اپل عموما به عنوان شرکت سازنده محصولات گران‌قیمت شهرت دارد. اگرچه چنین رویکردی تأثیر منفی بر کسب‌وکار این شرکت نداشته است، اما افراد زیادی می‌گویند که اپل باید قیمت محصولات خود را کاهش دهد یا تعدادی محصولات ارزان‌تر را عرضه کند. این شرکت مدتی قبل با عرضه نسل جدید آیفون SE چنین کاری را انجام داد. این گوشی که از یکی از بهترین تراشه‌های موبایل موجود در بازار بهره می‌برد، فقط ۳۹۹ دلار قیمت دارد.

اما در این مطلب ما نمی‌خواهیم در مورد ویژگی‌ها و امکانات آیفون SE جدید صحبت کنیم. بلکه می‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم که آیا اپل با عرضه آیفون SE جدید که قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به خانواده آیفون ۱۱ دارد، به ضرر خود عمل کرده است؟ کاربران زیادی طی سال‌های گذشته خواسته خود را مبنی بر معرفی یک آیفون ارزان‌قیمت مطرح کرده‌اند، آیا اپل با گوش دادن به حرف این افراد مرتکب اشتباه شده است؟ ما این‌طور فکر نمی‌کنیم و در ادامه به تشریح این موضوع می‌پردازیم.

آیفون SE جدید یک ضربه به گوشی‌های میان‌رده اندرویدی است

آیفون SE جدید قیمت بسیار پایینی دارد زیرا اپل می‌خواهد آن را از سایر آیفون‌ها متمایز کند. این گوشی در رده جداگانه‌ای قرار دارد و هدف اصلی آن رقابت با گوشی‌های اندرویدی با قیمت حدودا ۴۰۰ دلاری است.

در نگاه اول، آیفون SE تازه‌نفس تفاوت بسیار زیادی با گوشی‌های میان‌رده اندرویدی دارد. گوشی‌های اندرویدی موجود در این محدوده قیمت، معمولا از نمایشگرهای بزرگ، باتری‌های غول‌پیکر و دوربین‌های سه‌گانه یا چهارگانه بهره می‌برند. پس آیفون SE چگونه می‌تواند با آن‌ها رقابت کند؟ با ارائه‌ی مشخصه‌ای که هیچ‌کدام از آن‌ها ندارند و این مشخصه، سیستم‌عامل iOS است.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های گوشی‌های اندرویدی بحث آپدیت نرم‌افزاری است. در این زمینه به گوشی‌های پرچم‌دار توجه بیشتری می‌شود ولی آن‌ها هم در بیشتر مواقع در بهترین حالت تا دو سال نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند. اما آیفون‌ها چنین مشکلی ندارند و آیفون SE جدید به احتمال زیاد iOS 17 و حتی شاید iOS 18 را هم دریافت کند.

علاوه بر این، در حال حاضر میلیون‌ها کاربر موجود در اکوسیستم اپل سال‌ها منتظر عرضه یک آیفون مقرون به صرفه بوده‌اند و چنین محصولی بدون شک توجه آن‌ها را جلب می‌کند. همچنین قیمت مناسب آیفون SE بسیاری از کاربران گوشی‌های اندرویدی را وسوسه می‌کند که وارد اکوسیستم اپل شوند.

ضررهای ناچیز در مقابل سودهای هنگفت

البته، در این میان کاربرانی هم هستند که اگر آیفون SE جدید وجود نداشت، یک آیفون گران‌تر می‌خریدند. در چنین مواردی، اپل در واقع ضرر می‌کند. با این حال، میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان وجود دارند که سال‌هاست از آیفون قدیمی خود استفاده می‌کنند زیرا مثلا از قیمت آیفون‌های جدید ناراضی هستند یا از طراحی آن‌ها رضایت ندارند. برای این افراد، نسل جدید آیفون SE یک فرصت ایدئال برای ارتقای گوشی پدید آورده است. البته مطمئنا بسیاری از این افراد هم تا چند سال آینده از این آیفون SE استفاده خواهند کرد، اما در هر صورت اپل در حال حاضر با فروش گسترده این گوشی می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

