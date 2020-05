مچ ‌بند شیائومی می بند ۵ به احتمال زیاد تابستان امسال رونمایی و به بازار عرضه می‌شود و به همین خاطر تصمیم گرفتیم تمام آنچه را که درباره این گجت هوشمند می‌دانیم با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.

شیائومی طی سال‌های اخیر تلاش کرد با تولید محصولات ارزان قیمت ولی بسیار با کیفیت، توجه کاربران را به خود جلب کند که البته موفق هم بود. خوشبختانه عملکرد عالی این شرکت در قیمت‌گذاری و کیفیت بالای محصولات صرفا به بخش گوشی موبایل محدود نشد و مچ ‌بندهای می ‌بند که برای اهداف ورزشی و سلامت استفاده می‌شوند هم در بین علاقه‌مندان به گجت‌های پوشیدنی حسابی محبوب شده‌اند.

می بند ۴ در کشور آمریکا تنها ۴۰ دلار قیمت دارد و برای آن دسته از کاربرانی که واقعا در محدوده بودجه قرار دارند بی‌نظیر است چون هم امکانات خوبی دارد و هم قیمت پایین. کیفیت آن هم در طول این سال‌ها ثابت شده و همین مسئله هم موجب شد شیائومی این مسیر موفقیت آمیز را ادامه دهد تا جایی که اکنون تصمیم دارد می‌ بند ۵ را راهی بازار کند.

می بند ۴ عملکرد خوبی از خود نشان داد لذا انتظار عرضه یک جانشین شایسته و با کیفیت را برای آن داریم. احتمالا گجت جدید تابستان امسال رونمایی و به بازار عرضه می‌شود و به همین خاطر تصمیم گرفتیم تمام آنچه که طی این روزها در رابطه با آن گفته شده، از شایعه تا واقعیت، مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برنامه غول چینی برای آینده گجت‌های پوشیدنی چیست.

قیمت و تاریخ معرفی مچ ‌بند شیائومی می بند ۵

با داغ شدن شایعات پیرامون این مچ‌ بند، طبیعی است تاریخ انتشار آن نیز بسیار نزدیک باشد. شیائومی می بند ۴ را در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) سال گذشته راهی بازار کرد که یعنی تقریبا یک ماه دیگر اولین سالگرد این گجت را شاهد خواهیم بود. بنابراین این احتمال وجود دارد تا یک یا دو ماه دیگر شاهد عرضه رسمی می بند ۵ به بازار باشیم.

اما به گفته وب‌سایت Indiashopps، کمیسیون ارتباطات ملی تایوان (NCC) اخیرا گواهی محصولی را با شماره مدل XMSH10HM صادر کرد که این شماره با می بند ۴ بسیار شباهت دارد (XMSH07HM) و درواقع می‌توان گفت این مدل همان می بند ۵ است. از آن جایی هم که گواهی آن صادر شده، بنابراین به زودی باید شاهد رونمایی آن باشیم.

همینطور به این نکته نیز اشاره شده که شیائومی مچ ‌بند جدید خود را با قیمت ۱۷۹ یوان (۲۵.۳۱ دلار) راهی بازار خواهد کرد. البته از آن جایی که این تبدیل قیمت صرفا روی کاغذ صورت گرفته بنابراین باید انتظار داشته باشیم نسخه جهانی این محصول کمی گران‌تر از ۲۵ دلار باشد. می بند ۴ اوایل عرضه ۳۹.۹۹ دلار قیمت داشت اما اکنون در آمازون می‌توانید آن را با قیمت ۳۲ دلار خریداری کنید. با این اوصاف جای تعجب نخواهد داشت اگر شاهد برچسب قیمتی ۴۰ دلاری برای می بند ۵ باشیم.

البته نسخه‌های با/بدون NFC هم از نظر قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند که بدیهی است قیمت نسخه‌ای با NFC گران‌تر خواهد بود. این مسئله برای می بند ۴ هم وجود داشت و اگر در سری جدید هم وجود داشته باشد، از این بابت که چقدر تفاوت قیمتی ایجاد می‌کند مطلع نیستیم.

شیائومی قصد دارد مچ ‌بند ارزان قیمتی را با نام می بند ۴C راهی بازار کند که به نوعی می‌توان آن را نسخه تغییر نام یافته مچ ‌بند ردمی بند دانست؛ محصولی که اخیرا در بازار چین عرضه شد و خب می‌توان حدس زد می بند ۴C همان ردمی بند است که وارد بازار جهانی خواهد شد. اما خب با بررسی‌هایی که در رابطه با مچ ‌بند ردمی بند صورت گرفت، پیشنهاد می‌شود به خرید آن فکر نکنید.

مشخصات فنی مچ ‌بند شیائومی می بند ۵

در ماه ژانویه شنیده بودیم شیائومی قصد دارد در مچ ‌بند جدید خود از سخت‌افزارهای بروزتری استفاده کند. مثلا یکی از این تغییرات سخت‌افزاری به نمایشگر آن بر می‌گردد. جایی که شاهد یک صفحه ۱.۲ اینچی AMOLED خواهیم بود که به نسبت نمایشگر ۰.۹۵ اینچی شیائومی واقعا بزرگ‌تر است. اینطور هم که گفته می‌شود، نمایشگر AMOLED جدید از کنتراست بهتری برخوردار است و لذا کار کردن با آن نیز لذت‌بخش‌تر خواهد شد. هر چند مهم‌ترین تغییر به اندازه صفحه مربوط می‌شد که احتمالا شاهد آن خواهیم بود. خوشبختانه این اندازه آنقدرها زیاد نیست که باعث افزایش وزن می بند ۵ شود.

می بند ۳ و ۴ از NFC پشتیبانی می‌کردند اما فقط کاربران چینی بودند که می‌توانستند از این قابلیت بهره ببرند. با توجه به شایعات اما می‌ بند ۵ نه تنها از این قابلیت پشتیبانی می‌کند، بلکه اجازه دسترسی به آن برای دیگر مردم جهان نیز فراهم خواهد شد. از بابت اینکه خدمات پرداخت غیر حضوری در می بند ۵ از نظر سهولت و کاربردی‌ بودن پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت مطمئنیم، اما نمی‌دانیم شیائومی صرفا از سرویس اختصاصی می پی استفاده می‌کند و یا اجازه استفاده از گزینه‌های دیگر نظیر گوگل پی نیز فراهم است.

قابلیت‌های شیائومی می بند ۵

در تاریخ ۵ مه سال جاری، وب‌سایت TizenHelp طی گزارشی اعلام کرد می بند ۵ با قابلیت‌های جدید سنجش سلامتی راهی بازار خواهد شد که به کاربران این امکان را می‌دهد بهتر و دقیق‌تر از قبل، فعالیت‌های جسمانی خود را زیر نظر داشته باشند.

با توجه به گفته‌های این وب‌سایت، مانند Heart Points گوگل فیت و Active Zone Minutes فیت‌بیت، شیائومی هم قصد دارد قابلیت PAI را به مچ ‌بند جدید خود اضافه کند. PAI در واقع مخفف عبارت Personal Activity Intelligence است که به کاربران این امکان را می‌دهد در لحظه، تمام آنچه را که از سلامت کلی آن‌ها به صورت نمودار به نمایش درآورده، به شکل یک امتیاز درآورد تا درک آن بسیار آسان باشد. این قابلیت بر اساس ضربان قلب کاربر به او از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز می دهد که بدیهی است هر چه امتیاز بیشتر باشد، یعنی کاربر در شرایط جسمانی بهتری به سر می‌برد.

البته TizenHelp یک ادعای بسیار جالبی هم داشت که می بند ۵ قرار است قابلیت PAI را به جای شمارنده قدم در خود داشته باشد که خب اصلا نمی‌توان چنین چیزی را پذیرفت. شیائومی هیچوقت مچ‌بندی را وارد بازار نمی‌کند که یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های هر مچ‌بند را نداشته باشد.

خبر خوب برای کاربران می بند ۴ یا حتی می بند ۳ این است که احتمالا شیائومی قابلیت API را به این سری از مچ ‌بندهای خود خواهد آورد. جالب اینجاست هوامی، برند زیر مجموعه شیائومی در ساخت مچ بند، این قابلیت را به ساعت‌های هوشمند Amazfit GTR و GTS خود که سال قبل راهی بازار شدند اضافه کرد. همچنین این شرکت (هوامی) مدعی شد می بند ۵ قطعا در سال ۲۰۲۰ راهی بازار می‌شود.

