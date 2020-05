آیا شیائومی به هواوی دیگری تبدیل خواهد شد؟

فصل اول سال ۲۰۲۰ بدترین سال برای گوشی‌های هوشمند در تاریخ بود که البته پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری وضعیت بدتر خواهد شد. اما ظاهرا در میان تمام ضرر و زیان‌هایی که شرکت‌های بزرگ و مطرح سازنده گوشی‌های هوشمند متحمل شدند، یک شرکت در اروپای غربی موفقیت بزرگی بدست آورد و آن شرکت نه سامسونگ بود و نه اپل و هواوی؛ همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، شیائومی تنها شرکتی بود که توانست حتی کرونا را هم شکست دهد!

با توجه به آماری که منتشر شد، شیائومی توانست بالاتر از HMD و پایین‌تر از هواوی، اپل و سامسونگ، در رتبه ۴ قرار گیرد اما این همه ماجرا نیست. شیائومی ۱۰ درصد از سهم بازار را در نیمه اول سال جاری در اختیار داشت اما رشد سالانه آن تقریبا به ۸۰ درصد رسید. این در حالی است که اگرچه سهم هواوی از بازار ۱۸ درصد بود اما شاهد کاهش رشد سالانه این شرکت تا ۴۰ درصد بودیم و این یعنی اگر همچنان چنین درصدهایی باقی بماند قطعا شیائومی جای هواوی را تصاحب خواهد کرد.

به گزارش موسسه Canalys، شیائومی اکنون در کشور اسپانیا برند اول است و به سمت موفقیت‌های بزرگ‌تر قدم بر می‌دارد. هرچند در حال حاضر به طور کلی سه شرکت برتر در زمینه فروش گوشی‌های هوشمند سامسونگ اپل و هواوی هستند اما همه این شرکت‌ها با کاهش شدیدی در زمینه فروش در کشور اسپانیا مواجه شدند جز شیائومی که توانست رشد سالانه خود را به ۴۶ درصد برساند.

جالب اینجاست اوپو توانست در کشور اسپانیا به رشد حیرت‌انگیز ۱۰۲۴ درصدی دست پیدا کند که البته گفته می‌شود بخش بزرگی از آن نه به خاطر خود اوپو بلکه به خاطر عملکرد فوق‌العاده ریلمی بوده. شما عزیزان می‌توانید عملکرد شرکت‌های مختلف را در جدول زیر در کشور اسپانیا مشاهده کنید.

شیائومی در ایتالیا و فرانسه به ترتیب ۳۰۶ و ۸۳ درصد رشد سالانه را تجربه کرد و در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفت. جالب خواهد بود بدانیم برای ادامه سال تا چه حد این آمار و ارقام دستخوش تغییرات می‌شود چون شیائومی اکنون از سری می ۱۰ خود نیز رونمایی کرده که برخلاف سیاست‌های همیشگی این شرکت از قیمت بالایی برخوردارند. اما غول چینی در بخش میان‌رده از بین گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ و می ۱۰ لایت محصولات زیادی دارد که کاربران می‌توانند آن‌ها را با قیمت فوق‌العاده مناسبی خریداری کنند.

در کشورهای اروپایی گزینه‌های گسترده‌ای برای انتخاب از بین برندهای شیائومی، هواوی، اوپو/ریلمی وجود دارد اما اینطور که به نظر می‌رسد شیائومی در مسیر متفاوتی به نسبت این برندها در حال حرکت است. همان مسیری که سال‌ها قبل هواوی آن را پیمود و و چه بسا اگر تحریم‌ها وجود نداشتند اکنون جدول پرفروش‌ترین‌ها را با ترتیب دیگری مشاهده می‌کردیم.

با این حال فکر می‌کنید شیائومی در حال تبدیل شدن به یک هواوی دیگر است؟ یا سیاست‌ها و اقدامات این شرکت را کاملا مجزا از بزرگ‌ترین فروشنده گوشی در کشور چین می‌دانید؟

