این سیستم سخت‌افزاری معمولا برای دوربین‌های اصلی و زوم مورد استفاده قرار می‌گیرد تا لرزش دست را کاهش دهد و در نتیجه عکس‌های شفاف‌تری ثبت شود. اهمیت لرزشگیر اپتیکال به‌خصوص در محیط‌های کم‌نور بیشتر احساس می‌شود. همچنین نباید اهمیت چنین مشخصه‌ای برای فیلم‌برداری را از قلم بیندازیم. در این میان باید به لرزشگیر دیجیتالی هم اشاره کنیم که به صورت نرم‌افزاری است و طبیعتا نسبت به سیستم اپتیکال امکانات و توان کمتری دارد.

بسیاری از گوشی‌ها در نرم‌افزار دوربین خود از حالت هوش مصنوعی بهره می‌برند که البته با توجه به برند سازنده، نام‌های مختلفی دارد. این قابلیت، با شناسایی سوژه موردنظر می‌تواند تغییراتی را بر عکس اعمال کند. مثلا اگر تشخیص دهد که می‌خواهید از غذا عکس بگیرید، رنگ‌ها غلیظ‌تر می‌شوند. همچنین برخی حالت‌های هوش مصنوعی می‌توانند افراد را در کادر عکس تشخیص دهند و به طور خودکار حالت پرتره فعال می‌شود. خوشبختانه در بسیاری از گوشی‌ها می‌توانید این حالت را غیرفعال کنید تا فقط در مواقع موردنیاز از آن‌ها بهره ببرید.

در این مطلب تلاش کردیم راهنمای مختصر و مفیدی برای خرید گوشی دارای دوربین باکیفیت ارائه دهیم. آیا در این زمینه می‌توانید توصیه‌های بیشتری را مطرح کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

