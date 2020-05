با توجه به گزارشی که به تازگی از تایوان منتشر شده، TSMC به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار سفارش از هواوی دریافت کرد که شامل چیپ‌های ۵ و ۷ نانومتری می‌شود. اینطور که به نظر می‌رسد، غول چینی چیپ‌های ۵ نانومتری را برای پردازنده کایرین ۱۰۲۰ و ۷ نانومتری را برای گوشی‌های ارزان قیمت‌تر مجهز به اینترنت ۵G می‌خواهد. اما ظاهرا TSMC آنقدر سخت مشغول رسیدگی به دیگر سفارشات است که نمی‌تواند دیگر هیچ سفارش جدید دیگری را بپذیرد. اما این مسئله شاید بخش کوچکی از نگرانی‌های هواوی را تشکیل دهد.

جمعه گذشته، وزارت بازرگانی ایالات‌متحده قانون جدیدی را در ادامه تحریم‌های هواوی تصویب کرد که به موجب آن، تمام شرکت‌های خارجی که از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزار آمریکا در فرایند ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند باید برای تامین خواسته‌های هواوی از واشنگتن مجوز دریافت کنند. بنابراین TSMC که یکی از این شرکت‌ها است نمی‌تواند هیچ سفارش جدیدی از هواوی دریافت کند اما موظف است طبق قانون، تمام سفارش‌های قبل از این تاریخ را برای این شرکت ارسال کند.

البته گفته می‌شد هواوی با پیش‌بینی چنین شرایطی، به اندازه ۱ سال برای خود چیپ‌ست انبار کرده اما بعید به نظر می‌رسد این مسئله بتواند این شرکت را نجات دهد. هواوی باید به جای اینکه به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، برای رفع مشکلات و درگیری‌ها اقدام کند چون در غیر این صورت قطعا با مشکلات بزرگ‌تری روبرو خواهد شد.

البته هواوی در رابطه با این مسئله هیچ‌ گونه اظهار نظری نکرده و خود TSMC نیز معتقد است این حرف‌ها شایعه‌ای بیش نیست. اینکه واقعا شرکت تایوانی به خاطر حجم بالای سفارشات نمی‌تواند نیاز هواوی را برطرف کند یا فشار دولت آمریکا اصلا مشخص نیست چون پیش‌تر هم این شرکت اعلام کرد تحریم‌های آمریکا هیچ تاثیری روی روابط آن با این شرکت چینی نخواهد داشت.

هواوی توانست با تولید گوشی‌های فوق‌العاده خود در بازار چین به برند اول تبدیل شود و این روند موفقیت آمیز حتی با تحریم‌های نرم‌افزاری گوگل نیز مختل نشد. اما به نظر می‌رسد این بار اوضاع بسیار جدی است چون در این صورت این شرکت اصلا نمی‌تواند گوشی تولید کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا این شرکت می‌تواند با این شرایط در بازار باقی بماند؟

