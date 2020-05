شب گذشته سامسونگ از نسل جدید سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی به نام ISOCELL GN1 رونمایی کرد. این اولین سنسور سامسونگ محسوب می‌شود که به‌طور همزمان از قابلیت فوکوس خودکار dual-pixel و ترکیب پیکسل Tetracell پشتیبانی می‌کند که این یعنی سنسور مذکور هم در محیط‌های کم‌نور عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کند و هم در زمینه‌ی سرعت فوکوس خودکار حرف زیادی برای گفتن دارد.

سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ با ترکیب ۴ پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های ۱۲.۵ مگاپیکسلی ثبت کند.

اندازه هر پیکسل این سنسور ۱.۲ میکرومتر است که در بین سنسورهای دوربین موبایل اندازه استانداردی محسوب می‌شود. رقیب اصلی این سنسور، سنسور دوربین IMX689 سونی است که در گوشی‌هایی مانند اوپو فایند ایکس ۲ پرو مورد استفاده قرار گرفته و از رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی و پیکسل‌های ۱.۲۲ میکرومتری بهره می‌برد. به صورت پیش‌فرض، سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ با ترکیب ۴ پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های ۱۲.۵ مگاپیکسلی ثبت کند و در چنین حالتی، اندازه هر پیکسل به‌صورت نرم‌افزاری به ۲.۴ میکرومتر می‌رسد.

پشتیبانی از فوکوس خودکار dual-pixel از این جهت اهمیت دارد که سامسونگ اخیرا در این زمینه انتقادات زیادی را برانگیخته است. گلکسی اس ۲۰ اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که سنسور مذکور فاقد تکنولوژی dual-pixel است و به همین خاطر بابت عملکرد ضعیف فوکوس خودکار این دوربین، انتقادات متعددی مطرح شده است.

در هر صورت، این سنسور جدید سامسونگ حداقل بر روی کاغذ امکانات مناسبی دارد و باید ببینیم در عمل هم می‌تواند توجه کاربران را جلب کند یا نه. به گفته سامسونگ، تولید انبوه سنسور ISOCELL GN1 از ماه جاری آغاز می‌شود و این یعنی به زودی گوشی‌های مبتنی بر آن روانه‌ی بازار خواهند شد.