از مچ ‌بند شیائومی می بند ۵ چه انتظاراتی داریم؟

می بند ۴ با قیمت خوب و قابلیت‌های سلامتی متعدد خود شناخته می‌شود اما خب هنوز تا تبدیل شدن به یک مچ‌بند حرفه‌ای فاصله زیادی دارد. بنابراین امیدواریم یک سری از این کمبودی‌ها در می بند ۵ جبران شود که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

افزایش دقت سنسور ضربان قلب

سنسور اپتیکال ضربان قلب در می بند ۴ عملکرد فوق‌العاده‌ای در حالت عادی دارد اما گفته می‌شود گاهی اوقات در حالی که کاربر در شرایط سخت تمرین قرار دارد به درستی عمل نمی‌کند. البته این عملکرد ناپایدار اصل به معنای ضعیف بودن مچ‌بند یا سنسور نیست و شاید برای برخی‌ها اصلا چنین مشکلی وجود نداشته باشد. اما ظاهرا هنگام فشار بالای تمرینات، این سنسور اندکی ضعیف عمل می‌کرد و خب شیائومی می‌تواند اقداماتی جهت بهبود آن انجام دهد.

برنامه Mi Fit

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های هر ساعت، برنامه‌هایی است که در آن وجود دارد. مسلما کسی نمی‌خواهد همیشه اعداد و ارقامی در رابطه با میزان عملکرد خود تماشا کند بدون اینکه اصلا از تاثیرات آن روی سلامتی خود با خبر باشد. البته برنامه Mi Fit در حال حاضر بد نیست اما قطعا جا برای پیشرفت آن وجود دارد.

در بخشی از این برنامه همه چیز به سادگی قابل دسترسی است و در بخشی دیگر این دسترسی‌ها سخت می‌شود. مثلا می‌توانید بدون دردسر، وضعیت سلامتی روزانه خود را مشاهده کنید اما وقتی قصد چک کردن تاریخچه آن را داشته باشید باید مسیر زیادی را طی کنید. این مسئله برای آن دسته از کاربرانی که دائما در حال بررسی وضعیت خود هستند می‌تواند آزاردهنده باشد.

همچنین نمایش وضعیت سلامت می‌تواند بسیار راحت‌تر شود. مثلا در طول تمرین نمی‌توانید اطلاعات مربوط به ضربان قلب را به صورت تمام صفحه تماشا کنید و این جزئیات فقط درون یک کادر کوچک به نمایش در می‌آید. حال امیدواریم با بزرگ‌تر شدن نمایشگر در می بند ۵، این مشکلات ریز و درشت حل شود. همینطور سازگاری با دیگر برنامه‌های سلامتی هم در Mi Fit ضعف دارد و باید بهتر شود. بسیاری از کاربران از می بند استفاده می‌کنند و شیائومی باید این اجازه را به کاربران بدهد تا به راحتی با هم در ارتباط بوده و یکدیگر را به چالش بکشند.

تغییر طراحی می بند ۵

مچ ‌بندهای شیائومی همیشه طراحی بسیار ساده‌ای داشتند که خب با قیمت پایین، نمی‌شد انتظار دیگه‌ای هم داشت اما مشکل اینجاست که این محصولات تا حدودی هم شبیه یکدیگر هستند. هرچند هیچ مشکلی در رابطه با این طراحی وجود ندارد اما امیدواریم برای تنوع هم شده، شیائومی در طراحی می بند ۵ نوآوری بیشتری به خرج دهد یا حداقل در انتخاب بندهای مختلف آن گزینه‌های بیشتری را در اختیار کاربران قرار دهد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شیائومی مچ ‌بند جدید خود را با قابلیت‌های یاد شده و طراحی متفاوت راهی بازار می‌کند؟ اگر شما یکی از کاربران می بند ۴ هستید می‌توانید نظرات خود را در رابطه با نقاط ضعف آن و آنچه که انتظار دارید در سری بعد جبران شود با ما به اشتراک بگذارید.

