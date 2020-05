دو تصویر مربوط به طراحی گلکسی نوت ۲۰ منتشر شد

همانطور که احتمالا می‌دانید، طی هفته‌های گذشته اطلاعات زیادی در مورد گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فاش شده است و مثلا می‌توانیم به اطلاعات مربوط به باتری و دوربین مدل پلاس این خانواده اشاره کنیم. حالا در همین رابطه، شب گذشته دو تصویر منتسب به نوت ۲۰ منتشر شده که ظاهرا کلیت طراحی این گوشی را نشان می‌دهند.

Ice Universe که یکی از مشهورترین افشاگران حوزه موبایل محسوب می‌شود، این دو تصویر را منتشر کرده و در ادامه اعلام کرده که آن‌ها پیش‌نمایشی از طرح کلی این گوشی هستند. اما روی هم رفته، همین تصاویر هم می‌تواند ویژگی‌های مهم طراحی گوشی موردنظر را نشان دهد. همانطور که می‌توانید ببینید، گلکسی نوت ۲۰ مانند نسل قبلی و البته خانواده اس ۲۰، از حفره نمایشگر مرکزی بهره می‌برد. در پنل پشتی هم ماژول مربعی شکل دوربین با داشتن سه دوربین و یک فلش توجه را جلب می‌کند.

اما همانطور که گفتیم، این افشاگر خاطرنشان کرده که چنین طرحی هنوز نهایی نشده و بنابراین شاید در طرح نهایی برخی تغییرات اعمال شود. اما در هر صورت با توجه به گزارش‌های متعددی که منتشر شده، احتمالا طرح نهایی این گوشی مشابه همین دو تصویر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات مطرح شده، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ از نسل جدید حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر کوالکام بهره می‌برند که ۱۷ برابر اندازه بزرگ‌تری دارد و ظاهرا از لحاظ دقت و سرعت هم عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد. همچنین مدل پلاس این خانواده به احتمال زیاد از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و مدل استاندارد مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود.

