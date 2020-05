هواوی بیش از یک سال است که در بن‌بست اختلافات سیاسی و تجاری بین آمریکا و چین گرفتار شده است. در همین رابطه، دولت آمریکا هفته گذشته تحریم‌های علیه هواوی را برای یک سال دیگر هم تمدید کرد. همچنین وزارت بازرگانی آمریکا قوانین جدیدی را اجرا کرده که بر اساس آن، هواوی برای تامین تراشه از شرکت‌های بین‌المللی دچار مشکلات گسترده‌ای می‌شود.

حالا به نظر می‌رسد دولت چین هم در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های آمریکایی است. به گزارش Global Times، دولت چین احتمالا نام تعدادی از شرکت‌های آمریکایی را به فهرست موسوم به شرکت‌های غیر قابل اعتماد اضافه خواهد کرد. از جمله شرکت‌های آمریکایی که ظاهرا قرار است در این فهرست قرار بگیرند می‌توان به اپل، کوالکام، سیسکو و بوئینگ اشاره کرد.

نیازی به گفتن نیست که چین برای اپل و کوالکام بازار بسیار مهمی محسوب می‌شود. اگرچه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ گوشی‌های اپل فقط ۷.۳ درصد از بازار چین را از آن خود کرده‌اند، اما در کل یک ششم فروش آیفون مربوط به بازار چین است. همچنین بیشتر کارخانه‌های سازنده محصولات اپل در کشور چین قرار دارند. کوالکام هم روی هم رفته همکاری گسترده‌ای با سازندگان گوشی‌های چینی دارد.

چین چه اقداماتی علیه شرکت‌های آمریکایی انجام خواهد داد؟

در حال حاضر، مشخص نیست که چین چه نوع تحریم‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی در نظر گرفته است. با این حال، به گفته یکی از منابع آگاه «چین اقدامات متقابل برای حفاظت از حقوق قانونی خود» عملی خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند شامل اعمال محدودیت یا آغاز تحقیقات علیه شرکت‌هایی مانند اپل و کوالکام باشد.

در بخشی از گزارش Global Times به نقل از یکی منابع آمده: «چین تحقیقات بی‌پایانی را در مورد این شرکت‌ها آغاز خواهد کرد. چنین کاری اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و درآمد این شرکت‌ها در بازار چین تحت فشار قرار می‌گیرد.»

در این بین، وزارت امور خارجه چین از دولت ترامپ خواسته تا سرکوب غیرمنطقی شرکت‌های چینی مانند هواوی را متوقف کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین به خبرگزاری رویترز گفته: «چین با قاطعیت از حقوق قانونی شرکت‌های خود دفاع خواهد کرد.»

فعلا چین هیچ برنامه‌ای برای اقدامات متقابل علیه آمریکا اعلام نکرده است و باید صبر کنیم تا ببینیم این ماجرا در چه مسیری حرکت خواهد کرد. همچنین بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، شرکت تایوانی TSMC با توجه به محدودیت‌های جدید دولت آمریکا، پذیرش سفارش‌های هواوی برای تولید تراشه را متوقف کرده و بنابراین به‌زودی باید انتظار واکنش عملی چین را داشته باشیم.

منبع: Android Authority

The post چین برای دفاع از هواوی احتمالا علیه اپل و کوالکام وارد عمل می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala