گلکسی نوت ۲۰ پلاس با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی عرضه خواهد شد

طبق جدیدترین اطلاعات فاش شده، گلکسی نوت ۲۰ پلاس از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. برای مقایسه باید بگوییم گلکسی نوت ۱۰ پلاس مجهز به باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. در این میان برخی کاربران انتظار داشتند که گوشی نوت ۲۰ پلاس مانند اس ۲۰ اولترا دارای باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی باشد که ظاهرا چنین ظرفیتی ارائه نخواهد شد.

به نظر می‌رسد این همان باتری تعبیه شده در گلکسی اس ۲۰ پلاس خواهد بود که طبق بررسی‌های صورت گرفته، در صورت استفاده از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز این باتری می‌تواند ۸۷ ساعت دوام بیاورد و در صورت بهره‌گیری از رفرش ریت ۶۰ هرتز این دوام به ۹۷ ساعت می‌رسد.

همچنین بر اساس این اطلاعات جدید و البته همانطور که انتظار داشتیم، گلکسی‌ نوت ۲۰ پلاس همراه با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شود. هنوز معلوم نیست که آیا دقیقا همان سنسور قرار گرفته در گلکسی اس ۲۰ پلاس مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اینکه شاهد بهره‌گیری از سنسور بهبود یافته خواهیم بود. علاوه بر این، بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، نوت ۲۰ پلاس فاقد دوربین پریسکوپی خواهد بود و در عوض مانند گوشی‌های اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس از دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در مورد ظرفیت مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ هم مدتی قبل خبری منتشر شد که اگر صحت داشته باشد، برای این گوشی باید انتظار بهره‌گیری از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی داشته باشیم. روی هم رفته با توجه به نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه خانواده گلکسی نوت ۲۰، روزبه‌روز اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود.

