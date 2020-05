پردازنده مدیاتک Dimensity 820 با پشتیبانی از اینترنت ۵G رونمایی شد

مدیاتک ساعاتی پیش از پردازنده جدید و قدرتمند خود با نام Dimensity 820 رونمایی کرد که هم قیمت مناسبی دارد و هم از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند.

در روزهای اخیر زمزمه تولید پردازنده‌ای قدرتمند و ارزان قیمت از مدیاتک به گوش می‌رسید که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و قرار است تحولی در بازار گوشی‌های میان‌رده‌ پدید بیاورد. امروز اما این اتفاق رخ داد و Dimensity 820 رونمایی شد. پردازنده‌ای که بر اساس لیتوگرافی ۷ نانومتری تولید شده و از ۴ هسته Cortex-A76 و ۴ هسته Cortex-A55 بهره می‌برد. نقطه عطف بزرگ این محصول، فرکانس پردازنده‌های قدرتمند آن است که به عدد شگفت انگیز ۲.۶ گیگاهرتز می‌رسد و می‌توان تا ۱۶ گیگابایت رم LPDDR4x نیز به محصولی که از Dimensity 820 به عنوان قلب تپنده خود استفاده می‌کند اضافه کرد.

پردازنده گرافیکی Dimensity 820 با نام Mali-G57 شناخته می‌شود و به نسبت نمونه بکار رفته در Dimensity 800 یک هسته بیشتر دارد (از چهار به پنج هسته). همین موضوع باعث شده بازی‌هایی که از نرخ فریم ۱۲۰ هرتز نیز بهره می‌برند توسط این گرافیک اجرا شوند چون مدیاتک پشتیبانی از نمایشگرهایی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را نیز برای این پردازنده فراهم کرده که این واقعا حیرت‌انگیز است.

البته این پردازنده مانند +Dimensity 1000 مخصوص بازی نیست اما می‌تواند تمام انتظارات کاربران را در سطح متوسط برطرف کند. متاسفانه تنها نقطه ضعف این پردازنده شاید پشتیبانی آن از نمایشگرهایی با وضوح +۱۰۸۰P باشد که خب در واقع بیشتر از این هم انتظار نمی‌رفت.

Dimensity 800 Dimensity 820 +Dimensity 1000 نام پردازنده ۷nm ۷nm ۷nm لیتوگرافی Cortex-A76 @ 2.0GHz Cortex-A76 @ 2.6GHz Cortex-A77 @ 2.6GHz هسته بزرگ Cortex-A55 @ 2.0GHz Cortex-A55 @ 2.0GHz Cortex-A55 @ 2.0GHz هسته کوچک Mali-G57 با ۴ هسته Mali-G57 با ۵ هسته Mali-G77 با ۹ هسته پردازنده گرافیکی LPDDR4x تا ۱۶ گیگابایت LPDDR4x تا ۱۶ گیگابایت LPDDR4x تا ۱۶ گیگابایت میزان حافظه رم UFS UFS UFS نوع حافظه داخلی +۱۰۸۰P با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز +۱۰۸۰P با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز +۱۰۸۰P با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز نمایشگر تک سیم‌کارت دو سیم‌کارت دو سیم‌کارت اینترنت ۵G وای‌فای ۵، بلوتوث ۵.۱ وای‌فای ۵، بلوتوث ۵.۱ وای‌فای ۶، بلوتوث ۵.۱ اتصالات بی‌سیم

از نکات پر اهمیت دیگر در مورد این چیپ، پشتیبانی آن از اینترنت ۵G است که همین مسئله آن را به رقیبی سخت برای اسنپدراگون ۷۶۵G یا حتی ۷۶۸G بدل می‌کند. اما آیا این پردازنده واقعا می‌تواند در حد و اندازه‌های میان‌رده قدرتمند کوالکام ظاهر شود؟ بررسی‌های بیشتر باید زمانی صورت گیرد که این پردازنده در یک محصول بکار گرفته شود تا بتوان آن را با نماینده‌های رقیب مقایسه کرد. اما متاسفانه در اینجا صرفا باید به اعداد و ارقام روی کاغذ متوسل شویم. شما عزیزان می‌توانید مقایسه این پردازنده را با اسنپدراگون ۷۶۵G که توسط خود مدیاتک انجام شده مشاهده کنید.

با توجه به این بنچمارک‌ها، نماینده مدیاتک توانست در گیک‌بنچ ۴.۲، ۷ درصد در حالت تک هسته و ۳۷ درصد در حالت چند هسته بهتر از نماینده کوالکام ظاهر شود. همچنین پردازنده گرافیکی بکار رفته در آن نیز ۳۳ درصد فریم ریت بیشتری را در تست GFXBench Manhattan 3.0 به نمایش درآورد. مدیاتک سوای قدرت بالای Dimensity 820 ادعا کرده این پردازنده علی‌رغم بهره‌مندی از اینترنت ۵G و واحد پردازشگر عصبی، مدیریت بسیار خوبی در مصرف انرژی دارد که این مسئله حتما باید در واقعیت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

پیش‌تر هم اعلام شد و می‌دانیم شیائومی اولین شرکتی است که از این پردازنده در گوشی خود با نام می نوت ۱۰ یا ردمی K30i استفاده می‌کند. بنابراین باید همین روزها انتظار معرفی این دو گوشی یا حداقل یکی از این دو را داشته باشیم.

نظر شما در رابطه با مدیاتک و پردازنده‌های این شرکت چیست؟ آیا مدیاتک می‌تواند در آینده به رقیب سر سخت کوالکام، سامسونگ، هواوی و یا حتی اپل تبدیل شود؟

