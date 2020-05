به نظر می‌رسد شرکت اچ تی سی قصد دارد یک هدفون کاملا بی‌سیم به بازار عرضه کند که HTC U Ear نام خواهد گرفت و با توجه به عکس بالا ه از آن لو رفته، این هدفون شباهت انکار ناپذیری به هدفون‌های ایرپادز شرکت اپل دارد.

عکس بالا از این هدفون از طریق آژانس رگولاتوری که کارهای ثبت این محصول در آمریکا و تایوان را به عهده دارد لو رفته و وب‌سایت Android Police آن را منتشر کرده است.

جزئیات خاصی از این محصول فعلا در دسترس نیست و تنها می‌توانیم طراحی هدفون جدید اچ تی سی را ببینیم؛ ظاهر شبیه به ایرپادز با بدنه براق پلاستیکی. البته این هدفون کپی کامل ایرپادز هم نیست و برای مثال محل پین‌های شارژ هدفون روی بدنه فرق دارد! رنگ مشکی هم چیزی است که به نظر نمی‌رسد هرگز ایرپادز اپل را در آن ببینیم و البته احتمالا این هدفون اچ تی سی در رنگ‌های بیشتری هم عرضه خواهد شد.

یک نکته مهم دیگر، کیس این هدفون است که در تصویر بالا شباهت زیادی به کیس ایرپادز دارد اما در واقعیت، نحوه باز شدن آن کاملا با ایرپادز متفاوت است و بیشتر مثل یک جعبه حلقه باز می‌شود. جدا از این موضوع، زیر این کیس هم محل پورت USB-C است که این هدفون با آن شارژ می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد در بسته‌بندی هدفون هم شاهد کابل USB-C به USB-A خواهیم بود. تا به اینجا، اچ تی سی حداقل دو ویژگی که در ایرپادز انتظار آن را می‌کشیم دارا است و آن رنگ مشکی و پورت USB-C است.

هدفون اپل ایرپادز اولین بار در سال ۲۰۱۶ و در کنار آیفون ۷ معرفی شد. از آن زمان تا کنون، شاهد نسل دوم این هدفون و نسخه حرفه‌ای‌تر آن با نام AirPods Pro هم بوده‌ایم. همچنین این هدفون‌ها آنقدر محصول موفقی بوده‌اند که تقریبا هر شرکت تکنولوژی دیگری که می‌شناسیم، سراغ تولید یک محصول با کارایی مشابه ایرپادز رفته است. از آخرین بازیگران این میدان می‌توانیم به آمازون، جبرا و مایکروسافت و گوگل اشاره کنیم که هدفون‌های کاملا بی‌سیم عرضه کرده‌اند. شرکت‌هایی مثل هواوی هم سعی داشته‌اند با هدفون‌هایی که از نظر ظاهری هم شباهت زیادی به ایرپادز دارند وارد این میدان شوند. حالا اما نوبت به اچ تی سی رسیده که این روزها دیگر آن فروغ گذشته را ندارد و به ندرت خبری از آن می‌شنویم. شما درباره هدفون جدید اچ تی سی چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post اچ تی سی در حال ساخت یک هدفون شبیه به ایرپادز اپل است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala