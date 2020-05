چرا گوگل نباید قابلیت جذاب Motion Sense را به پیکسل ۵ بیاورد؟

قابلیت Motion Sense یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های پیکسل ۴ است اما به نظر می‌رسد مانور روی آن به ضرر پیکسل ۵ تمام خواهد شد. حال سوالی که پیش می‌آید این است: چرا Motion Sense با آن همه قابلیت‌های کاربردی، نباید در گوشی بعدی گوگل مورد استفاده قرار گیرد؟

در حالی که گوشی‌های سری پیکسل گوگل شروع بسیار خوبی در بازار داشتند اما اکنون به نظر می‌رسد این شرکت دیگر نمی‌تواند محصولی با کیفیت برای رقابت با رقبا تولید کند. فروش پیکسل ۴ اصلا آن چیزی نبود که گوگل انتظار داشت که بخشی از این عملکرد را می‌توان به باتری ضعیف، نبود دوربین فوق عریض و طراحی عجیب آن نسبت داد. در مورد گوگل پیکسل ۵ اما گفته می‌شد که قرار است بار دیگر با نوآوری‌های گذشته راهی بازار شود و بتواند با پرچم‌داران دیگر شرکت‌ها به رقابت بپردازد. اما در این بین از بکارگیری یک قابلیت باید صرف نظر شود.

به ادعای وب‌سایت ۹to5Google، منابعی وجود دارند که از عدم وجود چیپ سولی (Soli) در پیکسل ۵ خبر می‌دهند. در واقع این رادارها می‌توانند کارهایی را انجام دهند که هر گوشی دیگری نمی‌تواند. با کمک این سنسور، گوشی می‌تواند زمانی که دست خود را نزدیک آن می‌برید روشن شود و لذا فرایند باز شدن گوشی با تشخیص چهره را بسیار سریع‌تر انجام دهد.

در واقع چیپ سولی تنها دلیلی است که تشخیص چهره در پیکسل ۴ به خوبی عمل می‌کند. علاوه بر همه این‌ها، به کمک این چیپ‌ها حتی می‌توان ژست‌های هوایی برای پیکسل ۴ تعیین کرد و از این طریق تماس‌ها را رد و یا ترک‌های موسیقی را تغییر داد.

روی کاغذ، در اختیار داشتن چنین قابلیتی فوق‌العاده است. اما بسیاری از کاربران از عملکرد ناپایدار قابلیت Motion Sense خبر دادند و برخی از آن‌ها نیز اعلام کردند این قابلیت مصرف باتری را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین شاید در اختیار داشتن آن در گوشی هوشمندی چون پیکسل ۴ آن را به یک گوشی جالب تبدیل کند اما برای رقابت با پرچم‌داران قدرتمند و پر امکانات بازار اصلا در اختیار داشتن این قابلیت‌ها ملاک تعیین کننده‌ای نیست.

بسیاری‌ها معتقدند این قابلیت صرفا بازارگرمی است و اصلا نمی‌شود به عنوان یک چیز خوب و نوآورانه روی آن حساب کرد. از طرفی وجود آن در پیکسل ۴ باعث اصلی آن همه حواشی زیاد بالای نمایشگر شد و گوشی را کاملا از طراحی‌های مدرن بازار دور کرد. اگر گوگل آن را کنار بگذارد، پیکسل ۵ می‌تواند یک محصول کاملا تمام صفحه شود و این می‌تواند قطعا به این شرکت در رسیدن به موفقیت کمک کند. با توجه به اینکه سیستم رادار پیکسل ۴ باید مجوز دولت کشورهای مختلف را دریافت کند، در برخی از بازارها مانند هندوستان که بازار بسیار بزرگی هم محسوب می‌شود، این محصول عرضه نشد.

بدیهی است وجود چنین سنسوری می‌تواند بسیار جذاب باشد و چون این اولین تجربه گوگل در این زمینه محسوب می‌شد، می‌توان اشکالات ریز و درشت آن را نادیده گرفت. اما خب از طرفی گوگل دو سال هست که در زمینه فروش گوشی هوشمند ضعیف عمل کرده و به همین خاطر باید قابلیت‌هایی از جمله Motion Sense را نادیده گرفته و به جای آن از آن‌هایی استفاده کند که واقعا به کاربران در انجام کارهای روزمره‌شان کمک می‌کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گوگل قابلیت Motion Sense را بار دیگر به پیکسل ۵ می‌آورد یا خیر؟