همچنین باید به وضعیت جدید پیش آمده برای بازار موبایل هم اشاره کنیم. با توجه به اینکه میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان شغل خود را از دست داده‌اند و باید در هزینه‌های زندگی صرفه‌جویی کنند، پس چنین افرادی هنگام خرید گوشی جدید ترجیح می‌دهند گوشی ارزان‌تر ولی باکیفیتی را خریداری کنند.

نسل جدید آیفون SE تجربه متفاوتی را ارائه می‌دهد

اگرچه نسل جدید آیفون SE از جدیدترین تراشه اپل و آخرین نسخه iOS بهره می‌برد، ولی از طرف دیگر فاقد سیستم فیس آی‌دی است و از دوربین تله‌فوتو یا اولترا واید هم بهره نمی‌برد. با این حال، برای بسیاری از کاربران اساسا چنین ویژگی‌هایی اهمیتی ندارد و این افراد صرفا می‌خواهند با خیال راحت و بدون برخورد با مشکل خاصی برای چند سال از گوشی خود استفاده کنند. از آنجایی که این گوشی از تراشه جدید اپل بهره می‌برد و تا چند سال به‌روزرسانی iOS را دریافت می‌کند، برای چنین افرادی یک گوشی ایدئال محسوب می‌شود. همچنین باید به اندازه کوچک‌تر نمایشگر این گوشی در مقایسه با بسیاری از گوشی‌ها اشاره کنیم که البته افراد زیادی نمایشگرهای کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند.

تمام این تفاوت‌ها، ما را به نکته نهایی این مطلب می‌رساند:

آیفون SE جدید هاله‌ی متفاوتی دارد

چه خوشمان بیاید چه نیاید، میلیون‌ها کاربر هر ساله جدیدترین آیفون را خریداری می‌کنند تنها به این دلیل که جدیدترین آیفون است. برای این افراد، مشخصات و حتی قیمت اهمیت زیادی ندارد و فقط می‌دانند که باید آیفون جدید را در دست بگیرند. به لطف بازاریابی هوشمندانه اپل، کمی پس از عرضه آیفون‌های جدید، افراد زیادی از طراحی آن‌ها خبر پیدا می‌کنند و این یعنی همه می‌دانند که آیا شما مالک آیفون جدید هستید یا نه.

بهره‌گیری از جدیدترین و گران‌ترین آیفون نوعی اعتبار برای فرد موردنظر به همراه می‌آورد ولی برای آیفون SE شاهد چنین موضوعی نخواهیم بود. این گوشی در نهایت یک آیفون ارزان‌قیمت است و به همین خاطر نمی‌تواند توجه افرادی را جلب کند که با استفاده از آیفون قصد دارند نوعی اعتبار برای خود ارائه کنند.

روی هم رفته، هر آیفون جدیدی می‌تواند فروش دیگر آیفون‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آیفون SE تازه‌نفس با توجه به قیمت بسیار مناسبی که دارد، بدون شک می‌تواند بخش قابل توجهی از سهم بازار آیفون ۱۱ را از آن خود کند. اما همان‌طور که گفتیم، بسیاری از کاربران کماکان ترجیح می‌دهند آیفون‌های پرچم‌دار را خریداری کنند ولی آیفون SE جدید علاوه بر اینکه می‌تواند توجه کاربران اندرویدی طرفدار گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه را جلب کند، بلکه مورد توجه افراد دارای قدرت خرید پایین هم قرار می‌گیرد. به همین خاطر این گوشی با فروش بالا می‌تواند درآمد اپل را افزایش دهد و در نهایت این موضوع برای اپل مانند تمام شرکت‌ها بیشترین اهمیت را دارد.

Phone Arena

