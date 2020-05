ماژول دوربین وان پلاس ۸ پرو از دوربین موسوم به Color Filter بهره می‌برد که به کاربران اجازه می‌دهد عکس‌هایی با رنگ خاکستری و مسی ثبت کنند. اما چند روز قبل ویدیوها و گزارش‌هایی منتشر شد که طبق آن‌ها، از این دوربین می‌توان برای مشاهده پشت برخی پلاستیک‌های نازک (مانند اپل تی‌وی و کنترل تلویزیون) و همچنین لباس‌های نازک استفاده کرد.

حالا کمپانی وان‌پلاس در شبکه اجتماعی چینی Weibo پستی منتشر کرده که در آن آمده با توجه به نگرانی‌های پیش آمده در مورد نقض حریم خصوصی، دوربین Color Filter وان پلاس ۸ پرو موقتا غیرفعال می‌شود. طبق این پست، تاثیر دوربین موردنظر فقط بر روی برخی مواد خاص است و تنها در فاصله‌ی بسیار نزدیک می‌توان پشت این اجسام را مشاهده کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده: «به منظور از بین بردن نگرانی کاربران، ما تصمیم گرفتیم عملکرد این دوربین را از طریق به‌روزرسانی نرم‌افزاری موقتا غیرفعال کنیم.» گفته می‌شود این آپدیت تا یک هفته آینده ارائه خواهد شد.

از آنجایی که این شبکه اجتماعی توسط کاربران چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشخص نیست که آیا در دیگر کشورهای جهان هم این دوربین غیرفعال می‌شود یا نه و در این زمینه وان‌پلاس احتمالا بیانیه تکمیلی منتشر خواهد کرد. این شرکت قصد دارد با حل این مشکل، در آینده نزدیک بار دیگر دوربین موردنظر را فعال کند.

منبع: Android Authority

