اختراع جالب محقق ایرانی برای تشخیص ویروس کرونا به کمک گوشی هوشمند

مسعود طبیب‌ آذر، محقق ایرانی و استاد دانشگاه یوتا ایالات متحده آمریکا، گجتی را اختراع کرد که ۶۰ ثانیه بعد از عطسه یا سرفه به سمت گوشی، به شما در تشخیص ویروس کرونا کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری Metro UK، مسعود طبیب آذر که یکی از برجسته‌ترین محققین و اساتید دانشگاه یوتا آمریکا محسوب می‌شود، به کمک تیمی از پژوهشگران موفق به طراحی سنسور کوچکی شدند که به پورت شارژر گوشی متصل شده و با بررسی اجزای آب دهان می‌تواند کاربر را از این بابت که مبتلا به ویروس کرونا است یا خیر مطلع سازد.

اگر شخصی به سمت این سنسور فوت کند، نفس بکشد و عطسه یا سرفه کند، این سنسور می‌تواند بگوید آیا آن‌ها به کرونا مبتلا هستند یا خیر. اگر ویروس شناسایی شود، رشته‌های DNA موجود درون سنسور با پروتئین موجود در ویروس ترکیب شده و سپس با تحریک مقاومت الکتریکی، مثبت بودن نتیجه صادر می‌شود.

همچنین بعد از اینکه تست به پایان رسید، یک جریان الکتریکی باعث تجزیه و نابودی ویروس می‌شود تا کاربر بتواند بار دیگر از آن استفاده کند.

این سنسور بعد از مثبت شدن نتیجه به رنگ دیگری در آمده و یا به طور کلی با جلوه‌های بصری، کاربر را از این موضوع آگاه می‌کند و بنابراین بدون چشم مسلح هم می‌توان به نتیجه پی برد.

طبیب آذر که به خاطر چنین اختراعی از سوی بنیاد ملی علوم ۲۰۰.۰۰۰ دلار پاداش دریافت کرد، گفت این گجت تا سه ماه دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت چون وی یک سال پیش نسخه اولیه آن را برای تشخیص ویروس زیکا ناشی از گزیدگی یک حشره طراحی کرده بود.

برنامه داریم این گجت را طوری برنامه‌ریزی کنیم که بتواند اینبار ویروس کرونا را تشخیص دهد.

طبیب آذر معتقد است به کمک این گجت‌ها دیگر برای تست‌ افراد نیازی به روش‌های سخت و آزاردهنده نخواهد بود و هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه زیاد از بابت ابتلا به بیماری کرونا مطلع شود. در حال حاضر پزشکان با جمع‌آوری و بررسی نمونه خلط حلق یا بینی، ابتلا یا عدم ابتلا به کرونا را تشخیص می‌دهند و این مسئله می‌تواند واقعا برخی‌ها را آزار دهد.

به گفته طبیب آذر، این دستگاه می‌تواند چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار هزینه داشته باشد و به خاطر سهولت استفاده، در ایجاد آرامش ذهنی برای کاربران بسیار مفید خواهد بود.

