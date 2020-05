قیمت گوگل پیکسل ۵ فاش شد؛ خبر بد برای گلکسی اس ۲۰

روز گذشته یکی از کاربران ردیت تصویری را به اشتراک گذاشت که با استناد بر آن می‌توانیم بگوییم قیمت گوگل پیکسل ۵ پایین‌تر از آن چیزی است که انتظار داشتیم و این می‌تواند خبر بسیار بدی برای پرچم‌دارهای مقرون به صرفه مانند گلکسی اس ۲۰ باشد.

علی‌رغم استفاده از بهترین دوربین‌های موجود، پیکسل‌ها هیچوقت نتوانستند در بین دیگر گوشی‌های هوشمند بدرخشند و موفقیت چشم‌گیری را برای گوگل به ارمغان بیاورند. معمولا قیمت این گوشی‌ها نیز در مقایسه با امکاناتی که ارائه می‌دادند زیاد بود و لذا تمام جذابیت‌های این محصول نادیده گرفته می‌شد. اما گوگل ظاهرا سیاست خود را تغییر داده و قصد دارد محصولاتش را با قیمت معقول‌تری راهی بازار کند. حداقل این چیزی است که از نظرسنجی اخیر این شرکت می‌فهمیم.

گوگل اخیرا از کاربران پرسید «اگر تنها یک انتخاب داشته باشید، کدام یک از پیکسل‌های زیر را خریداری می‌کردید؟» در پایین آن نیز جدولی وجود داشت که قیمت دو گوشی معمولی و بالارده پیکسل را نشان می‌داد. شرکت‌ها معمولا از اینگونه روش‌ها برای ترغیب کاربران جهت خرید محصولات خود استفاده می‌کنند و خب اگر این نظرسنجی واقعی باشد، بنابراین احتمالا شاهد ارزان قیمت‌ترین پیکسلی خواهیم بود که تاکنون راهی بازار شده و این مسئله می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌ها خبر بدی باشد.

در این تصویر دو گوشی وجود دارد که یکی از آن‌ها «گوگل پیکسل» با بدنه پلاستیکی و هدفون ۳.۵ میلی‌متری است که ۳۴۹ دلار قیمت گذاری شده و دیگری هم یک گوشی با نام «پریمیوم گوگل پیکسل» است که طبق نوشته، بهترین دوربین را در نوع خود دارد و از شارژر بی‌سیم و استاندارد ضد آب بهره می‌برد. این گوشی تنها ۶۹۹ دلار قیمت دارد که خب انتظار چنین قیمتی را نداشتیم.

اولین گوشی قطعا پیکسل ۴a است. محصولی که هم از بدنه پلاستیکی بهره می‌برد، هم جک ۳.۵ میلی‌متری دارد و هم با قیمت ۳۴۹ دلار راهی بازار خواهد شد که البته در مورد قیمت فعلا همه چیز قطعی نشده اما در همان محدوده قرار دارد. هفته گذشته وب‌سایت ۹to5Google ادعا کرد گوگل گوشی میان‌رده خود را ۵۰ دلار ارزان‌تر از آیفون SE 2020 و با قیمت ۳۴۹ دلار راهی بازار می‌کند و خب به نظر می‌رسد این شرکت با این کار خواسته فاصله زیاد ایجاد شده بین پیکسل ۴a و آیفون SE را که به خاطر پردازنده قدرتمند A13 هست به نوعی جبران کند.

هنوز نمی‌دانیم «پریمیوم گوگل پیکسل» قرار است در نهایت چه گوشی باشد اما با استناد بر شایعات اخیر احتمالا این محصول همان پیکسل ۵ است. اگر این فرض درست باشد، بنابراین گوگل پرچم‌دار بعدی خود را ۱۰۰ دلار کمتر از پیکسل ۴ که پاییز سال گذشته با قیمت ۷۹۹ دلار راهی بازار شده بود عرضه می‌کند. مهم‌تر اینکه با این برچسب قیمتی، پیکسل ۵ تقریبا هم قیمت آیفون ۱۱ شده و از طرفی ۳۰۰ دلار از گلکسی اس ۲۰ نیز ارزان‌تر خواهد بود. شاید اگر گوگل عجله نکند و همزمان با سری آیفون ۱۲ از این محصول رونمایی کند، بتوانیم آن را حتی رقیبی جدی برای آیفون ۱۲ بدانیم که گفته می‌شود با قیمت ۶۴۹ دلار راهی بازار می‌شود.

اما گوگل برای پایین‌تر آوردن هزینه مجبور است تعدادی از قابلیت‌های جذاب نماینده مورد انتظار خود را کاهش دهد. اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی براینکه دیگر در این گوشی‌ها شاهد چیپ سولی و در نتیجه ژست‌های حرکتی نخواهیم بود. قابلیتی که اگرچه جذاب اما آنقدرها کاربردی نبود که کاربر را مجاب به پرداخت هزینه زیاد کند. اما حذف رادار سولی مسئله مهمی نیست. بیشترین چیزی که شاید در خرید پیکسل ۵ کاربران را دو دل می‌کند، احتمال استفاده از پردازنده میان‌رده است.

بدیهی است پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ قیمت گوشی‌ها را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد و اگر گوگل بخواهد از آن به عنوان قلب تپنده پرچم‌دار جدید خود بهره ببرد اصلا نباید شاهد چنین برچسب قیمتی باشیم. شایعات حاکی از آن است که گوگل برای کاهش هزینه از اسنپدراگون ۷۶۵G یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن از اسنپدراگون ۷۶۸G در محصول خود استفاده می‌کند.

طبیعتا اسنپدراگون ۸۶۵ از نظر توانایی پردازشی و گرافیکی یک سر و گردن بالاتر ایستاده اما این چیپ‌ها هم به خوبی از پس تمام نیازهای کاربران بر خواهند آمد. اما اگر قرار باشد آیفون ۱۲ یا حتی آیفون ۱۱ در همین محدوده قیمتی قرار گیرند، آنوقت انتخاب نماینده گوگل هیچ جذابیتی برای کاربران نخواهد داشت مگر اینکه شخصی سیستم‌ عامل اندروید را ترجیح دهد و یا گوگل قابلیت‌های منحصر بفردی را با پیکسل ۵ عرضه کند.

پردازنده‌های میان رده کوالکام از مودم ۵G داخلی بهره می‌برند و این یعنی پیکسل ۵ حداقل از نظر سرعت اینترنت چیزی کمتر از باقی رقبا نخواهد داشت در حالی که از لحاظ قیمت در محدوده معقولی قرار می‌گیرد. فعلا چیز بیشتری درباره گوشی‌های گوگل در اختیار نداریم اما با شناختی که از این شرکت داریم، قطعا تا چند روز دیگر خبرهای بیشتری در رابطه با آن‌ها می‌شنویم.

تا اینجای کار می‌دانیم پیکسل ۴a تا یک ماه دیگر وارد بازار نمی‌شود و در مورد پیکسل ۵ هم احتمالا باید تا پاییز سال جاری منتظر بمانیم.

منبع: tomsguide

منبع متن: digikala